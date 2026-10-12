Empleada doméstica: cuánto cobrarán en noviembre con el nuevo aumento

En el último acuerdo paritario del sector de acordaron incremendos para los últimos meses del año. Cuánto será el mínimo de bolsillo por categoría

El personal de casas particulares ya cuenta con la confirmación oficial del esquema salarial que regirá durante los últimos dos meses del año. Según el acuerdo dispuesto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y ratificado por la Resolución 6/2026 y su rectificativa 7/2026, las empleadas domésticas percibirán un aumento del 1,6% mensual en noviembre, además de sumar al salario básico el tramo final de la suma fija no remunerativa fijada en agosto.

Esta última etapa de ajuste completa la absorción progresiva del extra abonado meses atrás (25% en septiembre, 50% en octubre y el 25% restante en noviembre), lo que consolida los nuevos valores mínimos para las liquidaciones del penúltimo mes del año. La escala fija los pisos salariales obligatorios en todo el país.

Escala salarial de empleadas domésticas para noviembre de 2026

Los haberes mínimos vigentes a partir de noviembre varían según la categoría laboral y la modalidad de trabajo (con o sin retiro del domicilio):

Tareas generales (limpieza, lavado y cocina habitual): el valor por hora se fija en $4.170,52 con retiro y $4.571,91 sin retiro. En las contrataciones mensuales, los montos mínimos alcanzan los $511.639,37 y $578.062,16 , respectivamente.

Cuidado de personas (asistencia no terapéutica a niños, adultos mayores o enfermos): la hora pasa a $4.447,12 con retiro y $4.918,65 sin retiro. La escala mensual queda en $562.284,09 para personal retirado y en $619.810,80 para quienes conviven en el hogar.

Caseros (cuidado general de la vivienda): el valor hora asciende a $4.447,12, mientras que el salario mensual de referencia se ubica en $562.284,09 (exclusivamente sin retiro).

Personal para tareas específicas (cocineros y roles especializados): se fijan en $4.695,58 la hora con retiro y $5.093,83 sin retiro. Los sueldos mensuales parten de $574.828,75 y $633.158,90.

Supervisores (coordinación de dos o más personas a cargo): la hora cotiza a $4.923,44 con retiro y $5.339,07 sin retiro, con haberes mensuales de $614.186,76 y $677.369,69.

Adicionales por antigüedad y zona desfavorable

Al margen del sueldo básico de cada categoría, la liquidación mensual puede incluir conceptos adicionales obligatorios previstos en la normativa del régimen de casas particulares. Por un lado, rige el adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año de servicio trabajado sobre el salario mensual, contabilizado desde el 1° de septiembre de 2020.

Por otro lado, se aplica un plus del 31% por zona desfavorable para aquellas trabajadoras que presten tareas en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones. Por su parte, la escala ya contempla otro 1,6% de incremento para las liquidaciones de diciembre.