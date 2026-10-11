El Papa León XIV será operado a un mes de su visita a Argentina: el mensaje de Milei

El Papa atravesará una intervención, luego de que le detectaran un nódulo en un pulmón: el presidente argentino se pronunció al respecto

El papa León XIV será intervenido quirúrgicamente en los primeros días de la próxima semana para proceder a la extirpación de un nódulo localizado en uno de sus pulmones, detectado durante controles médicos recientes en una fase muy inicial. La noticia fue confirmada de forma oficial por el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, luego de que el propio pontífice, de 71 años, lo comunicara al finalizar el rezo del Ángelus. Según informó la Sede Apostólica, se prevé un período de hospitalización aproximado de una semana posterior a la cirugía.

La confirmación del cuadro médico se produce a menos de un mes de su llegada a la Argentina, programada del 8 al 11 de noviembre, en el marco de su primera gira apostólica por Sudamérica que incluye escalas en Uruguay y Perú. La agenda en suelo nacional contempla un encuentro oficial con el presidente Javier Milei, actividades pastorales y una Misa Central en la Basílica de Luján. Hasta el momento, el Vaticano no ha anunciado modificaciones en el itinerario oficial, a la espera de la evolución postoperatoria del Sumo Pontífice.

Operan al Papa León: el mensaje oficial y las oraciones de Javier Milei

A las pocas horas de conocerse el parte médico, el presidente Javier Milei hizo público su acompañamiento a través de sus canales oficiales. En nombre del país, el mandatario expresó sus deseos de "una pronta y completa recuperación" para León XIV, destacando que la Argentina se une en oración por la salud del líder de la Iglesia Católica.

El mensaje de Milei luego de que trascendiera la noticia de la operación del Papa León XIV

"Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación", manifestó el Presidente a través de su cuenta de la red social X. Asimismo, agregó que desde el país "nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan".