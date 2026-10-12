El Vaticano confirmó que el papa León XIV será internado el martes en el hospital Gemelli

El sumo pontífice deberá someterse a una cirugía en un hospital de Roma, lo que podría poner en duda su esperada visita a Sudamérica en noviembre

El papa León XIV será internado este martes en el Hospital Universitario Gemelli, en Roma, para someterse a una cirugía de urgencia. Los médicos vaticanos planean extirparle un nódulo pulmonar ese mismo día, según confirmó la Santa Sede esta mañana.

La intervención quirúrgica se realizará apenas los doctores "consideran oportuno" proceder. La urgencia médica responde a la necesidad de actuar cuanto antes sobre el nódulo detectado en los pulmones del Sumo Pontífice, de 71 años.

A pesar de la inminencia de la operación, el pontífice estadounidense se mostró hoy de buen ánimo. Decidió mantener su agenda completa de actividades programadas para esta jornada.

El Vaticano estima que León XIV permanecerá una semana completa recuperándose de la cirugía en el Gemelli. Este hospital romano tiene larga historia con los papas: allí fueron tratados Juan Pablo II y Benedicto XVI en episodios críticos de salud.

Qué eventos queda en duda por la cirugía papal

La hospitalización imprevista obligó a replantear la agenda inmediata del Sumo Pontífice. Dado que la internación será este martes, León XIV no podrá asistir a la misa matutina en San Pedro para la clausura de la conferencia Amoris Laetitia, que reúne a obispos de todo el mundo en Roma.

También está en riesgo una audiencia prevista para el jueves 22 de octubre. El Dicasterio para la Educación había anunciado un encuentro con participantes de la conferencia internacional "Trazando nuevos mapas de esperanza".

Otro evento pendiente de confirmación es la conferencia interreligiosa por la paz de Sant'Egidio, programada en Asís para el 27 de octubre. Ese encuentro tendrá especial simbolismo: se cumplen 40 años del histórico evento convocado por el papa Juan Pablo II.

Los tiempos de recuperación del pontífice determinarán si puede participar o no de cada compromiso.

Cómo impacta la operación en el viaje papal a Sudamérica

La intervención quirúrgica ocurre a menos de un mes del viaje apostólico más esperado del año. León XIV tiene programada una gira por Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.

El plazo se vuelve ajustado: apenas tres semanas separan la cirugía del inicio del periplo sudamericano. La Santa Sede no emitió pronunciamiento oficial sobre posibles cambios en ese itinerario.

Ayer, al saludar a ciudadanos peruanos reunidos en la plaza de San Pedro por la procesión del "Señor de los Milagros", León XIV les dijo: "Gracias por sus oraciones por la visita pastoral que haré".

Los analistas vaticanos interpretaron que de sus palabras se desprendió su firme voluntad de emprender el viaje a Sudamérica, pese a la inminente operación que enfrenta. El Vaticano aguarda el resultado de la cirugía para definir los pasos siguientes.