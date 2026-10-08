El Outlet de Grimoldi ofrece hasta 50% OFF y suma 20% extra con QUIERO20, además de cuotas sin interés y distintos medios de pago

Considera costos de envío y cuotas sin interés según el medio de pago, validando el monto final antes de pagar.

Verifica stock, talles y la aplicación del cupón en el carrito antes de finalizar la compra.

El outlet de Grimoldi ofrece hasta 50% OFF en calzado y accesorios, con un 20% extra usando el código QUIERO20.

El Outlet de Grimoldi reúne calzado y accesorios para mujer, hombre y niños, con descuentos de hasta 50%. En el Especial OUTLET, la tienda online suma un beneficio adicional: 20% OFF EXTRA con el código QUIERO20, para los productos incluidos en la promoción y según las condiciones vigentes. La selección abarca zapatillas, botas, borcegos, zapatos, sandalias, mocasines, zuecos y otras categorías. También hay accesorios, aunque sus descuentos pueden ser diferentes.

La verdad es que, al comparar ofertas, el precio no es el único dato que conviene mirar. También cuentan los medios de pago, las cuotas y el envío, porque esos detalles terminan de definir cuánto cuesta la compra. Grimoldi acepta tarjetas de débito y crédito, Mercado Pago, Mercado Crédito y MODO. Además, informa opciones de financiación en cuotas sin interés para determinadas operaciones. Para compras superiores a $150.000, comunica envío gratis a todo el país, sujeto a las condiciones publicadas.

Los precios, las promociones y el stock pueden cambiar. Por eso, la ficha del producto y el carrito son las referencias más útiles antes de confirmar: allí se puede comprobar qué descuento se aplica, qué talles siguen disponibles y cuál es el total de la operación.

Cómo se aplica el descuento del Outlet Grimoldi

En la sección Outlet, los productos ya aparecen con una rebaja sobre su precio habitual. El porcentaje no es el mismo para todos: cambia según el artículo, la categoría y el stock disponible. Para el Especial OUTLET, Grimoldi anuncia descuentos de hasta 50%. En los productos alcanzados por la campaña, el código QUIERO20 permite sumar un 20% OFF EXTRA.

El proceso es sencillo. Se elige el producto, se agrega al carrito y se escribe el código en el espacio destinado a cupones o promociones. En ese momento, el sistema indica si el artículo participa de la oferta y si acepta el beneficio adicional. Conviene detenerse un instante antes de pagar: el importe actualizado debe aparecer en el carrito.

Ese paso ayuda a ver el precio real de la compra. La expresión "hasta 50%" señala el descuento máximo anunciado para la selección, no una rebaja idéntica para cada artículo. Y el 20% adicional también depende de que el producto cumpla con las condiciones del cupón. Las promociones no necesariamente se acumulan con otros beneficios; la tienda define qué descuentos corresponden en cada caso.

El stock también puede influir. Un modelo quizá siga publicado, pero no en todos los talles o colores. En una sección de Outlet, esa diferencia importa: a veces el artículo está disponible, aunque la variante buscada ya no figure. La página del producto y el carrito muestran las opciones que quedan al momento de consultar.

Calzado para mujer, hombre y niños

El catálogo está organizado por público y tipo de producto, así que es posible entrar con una idea bastante concreta o simplemente recorrer las categorías. En mujer aparecen zapatillas, zapatos, tacos, mocasines, zuecos, botas, texanas, borcegos, pantubotas, sandalias, plataformas, balerinas y calzado outdoor.

Para hombre, la selección incluye zapatillas, borcegos, zapatos, calzado outdoor, náuticos, sandalias y ojotas. En niños se ofrecen zapatillas, sandalias, borcegos, guillerminas y modelos outdoor. La disponibilidad, por supuesto, depende del artículo y del stock que haya en ese momento.

Las zapatillas ocupan un lugar importante dentro de las rebajas y aparecen en modelos para distintos públicos y usos. También hay botas y borcegos, junto con alternativas urbanas y outdoor. Las sandalias completan parte de la oferta; su presencia y variedad dependen de los productos publicados. Así, quien entra buscando un tipo de calzado puede comparar opciones cercanas sin salir de la sección.

El Outlet incluye, además, carteras, mochilas, riñoneras, billeteras, cinturones, medias y gorras. En determinados accesorios, Grimoldi informa descuentos de hasta 40%, un porcentaje que puede diferir del anunciado para el calzado. Para conocer el valor exacto, lo más directo es consultar la ficha del artículo: allí figuran el precio vigente, la rebaja y las variantes disponibles.

Marcas, categorías y talles disponibles

La tienda online permite recorrer las categorías o acotar la búsqueda con filtros de público, talle y marca. Entre las firmas que aparecen en el Outlet están Hush Puppies, Kickers, Caterpillar, Merrell, A Pie y Arezzo. Si ya se busca una marca en particular, ese filtro puede ahorrar varios pasos; si no, también sirve para descubrir qué opciones hay en cada categoría.

El filtro de talles muestra numeraciones del 35 al 46. Esto no significa que todos los números estén disponibles en cada producto: cada modelo tiene sus propias variantes y existencias. La ficha individual permite revisar ese dato antes de agregarlo al carrito.

Código QUIERO20: cómo ingresar el cupón

QUIERO20 es el código asociado al beneficio adicional del Especial OUTLET. Grimoldi comunica hasta 50% OFF en la selección y un 20% OFF EXTRA en los productos incluidos, siempre de acuerdo con las condiciones de la promoción. El cupón se ingresa desde el carrito, después de elegir el artículo.

