Aumento de sueldo para las Fuerzas Armadas en octubre de 2026: cuánto cobra cada rango

Los montos varían según el grado jerárquico y forman parte de un esquema de incrementos escalonados que continuará hasta diciembre

El personal de las Fuerzas Armadas cobra en octubre de 2026 con un nuevo aumento de sueldo, en el marco de la actualización de haberes dispuesta por el Gobierno nacional. La medida alcanza a las distintas jerarquías militares y también establece nuevos importes para la Policía de Establecimientos Navales.

La actualización fue oficializada mediante la Resolución Conjunta 44/2026 de los ministerios de Economía y Defensa, publicada en el Boletín Oficial el 1 de septiembre. La normativa fijó los haberes correspondientes a septiembre y estableció una escala progresiva con nuevos valores para octubre, noviembre y diciembre.

Los montos dependen del grado que ocupa cada integrante de las Fuerzas Armadas. La escala contempla desde los máximos rangos de conducción hasta el personal subalterno y los voluntarios.

Cuánto cobran los miembros de las Fuerzas Armadas en octubre de 2026

De acuerdo con el anexo de la resolución oficial, estos son los haberes mensuales correspondientes a octubre para cada jerarquía militar.

Entre los rangos superiores, los haberes son los siguientes:

Teniente general, almirante y brigadier general: $3.668.649.

General de división, vicealmirante y brigadier mayor: $3.271.629.

General de brigada, contraalmirante y brigadier: $2.980.776.

Coronel, capitán de navío y comodoro: $2.610.898.

Teniente coronel, capitán de fragata y vicecomodoro: $2.270.050.

Mayor y capitán de corbeta: $1.788.420.

Capitán y teniente de navío: $1.481.167.

Teniente primero, teniente de fragata y primer teniente: $1.317.411.

Teniente y teniente de corbeta: $1.187.690.

Subteniente, guardiamarina y alférez: $1.075.659.

En el caso de los suboficiales, los importes mensuales establecidos para octubre son:

Suboficial mayor: $1.834.321.

Suboficial principal: $1.626.169.

Sargento ayudante, suboficial primero y suboficial ayudante: $1.441.621.

Sargento primero, suboficial segundo y suboficial auxiliar: $1.268.067.

Sargento y cabo principal: $1.138.435.

Cabo primero: $1.021.681.

Cabo y cabo segundo: $945.624.

Para el personal voluntario, la escala determina los siguientes valores:

Voluntario de primera y marinero de primera: $861.334.

Voluntario de segunda y marinero de segunda: $797.085.

Los importes corresponden al haber mensual establecido para cada grado. La remuneración individual puede variar por adicionales, suplementos y otras condiciones particulares que correspondan según la situación de cada integrante.

Cuánto cobra la Policía de Establecimientos Navales en octubre

La Resolución Conjunta 44/2026 también actualizó los haberes de la Policía de Establecimientos Navales. Para octubre, los importes mensuales son los siguientes:

Comisario inspector: $1.130.908.

Comisario: $1.085.492.

Subcomisario: $1.009.662.

Oficial principal: $880.560.

Oficial inspector: $801.060.

Oficial subinspector: $669.970.

Oficial ayudante: $554.953.

Oficial subayudante: $488.078.

Subescribiente: $796.940.

Sargento primero: $602.061.

Sargento: $576.935.

Cabo: $462.619.

Agente de primera: $447.159.

Agente de segunda: $439.922.

La escala oficial diferencia los haberes según el grado y contempla los componentes salariales correspondientes a cada categoría.

Cómo sigue el aumento salarial hasta diciembre

La actualización no se limita a octubre. La normativa establece nuevos valores para noviembre y diciembre de 2026, por lo que los haberes tendrán ajustes adicionales durante los últimos meses del año.

En el caso del máximo rango militar, el haber mensual pasa de $3.668.649 en octubre a $3.727.347 en noviembre y $3.783.257 en diciembre.

Para el personal voluntario de segunda y los marineros de segunda, los importes avanzan de $797.085 en octubre a $809.838 en noviembre y $821.986 en diciembre.

La resolución establece que el gasto de la actualización salarial se cubrirá con las partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio de Defensa. De esta manera, el Gobierno fijó una escala que contempla la evolución de los haberes militares hasta el cierre de 2026