Los negocios y rebusques que corren riesgo si se cae la visita del papa a Argentina

La visita del papa supone una oportunidad de negocios para quienes venden merchandising, agencias de viajes y propietarios de Luján

El papa León XIV fue operado este martes y el Vaticano confirmó que le extirparon un adenocarcinoma pulmonar, un tumor maligno. La Santa Sede afirmó que también que "el procedimiento fue exitoso y no hubo complicaciones".

Tras la cirugía, "el papa despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación", agregó.

Sin embargo, el hecho de que se confirmara que la operación fue para sacarle un tumor maligno, puso un manto de dudas sobre su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, con visitas en Buenos Aires, Luján y Córdoba.

Los negocios que corren riesgo si se cae la visita del papa

Se estima que durante la visita del papa se movilizarán unas 7 millones de personas. Y no solo viajarán argentinos, también habrá tours religiosos desde países limítrofes como Bolivia, Chile y Paraguay.

Si bien no hay cifras oficiales al respecto, distintas fuentes estiman que la visita del papa podría generar un impacto económico entre los u$s300 y u$s400 millones. Es que además del impacto en hoteles, pasajes y esparcimiento, se le sumaría un fuerte impulso al consumo en general en los lugares donde habrá una demanda de gente por encima de los parámetros normales.

A eso se le sumaría el movimiento turístico que puede generar el fin de semana largo por los feriados previstos para el lunes, martes y miércoles y la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Lo cierto es que, si bien los preparativos continúan en marcha, desde el Gobierno y la Iglesia local seguirán de cerca cómo evoluciona la salud posoperatoria del pontífice, que será determinante para saber si efectivamente llega a Buenos Aires o deberá posponer su visita al país.

Si finalmente el papa no visita Argentina, más allá de que puede suponer una desilusión muy grande para millones de fieles, también significará que muchas personas perderán una fuente de ingresos importante.

Es que en las últimas semanas proliferaron tanto en redes como en distintos polos comerciales muchos emprendedores que venden artículos vinculados con la visita del papa: desde remeras hasta banderas y llaveros.

Además, desde distintas ciudades del interior las agencias de turismo ofrecen viajes a Buenos Aires, Luján y Córdoba para seguir a León XIV. También se pincharía el boom de alquileres cerca de la Basílica, por los cuales se llegaron a pedir miles de dólares en las últimas semanas.

Estos negocios y rebusques corren riesgo si finalmente si suspende la visita del papa a Argentina.

Banderas, remeras y llaveros para aprovechar la llegada del papa

Desde hace días, en algunos comercios del centro porteño y de barrios como Once o Flores ya comenzaron a venderse banderas del Vaticano, con precios que parten de los $4.000.

La oferta también se extiende a otras ciudades. En Córdoba, por ejemplo, un comercio ofrece tiras colgantes porta llaves a $1.449 y banderas a $489 cada una.

En las redes sociales, en tanto, se comercializan remeras estampadas con distintas imágenes del papa León XIV por alrededor de $25.000. A esa propuesta se suman llaveros, gorras y otros artículos vinculados con la figura del Pontífice.

Se trata de un mercado que busca capitalizar el interés que despierta la posible visita y la movilización de miles de fieles. No obstante, también enfrenta un riesgo: si el viaje finalmente no se concreta, los comerciantes podrían encontrarse con mercadería cuya demanda dependa directamente de ese acontecimiento.

Peligra el boom de los alquileres en Luján, por el que pedían fortunas

También se verán afectados los propietarios de muchos departamentos o casas cerca de la Basílica de Luján, que pedían hasta u$s16.000 por un hospedaje por las cuatro noches. En Luján está prevista una misa de cierre el miércoles 11 de noviembre a las 10 frente a la Basílica.

De acuerdo con datos de Booking Argentina, las búsquedas de alojamiento en la ciudad crecieron un 1.803% interanual para las fechas de la visita del papa León XIV.

La demanda se concentró especialmente en los establecimientos y las viviendas ubicados cerca de la Basílica. En esa zona, muchas opciones ya no tienen disponibilidad y algunos alquileres temporarios alcanzan valores de miles de dólares por una sola noche.

En diferentes plataformas se ofrecen viviendas para cuatro personas, a pocas cuadras de la Basílica, por precios pueden alcanzar hasta los u$s24.300 por cuatro noches.

En distintas plataformas piden más de u$s24.000 por departamentos cerca de la Basílica de Luján

Los valores que muestra Airbnb también reflejan la presión sobre la oferta: los alojamientos cercanos al templo prácticamente no tienen disponibilidad y las propiedades que todavía aparecen publicadas registran precios de entre u$s4.800 y u$s16.500, según el tipo de alojamiento.

Para quienes buscan alternativas en otros sectores de la ciudad, todavía hay hoteles con habitaciones disponibles. Los precios parten de los $300.000 por noche.

Entre las opciones relevadas, el Hotel Biarritz ofrece una habitación doble a $750.000, una triple a $1.050.000 y una cuádruple a $1.200.000.

Los campings aparecen como una de las alternativas con mayor disponibilidad y menores costos. Las tarifas rondan los $50.000 por persona por día y algunos establecimientos también cuentan con estacionamiento para distintos tipos de vehículos.

Qué pasará con las agencias de viaje que ofrecen paquetes

La posible suspensión del viaje del papa al país también afectará el negocio de muchas agencias de viajes, que ofrecen desde hace tiempo paquetes y excursiones desde el Interior del país.

En Rosario, por ejemplo, desde una agencia señalaron semanas atrás que la empresa recibió una cantidad de consultas que superó incluso las vinculadas con el partido de despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.

"Tenemos muchas más consultas por la visita del Papa que por el partido despedida de Messi de la selección nacional", señalaron desde la agencia.

Desde Mendoza a Córdoba, uno de los tantos paquetes que ofrecen agencias de turismo

La propuesta consiste en un viaje de día completo a Luján, con traslado de ida y vuelta y coordinadores, por $90.000 por persona.

En Mendoza también se ofrecen paquetes para viajar a Córdoba, con precios que oscilan entre los $140.000 y los $175.000. Las propuestas incluyen salidas desde distintos puntos de la provincia, coordinador a bordo y desayuno durante el viaje. En algunos casos, contemplan una noche de hotel, aunque los precios y las prestaciones pueden variar según el paquete.

Desde San Juan, por su parte, se comercializan alternativas para viajar a Córdoba y para trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires y Luján, con pasajes y alojamiento incluidos.

En ese caso, los paquetes para Córdoba parten de los $350.000 por persona, mientras que las opciones para Buenos Aires y Luján rondan los $425.000.

De esta manera, la posible llegada de León XIV empieza a movilizar distintos segmentos de la economía vinculados con el turismo, el transporte, la hotelería y el comercio minorista. El alcance definitivo de ese movimiento dependerá de la concreción de la visita y de la cantidad de fieles que finalmente viajen para participar de las celebraciones.