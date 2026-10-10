El Gobierno de Milei dio otro paso en busca del regreso de la Fórmula 1 a la Argentina

El Gobierno nacional sumó un nuevo hito diplomático dentro de su estrategia para lograr el retorno de la Fórmula 1 al país tras 28 años de ausencia. En el marco de una invitación oficial extendida por el Gobierno de Singapur para presenciar el Gran Premio en el circuito callejero de Marina Bay, el canciller argentino Pablo Quirno mantuvo una reunión clave con Stefano Domenicali, Presidente y CEO de la máxima categoría del automovilismo internacional, para manifestarle formalmente la aspiración de la Argentina de volver a integrar el calendario oficial.

A través de un mensaje difundido en sus canales oficiales, el funcionario detalló que fue recibido por los ministros singapurenses Grace Fu (Comercio) y Tan See Leng (Energía), marco en el cual concretó el mano a mano con el máximo directivo de la F1. Quirno enfatizó que le transmitió a Domenicali la intención del país de volver a albergar un Gran Premio, respaldado por la rica tradición automovilística nacional, la distinción de su afición y el renovado interés internacional que genera la Argentina a nivel global.

El tuit de Pablo Quirno desde Singapur, donde asistió al Gran Premio de Fórmula 1

Milei ya había pedido públicamente por el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina

Este avance diplomático complementa el posicionamiento político encabezado previamente por el presidente Javier Milei durante la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en Buenos Aires. En aquel encuentro ante el titular de la entidad, Mohammed Ben Sulayem, el mandatario ratificó que el país reúne las condiciones de seriedad e inversiones necesarias para recibir a la F1 y al Rally Mundial, evocando las etapas históricas disputadas en las décadas del 50, 70 y 90, e impulsado por el impacto deportivo y mediático que genera la figura de Franco Colapinto.

En el plano operativo, el proyecto oficial contempla la remodelación integral del Autódromo Oscar y Juan Gálvez para adecuar su trazado y boxes a los exigentes estándares de homologación de la FIA. Dado que el calendario de la temporada 2027 ya se encuentra cerrado y aprobado, la meta del Poder Ejecutivo y los organizadores locales apunta firmemente a obtener la aprobación técnica para incorporar al Gran Premio de Buenos Aires a partir de la temporada 2028, marcando el regreso de la categoría cuya última edición en suelo porteño se disputó el 12 de abril de 1998 con la victoria del alemán Michael Schumacher a bordo de una Ferrari.