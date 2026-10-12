Banco Nación ofrece descuentos en supermercados, nafta e indumentaria del 12 al 18 de octubre, con reintegros y cuotas sin interés

La compra semanal del supermercado, la carga de nafta y la búsqueda de un regalo para el Día de la Madre suelen concentrar buena parte de los gastos de octubre. Esta semana, Banco Nación reúne promociones para esos tres rubros y suma alternativas para quienes necesitan comprar ropa, visitar una óptica o cubrir otros gastos cotidianos.

La campaña por el Día de la Madre es una de las principales novedades del calendario. Ofrece un 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en indumentaria, librerías y perfumerías adheridas. A esa propuesta se agregan los descuentos en supermercados, las promociones para cargar combustible y los beneficios disponibles en veterinarias y otros establecimientos.

Ahora bien, el porcentaje anunciado no siempre refleja el ahorro que finalmente recibirá cada cliente. Algunas promociones no tienen tope de reintegro, mientras que otras establecen límites por compra, semana o mes. Por eso, antes de pagar, conviene revisar las condiciones y calcular cuánto se puede recuperar según el gasto previsto.

Día de la Madre con Banco Nación, MODO y hasta 12 cuotas sin interés

La promoción especial por el Día de la Madre contempla un 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en compras de indumentaria, librerías y perfumerías adheridas. Está disponible para titulares y adicionales de tarjetas de crédito Mastercard de Banco Nación.

Para acceder, el pago debe realizarse mediante BNA+ MODO y en alguno de los comercios seleccionados. No alcanza con utilizar una tarjeta del banco: también hay que respetar el canal de pago establecido para la campaña.

El reintegro tiene un tope de $35.000 por compra. Esto significa que una operación de aproximadamente $116.667 permite alcanzar el máximo de devolución, siempre que se cumplan las condiciones de la promoción.

Los ejemplos ayudan a entender cómo funciona. Si una persona compra ropa o un perfume por $100.000, el 30% representa una devolución de $30.000. En cambio, si gasta $150.000, el descuento teórico asciende a $45.000, pero el reintegro queda limitado a $35.000.

La diferencia puede ser relevante al momento de elegir dónde comprar o cuánto gastar. Además, el dinero no necesariamente se acredita en el instante de la operación: puede aparecer en el resumen que incluya el consumo o en alguno de los dos siguientes.

Antes de salir a comprar, conviene consultar qué locales participan, qué productos están incluidos y cuáles son las condiciones para acceder a las cuotas sin interés. De esa manera, se puede calcular el beneficio sin llevarse sorpresas al revisar el resumen de la tarjeta.

Descuentos en supermercados del lunes 12 al sábado 17 de octubre

El calendario de supermercados distribuye las promociones a lo largo de la semana. Hay opciones para quienes hacen una compra grande y otras que pueden servir para organizar las compras habituales. La diferencia está en los porcentajes, los topes y las restricciones de cada cadena.

Lunes 12 de octubre, descuento en La Gallega

La Gallega ofrece un 25% de descuento, con un tope mensual de $20.000 por cliente.

Para entender el alcance de la propuesta, una compra de $40.000 alcanzada por la promoción permite recuperar $10.000. Si el cliente ya recibió reintegros durante octubre, deberá descontar esos importes del límite mensual para saber cuánto le queda disponible.

Por eso, quienes utilizan varias promociones a lo largo del mes necesitan llevar un registro de los beneficios que ya recibieron. El porcentaje puede mantenerse, pero el reintegro efectivo cambia cuando se alcanza el tope.

Martes 13 de octubre, 25% en Coto

Coto ofrece un 25% de descuento sin tope de reintegro en compras presenciales. Se puede acceder con tarjetas de crédito Visa o Mastercard y débito Mastercard de Banco Nación, mediante el código QR de MODO BNA+.

La ausencia de un límite de devolución permite calcular el descuento sobre el importe alcanzado por la promoción, sin el tope mensual que tienen otras cadenas. Sin embargo, hay restricciones que conviene revisar antes de llenar el carrito.

Entre los productos excluidos figuran carnes, pollo, harinas, azúcar y algunas bebidas. Además, el beneficio no se acumula con otras promociones bancarias.

La modalidad de pago también importa. Las compras por internet quedan excluidas, al igual que los pagos con saldo en cuenta o mediante tecnología NFC.

En la práctica, esto significa que no necesariamente se obtiene el 25% sobre todo el ticket. Si una parte de la compra corresponde a productos excluidos, el ahorro dependerá de los artículos que efectivamente estén alcanzados por la oferta.

Miércoles 14 de octubre, 30% en Toledo

Toledo tiene un 30% de descuento, con un tope semanal de $12.000 por cliente.

Una compra de $20.000 alcanzada por la promoción permite recuperar $6.000. Si el gasto llega a $40.000, el reintegro asciende a $12.000 y alcanza el máximo previsto para esa semana.

A partir de ese punto, gastar más no aumenta la devolución dentro del mismo período. Por eso, conocer el tope puede ayudar a organizar las compras y evitar calcular el ahorro únicamente a partir del porcentaje anunciado.

Jueves 15 de octubre, descuentos en Jumbo y Makro

Jumbo ofrece un 20% de descuento los martes y jueves para compras desde $100.000. El beneficio tiene un tope de devolución mensual de $25.000 y contempla operaciones presenciales y compras online habilitadas.

