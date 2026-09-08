El Gobierno aplicó una suba del 6,9% a los haberes militares y fijó nuevos aumentos hasta diciembre. Cuánto cobra cada jerarquía

El personal de las Fuerzas Armadas comenzó septiembre con una nueva escala salarial. El Gobierno nacional oficializó un incremento del 6,9% para este mes, que alcanza a las distintas jerarquías del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.La actualización quedó establecida mediante la Resolución Conjunta 44/2026 de los ministerios de Economía y Defensa, publicada en el Boletín Oficial el 1° de septiembre. La norma no fija solamente los valores de septiembre: también establece nuevas escalas para octubre, noviembre y diciembre.

Cuánto cobran las Fuerzas Armadas en septiembre de 2026

Con la nueva actualización, el haber mensual más alto dentro de la escala militar llega en septiembre a $3.603.781. Ese importe corresponde a un Teniente General, Almirante o Brigadier General.En el otro extremo, el haber mensual de un Voluntario de Segunda o Marinero de Segunda quedó en $782.991. Los importes corresponden al concepto de haber mensual establecido oficialmente y no necesariamente representan el ingreso final de bolsillo de cada efectivo.La escala de septiembre queda de la siguiente manera:

Oficiales

Teniente General, Almirante y Brigadier General: $3.603.781

General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor: $3.213.781

General de Brigada, Contralmirante y Brigadier: $2.928.071

Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: $2.564.733

Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro: $2.229.912

Mayor y Capitán de Corbeta: $1.756.798

Capitán y Teniente de Navío: $1.454.977

Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente: $1.294.116

Teniente y Teniente de Corbeta: $1.166.689

Subteniente, Guardiamarina y Alférez: $1.056.639

Suboficiales y personal voluntario

Suboficial Mayor: $1.801.887

Suboficial Principal: $1.597.415

Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante: $1.416.131

Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar: $1.245.646

Sargento y Cabo Principal: $1.118.305

Cabo Primero: $1.003.616

Cabo y Cabo Segundo: $928.903

Voluntario de Primera y Marinero de Primera: $846.104

Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda: $782.991

Cómo siguen los aumentos de las Fuerzas Armadas hasta diciembre

La recomposición salarial no termina con el aumento de septiembre. La Resolución 44/2026 estableció una pauta escalonada para los últimos cuatro meses del año, por lo que los haberes volverán a modificarse en octubre, noviembre y diciembre.

Para la máxima jerarquía, por ejemplo, el haber mensual pasará de $3.603.781 en septiembre a $3.668.649 en octubre, luego a $3.727.347 en noviembre y finalmente a $3.783.257 en diciembre.

El mismo recorrido se observa en las categorías inferiores. Un Cabo Primero, por ejemplo, parte de un haber de $1.003.616 en septiembre y llegará a $1.053.598 en diciembre. En el caso de un Voluntario de Segunda o Marinero de Segunda, el monto pasará de $782.991 a $821.986 durante el mismo período.

En términos acumulados, la actualización prevista entre septiembre y diciembre alcanza el 12,22%. Esa recomposición se suma al 17,62% acumulado entre enero y agosto, por lo que el aumento total de los haberes militares durante 2026 se acerca al 32%.

Qué pasó con el bono de $50.000 que cobraron en agosto

La nueva escala también implica un cambio respecto del ingreso recibido por los militares durante agosto. El Gobierno había otorgado ese mes una suma fija de $50.000, remunerativa y no bonificable, pero con carácter excepcional y por única vez.

El beneficio fue establecido mediante el Decreto 695/2026 y alcanzó al personal militar en actividad de las Fuerzas Armadas, al personal de la Policía de Establecimientos Navales y al personal civil en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

El decreto estableció expresamente que los $50.000 se abonaban con los haberes de agosto y por única vez, por lo que esa suma no forma parte de la nueva escala de septiembre.

Cuánto cobrará el rango más alto en diciembre

Con el esquema ya definido, el haber mensual de un Teniente General, Almirante o Brigadier General llegará a $3.783.257 en diciembre, frente a los $3.603.781 establecidos para septiembre.

Para un General de División, Vicealmirante o Brigadier Mayor, el monto pasará de $3.213.781 a $3.373.834, mientras que un General de Brigada, Contralmirante o Brigadier llegará a $3.073.896.

En los rangos intermedios, un Coronel, Capitán de Navío o Comodoro alcanzará los $2.692.463 en diciembre. Un Teniente Coronel, Capitán de Fragata o Vicecomodoro llegará a $2.340.966, mientras que un Mayor o Capitán de Corbeta tendrá un haber mensual de $1.844.290.

En los grados inferiores, un https://www.iProfesional.com/actualidad/463579-cuanto-gana-un-gendarme-tras-el-aumento-en-septiembre y Cabo Principal tendrá en diciembre un haber de $1.174.000, un Cabo Primero llegará a $1.053.598 y un Cabo o Cabo Segundo tendrá $975.165. Por último, para un Voluntario de Segunda o Marinero de Segunda, el valor será de $821.986.