Converse liquida zapatillas y ropa con la segunda unidad al 50% en tres outlets

La promoción permite combinar calzado e indumentaria en locales de Buenos Aires y el conurbano. Hay opciones de cuotas sin interés

Converse lanzó una promoción en tres de sus outlets que permite comprar zapatillas e indumentaria con un descuento del 50% en la segunda unidad. La propuesta alcanza a productos seleccionados y permite combinar artículos de distintos rubros en una misma compra, una alternativa para quienes buscan renovar el calzado y sumar prendas sin pagar el precio completo de cada producto.

La oferta está disponible en los locales de Factory Parque Brown, Soleil Premium Outlet y Loyola 748, en Villa Crespo. También se puede acceder a cuotas sin interés, aunque las condiciones de financiación dependen de los medios de pago habilitados en cada sucursal.

Cuánto cuestan dos pares de zapatillas Converse con el descuento

Uno de los atractivos de la promoción es que permite combinar modelos y elegir entre distintas opciones de calzado e indumentaria. Por ejemplo, se pueden llevar dos pares de zapatillas o combinar un par con una remera, un buzo u otra prenda incluida en la oferta.

Según Martina Bitshman, más conocida como "la Jefa del Ahorro", el precio final de dos pares de zapatillas puede ubicarse alrededor de los $120.000, $170.000 o $200.000. La diferencia depende de los modelos elegidos.

El descuento se aplica sobre la segunda unidad, pero hay una condición importante: la promoción alcanza únicamente a productos seleccionados y está vigente hasta agotar stock.

Por eso, no todos los modelos, colores y talles necesariamente participan. Antes de acercarse a una sucursal, conviene consultar qué artículos están incluidos y verificar el precio final de la combinación elegida.

Dónde están los tres outlets de Converse con la promoción

La oferta se anuncia en tres puntos de venta. Estas son sus direcciones:

Factory Parque Brown: avenida General Francisco Fernández de la Cruz 4602, en Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires. El shopping cuenta con un local de Converse

Soleil Premium Outlet: Bernardo de Irigoyen 2647, Boulogne, partido de San Isidro. El local de Converse está identificado con el número 122 dentro del shopping

Loyola 748: el tercer punto de venta está ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. Es una alternativa para quienes buscan comprar en un outlet fuera de un shopping

Dónde comprar zapatillas Converse online en Argentina

Además de la promoción en los tres outlets físicos, quienes busquen zapatillas de la marca pueden consultar otras opciones de compra por internet. Una alternativa es Indy, que comercializa distintos modelos de Converse y permite filtrar el catálogo por tipo de producto, talle y precio.

La tienda publica opciones de calzado clásico, modelos con plataforma y diseños deportivos, con valores que varían según la línea elegida.Entre las alternativas disponibles aparecen las Converse Chuck Taylor Move Hi Platform azul, con un precio publicado de $89.900, frente a un valor anterior de $129.900.

También figuran las Chuck Taylor Hi negras, a $109.900, y las Chuck Taylor Core negras, a $115.500. Para quienes prefieren otros diseños, las Chuck Taylor Hi Platform negras se ofrecen a $129.900, mientras que las Chuck Taylor Hi Leather negro y blanco aparecen a $149.900.

Con respecto a la financiación, la tienda cuenta con seis cuotas sin interés para los modelos mencionados. Por ejemplo, las Chuck Taylor Move Hi Platform azul se pueden pagar en seis cuotas de aproximadamente $14.983, mientras que las Chuck Taylor Hi negras quedan en seis pagos de alrededor de $18.317.

Antes de concretar la compra, conviene comparar los precios de los modelos disponible, ya que pueden variar sin previo aviso. De esta forma, la promoción de los outlets permite obtener un 50% de descuento en la segunda unidad en productos seleccionados, en el caso de tiendas como Indy se posicionan como una alternativa para quienes prefieren comprar por internet en cuotas y elegir entre una mayor variedad de modelos.