Una vez escrito el código, el sistema muestra si lo acepta. Cuando el beneficio corresponde, el importe actualizado aparece antes de avanzar al pago. Si el descuento no se refleja, vale la pena revisar si el producto forma parte de la promoción y consultar las condiciones que informa la tienda. No alcanza con que un artículo esté dentro del Outlet: la aplicación del cupón depende de los productos alcanzados.

El carrito también permite mirar el total antes de elegir cómo pagar. Al importe de los artículos puede sumarse el costo de envío si la compra no llega al mínimo requerido para obtenerlo gratis. Así, el monto final reúne el precio promocional, el cupón cuando aplica y el envío según el destino.

Medios de pago y cuotas sin interés

Grimoldi informa que acepta tarjetas de débito y crédito Visa, Mastercard y American Express. También permite pagar con Mercado Pago, Mercado Crédito y MODO. La disponibilidad puede variar según el producto, el importe y las condiciones de la operación.

En cuanto a la financiación, la tienda comunica 3 y 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard, además de otras promociones bancarias. Estas alternativas pueden depender de la entidad, la tarjeta y la vigencia de cada campaña. Por eso, la opción que aparece durante el pago es la que permite confirmar si una compra específica puede financiarse.

El descuento y las cuotas son dos partes distintas de la operación. El cupón se aplica a los productos que cumplen los requisitos de la promoción; la financiación depende del medio de pago seleccionado. Antes de finalizar, se puede revisar el descuento en el carrito y luego comparar las alternativas disponibles para la tarjeta o plataforma elegida.

Envíos, costos y plazos de entrega

El envío también forma parte del cálculo. Grimoldi informa que los pedidos superiores a $150.000 tienen envío gratis a todo el país, de acuerdo con sus condiciones. Para las compras que no alcanzan ese importe, publica costos diferentes según la zona: $4.900 para CABA y GBA; $6.900 para Córdoba y Santa Fe; $7.900 para el Noroeste, Cuyo y Litoral; y $8.900 para Patagonia.

La tienda también comunica una opción de envío en 24 horas para AMBA, sujeta a las condiciones indicadas. En los plazos generales, informa hasta seis días hábiles para AMBA y hasta nueve días hábiles para el interior del país. El cómputo comienza 48 horas hábiles después de la compra y puede extenderse por fines de semana o feriados.

Hay una excepción importante para tener presente: Grimoldi señala que no realiza envíos a Tierra del Fuego. Como los valores y los plazos pueden modificarse, el sitio muestra la información correspondiente al destino elegido durante la compra. Antes de pagar, allí se puede revisar cuánto cuesta el envío y qué plazo estimado se informa.

Guía de talles para comprar calzado online

Comprar calzado por internet suele dejar una pregunta práctica: qué talle elegir. En el Outlet, además, las opciones disponibles pueden ser limitadas según el modelo. Grimoldi publica una guía que relaciona la medida del pie con las numeraciones argentinas y estadounidenses.

Para obtener una referencia, la tienda propone apoyar una hoja contra una pared, colocar el talón junto a ella y marcar hasta dónde llega el dedo más largo. Después se mide la distancia entre el borde de la hoja y la marca. Con esa medida se consulta la tabla correspondiente.

Grimoldi advierte que el calce puede variar según el diseño o el modelo. Si la medida queda entre dos talles, recomienda elegir el superior. Es un dato sencillo, pero puede ayudar a tomar una decisión más informada, especialmente cuando el modelo elegido tiene pocas variantes disponibles. La ficha del producto permite comprobar cuáles siguen en stock.

Qué revisar antes de confirmar la compra

Antes de pagar, conviene reunir algunos datos en una sola revisión. Primero, comprobar que el producto esté alcanzado por el Especial OUTLET y mirar el precio y el porcentaje de descuento que aparecen en su ficha. Después, confirmar que el talle elegido esté disponible.

Luego se ingresa QUIERO20 en el carrito y se verifica si aparece el 20% OFF EXTRA. También es el momento de revisar el medio de pago y las cuotas habilitadas. Grimoldi informa opciones con tarjetas, Mercado Pago, Mercado Crédito y MODO, además de determinadas alternativas de financiación.

Por último, hay que sumar el envío a la cuenta. Si la compra supera los $150.000, la tienda informa que el envío es gratuito; si no, el costo depende de la zona. Y vale la pena revisar el stock una vez más: la combinación de modelo, talle y color puede cambiar mientras se navega por el catálogo.

Dónde consultar las ofertas del Outlet Grimoldi

Las ofertas están disponibles en la tienda online de Grimoldi, dentro de la sección de rebajas. Desde allí se puede explorar el catálogo por categoría, público, talle y marca, tanto si se busca un artículo puntual como si se quiere comparar distintas opciones.

El Especial OUTLET comunica hasta 50% OFF y un 20% OFF EXTRA con el código QUIERO20 para los productos alcanzados. A esto se suman distintas formas de pago, como tarjetas de débito y crédito, Mercado Pago, Mercado Crédito y MODO, además de las alternativas de financiación que informa la tienda.

Los descuentos, precios, promociones y existencias pueden cambiar. La ficha de cada producto y el carrito muestran las condiciones aplicables al momento de la compra. Revisarlos antes de confirmar permite conocer el total, comprobar si el cupón se aplicó y verificar la disponibilidad del talle elegido.