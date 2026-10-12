Zapatillas Nike, Adidas y Fila con descuento de hasta 70% en octubre y cuotas sin interés

Moov ofrece rebajas de hasta el 70% en zapatillas de marcas reconocidas. Hay modelos de Nike, Adidas y Fila a precios promocionales y financiamiento

Comprar zapatillas de marcas internacionales sin pagar el precio completo es una de las alternativas que aparecen en octubre. La tienda online de Moov tiene una liquidación de modelos seleccionados de Nike, Adidas, Fila y otras marcas, con descuentos que llegan al 70% y opciones por debajo de los $110.000.

La propuesta incluye zapatillas urbanas y deportivas para adultos y chicos. Entre las alternativas relevadas, Fila tiene modelos desde $63.999, Adidas ofrece opciones infantiles desde $71.999 y Nike cuenta con productos seleccionados desde $103.999.

Además de las rebajas, Moov ofrece planes de cuotas sin interés en determinadas compras y opciones de envío y retiro, según las condiciones de cada producto. Los precios pueden variar por talle y disponibilidad de stock.

Descuentos en zapatillas Adidas

Adidas con alternativas dentro de las promociones de octubre. Entre las opciones más económicas aparecen modelos infantiles y zapatillas para adultos con descuentos de hasta el 50%.

Descuentos en zapatillas Adidas. Imagen por captura

Estos son algunos de los precios publicados:

Adidas Campus 00s infantil: $71.999, con 40% de descuento sobre el precio anterior de $119.999.

Adidas Top Ten Rb para hombre: $84.999, con 38% de descuendo sobre el precio original de $137.999.

Adidas Handball Spezial ST para mujer: $88.999, con 50% de descuento sobre los $179.999 originales.

Adidas Gazelle Bold para mujer: $88.999, con 50% de descuento sobre los $179.999 originales.

Adidas Rivalry Low para hombre: $89.999, con 40% de descuento sobre el precio original de $149.999.

Adidas Taelwondo Lace para mujer: $89.999, con descuento de 40% sobre el precio original de $149.000.

Adidas SL 72 OG para mujer: $89.999, con 40% de descuento sobre el precio original de $149.999.

Adidas SL72RS para hombre: $89.999, con 40% de descuento sobre el precio original de $149.999.

Adidas Campus 00s para hombre: $89.999, con 50% de descuento sobre el precio original de $179.999.

Adidas Forum2000 para hombre: $94.999, con 40% de descuento sobre el precio original de $159.999.

Adidas Centennial RM: $95.999, con 40% de descuento sobre el precio original de $160.999.

La selección incluye modelos clásicos y opciones de estilo urbano. En algunos casos, las promociones también permiten financiar la compra en cuotas sin interés, según las condiciones informadas para cada producto.

Zapatillas Fila con 50% de descuento y precios desde $64.000

Fila aparece entre las marcas con opciones económicas dentro de la liquidación. Uno de los modelos destacados es el Tennis 88 Origens, que figura a $63.999, con un descuento del 50% sobre el precio anterior de $129.999.

Otras alternativas disponibles en el catálogo son:

Fila Arcade Green Pack para hombre: $64.999, con 40% de descuento sobre el precio original de $108.999.

Fila Tennis 88 Origens: $64.999, con 50% de descuento sobre el precio original de $129.999.

Fila Court 90 para mujer: $69.999, on 40% de descuento sobre el precio original de $119.899.

Fila ACD Mid para hombre: $74.999, con 50% de descuento sobre el precio original de $149.999.

Fila Original Fitness Tennis Club para hombre: $79.999, con 38% de descuento sobre un original de $129.999.

Fila Ray Tracer Evo: $84.999, con 38% de descuento sobre un precio original de $138.399.

Fila Tormo para mujer: $84.999, con 39% de descuento sobre un precio original de $139.999.



Los modelos tienen diferentes diseños y prestaciones, por lo que la elección depende del uso que se les quiera dar. Los precios corresponden a productos seleccionados y pueden cambiar según la disponibilidad de talles.

Nike con descuentos de hasta el 70%

En Nike, las rebajas alcanzan el 70% en modelos seleccionados. Una de las ofertas más destacadas es la Air Max Flyknit Racer para hombre, que figura a $103.999 frente a un precio anterior de $349.999.

Descuentos en zapatillas Nike. Imagen por captura

También aparecen otras opciones con descuentos importantes:

Nike Terminator High para hombre: $88.999, con 70% de descuento sobre los $299.999 originales.

NikeCourt Vision Alta: $94.999, con 44% de descuento sobre los $169.999 originales.

Nike Cortez Textile para mujer: $98.999, con 50% de descuento sobre precio original de $199.999.

Nike Air Max Flyknit Racer para mujer: $103.999, con 70% de descuento sobre los $349.999 originales.

Nike Blazer Low '77 Vintage para mujer: $103.999, con 50% de descuento sobre los $209.999 originales.

Nike Field General para mujer: $106.999, con 33% de descuento sobre los $159.999 originales.

Nike Air Max Solo para hombre: $108.999, con 50% de descuento sobre los $219.999 originales.

Nike Air Max Solo para hombre: $108.999, con 50% de descuento sobre los $219.999 originales.

Nike Phoenix Waffle para muer: $108.999, con 50% de descuento sobre los $219.999 originales.

Nike Cortez para mujer: $118.999, con 40% de descuento sobre los $199.999 originales.

Nike Air Force1´07 para hombre: $123.999, con 50% de descuento sobre los $249.999 originales.

La diferencia de precios responde tanto al modelo como a sus características. Por eso, las opciones más económicas no necesariamente son equivalentes entre sí en cuanto a materiales, diseño o finalidad deportiva.

Cuotas sin interés y envíos, qué tener en cuenta antes de comprar

Además de los descuentos, la tienda online ofrece alternativas de financiación en determinados productos. En las publicaciones relevadas aparecen planes de dos, tres y seis cuotas sin interés, de acuerdo con el precio y las condiciones de cada artículo.

También hay productos con envío gratuito y opciones de retiro, aunque la disponibilidad depende del artículo y del destino. Antes de confirmar la compra, es recomendable revisar el costo de entrega, los medios de pago habilitados y las condiciones para realizar cambios.

Las promociones corresponden a productos seleccionados y pueden modificarse durante octubre. Los precios publicados también están sujetos a disponibilidad de stock y talles, por lo que una oferta puede dejar de estar disponible a medida que se agotan las unidades.