Con un gasto de $100.000, el reintegro equivale a $20.000. Si la compra asciende a $150.000, el 20% representa $30.000, aunque la devolución queda limitada a $25.000, siempre que ese importe esté disponible dentro del tope mensual.

Makro, por su parte, ofrece un 20% de descuento en compras presenciales, con un máximo de $20.000 de reintegro por mes.

En ambos casos, revisar las condiciones antes de pagar permite saber si la compra cumple con los requisitos. También es conveniente comprobar qué tarjetas se admiten y si existen restricciones adicionales sobre las operaciones.

Viernes 16 de octubre, promociones en Josimar y Día

Josimar ofrece un 20% de descuento, con un tope semanal de $6.000 por cliente. La promoción está disponible tanto en los locales físicos como por internet, de acuerdo con las condiciones informadas.

En una compra de $20.000, por ejemplo, el reintegro equivale a $4.000. Para alcanzar el máximo semanal de $6.000, el gasto debe llegar a $30.000, siempre que toda la operación esté comprendida en el beneficio.

Día extiende su promoción al viernes y al sábado. Ofrece un 20% de descuento en compras desde $35.000, con un tope mensual de $20.000.

Una operación de $35.000 permite recuperar $7.000. Si el cliente vuelve a comprar durante octubre, tendrá que considerar los reintegros anteriores para calcular cuánto puede recibir en las siguientes operaciones.

La diferencia entre los topes semanales y mensuales puede modificar el ahorro final. Mientras el primero se calcula sobre el período correspondiente, el segundo contempla las devoluciones acumuladas durante el mes. En otras palabras, una promoción que todavía tiene saldo disponible puede resultar más conveniente que otra cuyo límite ya se utilizó.

Banco Nación ofrece descuentos en combustible con Shell

Quienes tengan previsto cargar nafta también cuentan con una alternativa durante la semana. Shell ofrece los viernes un 20% de reintegro con tarjetas de crédito Visa o Mastercard de Banco Nación, siempre que el pago se realice mediante MODO BNA+.

El beneficio tiene un tope mensual de $10.000 por cliente. Para alcanzar ese importe, se necesitan consumos por $50.000, suponiendo que no se haya utilizado previamente el límite durante octubre y que toda la compra esté alcanzada por la promoción.

En una carga de $20.000, el reintegro sería de $4.000. Si el gasto llega a $50.000, la devolución alcanza los $10.000 previstos como máximo mensual.

Hay otro detalle que conviene tener presente: el reintegro no se acredita necesariamente en el momento de pagar. Según las condiciones informadas, puede demorar hasta 30 días y se deposita en la cuenta asociada a BNA+.

Por eso, al calcular el costo de la carga, hay que distinguir entre el importe que se abona en la estación de servicio y el dinero que se recuperará después. También es recomendable verificar que el establecimiento y la operación estén incluidos en la campaña.

Indumentaria, veterinarias y ópticas con descuentos y cuotas

Además de las promociones por el Día de la Madre, Banco Nación incluye beneficios en otros rubros que pueden ayudar a distribuir los gastos de la semana.

Los jueves, la indumentaria de shoppings adheridos tiene un 20% de descuento y hasta nueve cuotas sin interés. El reintegro cuenta con un tope de $30.000 por compra.

En veterinarias, la promoción del martes contempla un 10% de descuento y hasta tres cuotas sin interés, sin tope de reintegro. Las ópticas ofrecen las mismas condiciones los jueves.

En estos dos últimos rubros, las promociones requieren BNA+ MODO y tarjetas de crédito participantes. Que no exista un límite de devolución no significa que cualquier compra quede incluida: deben respetarse las condiciones de la campaña y operar en establecimientos adheridos.

La financiación también merece atención. Las cuotas sin interés permiten distribuir el pago en varios meses, pero conviene comprobar que la cantidad de cuotas anunciada esté disponible para la tarjeta y el comercio elegidos.

Cómo aprovechar los descuentos de Banco Nación y evitar errores al pagar

Para acceder a los beneficios, no alcanza con comprar en un local adherido. La tarjeta, el medio de pago y la modalidad de la operación también forman parte de los requisitos.

En Coto, por ejemplo, el 25% corresponde a compras presenciales pagadas con el QR de MODO BNA+. No se aplica a operaciones por internet ni a pagos con saldo en cuenta o mediante NFC.

La campaña por el Día de la Madre, en tanto, exige tarjetas de crédito Mastercard de Banco Nación y el uso de BNA+ MODO. Otras billeteras digitales y los códigos QR generados por terminales de Mercado Pago no cumplen con los requisitos indicados para esta promoción.

También hay que tener en cuenta los plazos de acreditación. En Shell, la devolución puede demorar hasta 30 días y se deposita en la cuenta asociada a BNA+. En la campaña por el Día de la Madre, el reintegro aparece en el resumen de la tarjeta que incluye la compra o en alguno de los dos siguientes.

Por último, revisar los topes antes de realizar varias compras permite estimar cuánto dinero se puede recuperar. Una promoción con límite semanal puede habilitar nuevas devoluciones en el período siguiente, mientras que una con tope mensual depende del saldo disponible durante octubre.

La agenda de Banco Nación para la semana del 12 al 18 de octubre reúne descuentos en alimentos, combustible, indumentaria y otros rubros. La mejor manera de calcular el ahorro es revisar cada oferta por separado, sumar los gastos previstos y confirmar las condiciones antes de pagar. Así, el porcentaje anunciado se convierte en una referencia concreta para organizar el presupuesto de la semana.