Banco Nación: cómo aprovechar el 20% de descuento en combustible y cuánto se puede ahorrar

La promoción rige todos los viernes hasta enero de 2027 y permite obtener un reintegro de hasta $10.000 por mes en las estaciones adheridas

El Banco Nación renovó su promoción para la compra de combustible y permite acceder a un 20% de reintegro todos los viernes en estaciones de servicio adheridas. El beneficio comenzó el 1° de septiembre y continuará hasta el 31 de enero de 2027, con un tope de devolución de $10.000 por cliente y por mes.

El esquema permite distribuir las cargas durante los distintos viernes de cada mes, aunque el límite no se aplica por operación. Es decir, una vez alcanzados los $10.000 de reintegro mensuales, las compras posteriores no generan una nueva devolución hasta el próximo período. La promoción alcanza estaciones adheridas de YPF, Shell, Axion, Gulf y Dapsa.

Cuánto hay que gastar para obtener los $10.000 de reintegro

El cálculo para aprovechar el máximo mensual es sencillo. Como la devolución equivale al 20% del consumo, un cliente necesita acumular $50.000 en compras elegibles durante los viernes de un mismo mes para alcanzar los $10.000 de reintegro.

Por ejemplo, una carga de $30.000 genera una devolución de $6.000, mientras que una compra de $50.000 permite llegar al tope mensual. Si durante ese mismo período se realizan nuevas cargas por encima de ese monto, el reintegro no continúa creciendo porque el límite permanece fijado en $10.000 por cliente y por mes.

No obstante, el beneficio también puede aprovecharse en varias operaciones. Es decir, no hace falta realizar una única carga de $50.000, ya que se puede llegar al monto acumulado mediante diferentes compras realizadas los viernes, siempre que cada operación cumpla con las condiciones de la promoción y se mantenga dentro del límite mensual.

Esto permite, por ejemplo, hacer cuatro cargas de $12.500 durante los 4 viernes de un mes. El gasto acumulado sería de $50.000 y el reintegro correspondiente alcanzaría los $10.000. En cambio, si el gasto total elegible del mes fuera de $40.000, la devolución sería de $8.000.

Es importante mencionar que no alcanza con ser cliente del Banco Nación. Para acceder al beneficio hay que realizar la operación de manera presencial mediante MODO desde BNA+, utilizando una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por el Banco Nación.

Qué otros bancos ofrecen descuentos para cargar combustible

El Banco Nación es uno de los tantos bancos que ofrecen descuentos para cargar combustible en distintas estaciones de servicio. Por ejemplo, Banco Macro ofrece 20% de reintegro los miércoles, con un tope de $15.000 mensuales. Para clientes Selecta, el beneficio llega al 30%, con un máximo de $20.000.

A su vez, Santander ofrece 15% los jueves para clientes suscriptos a Sorpresa que paguen desde la App YPF, con un tope de $20.000 durante septiembre. ICBC, por su parte, tiene 15% los martes para clientes con cuenta sueldo que abonen mediante MODO, con un límite de $15.000 mensuales.

También hay opciones en Banco Comafi, Banco Ciudad y Banco Hipotecario. Comafi ofrece 20% los sábados, con un tope semanal de $6.000, que llega a $10.000 para clientes Único.

Banco Ciudad aplica 10% los domingos, con un máximo de $10.000 mensuales, mientras que Banco Hipotecario ofrece 15% los martes para determinados clientes Búho One, con un tope de $8.000 durante septiembre.

Banco BBVA ofrece 20% de reintegro todos los días para clientes con determinados paquetes, con un máximo de $100.000 mensuales. Ese límite, sin embargo, es compartido con los beneficios para compras en supermercados.

Banco Patagonia también tiene una promoción para combustible en todas las marcas, ya que los clientes Singular acceden a 20% con crédito, con un tope de $10.000 mensuales. Para quienes cobran el sueldo en la entidad, el beneficio llega al 25% y el límite asciende a $15.000 por mes.

Otra alternativa es Banco Columbia, que ofrece 20% los viernes para cargas de combustible de todas las marcas, con un tope de reintegro de $16.000 mensuales.

En el caso del Banco Nación, el beneficio combina un 20% de reintegro los viernes con un tope mensual de $10.000 y una vigencia que se extiende hasta enero de 2027. También existen promociones por fuera de los bancos.

Mercado Pago ofrece descuentos en determinadas estaciones y días de la semana, mientras que Naranja X tiene un beneficio del 10% los sábados y domingos en Gulf, con un tope de $3.000 por compra. MODO, a su vez, ofrece 15% los jueves en Wico Combustibles, sin tope, sujeto a las condiciones de la promoción.

Para quienes ya tienen tarjetas de otras entidades, revisar el calendario de promociones permite identificar qué día y bajo qué condiciones pueden obtener un beneficio similar. Por último, es importante tener en cuenta que el precio del combustible varía de estación en estación.