Carrefour lanza promociones para incentivar el consumo y vende electrodomésticos 2x1

La cadena de supermercados lanzó una promoción tanto en sus tiendas como en su página web. Cómo acceder a los descuentos en electrodomésticos

En un contexto marcado por un consumo retraído, con indicadores –tanto oficiales como privados- que señalan que las ventas en los supermercados no repuntan, Carrefour lanzó fuertes promociones.

Hasta el 15 de octubre, la cadena vende pequeños electrodomésticos 2x1. Para acceder a la promoción, hay que aplicar el descuento en la aplicación del supermercado.

La gran mayoría de los electrodomésticos pueden conseguirse en la página web, pero también hay disponibilidad en los hipermercados.

Carrefour vende electrodomésticos 2x1

Tal como pudo comprobar iProfesional, tanto en el hipermercado de Vicente López como en su página web es posible encontrar las ofertas de Carrefour en electrodomésticos.

Allí es posible encontrar desde freidoras de aire hasta cafeteras, aspiradoras o planchas que se pueden comprar 2x1. Según aclaran los carteles en el supermercado, las ofertas "son combinables". Es decir que se pueden llevar dos artículos distintos y no se cobrará el de menor valor.

Para acceder al 2x1 hay que activar el cupón en la app de Carrefour

Para acceder a los descuentos, hay que activar el cupón en la app Carrefour y solo con indicar el DNI en la caja se aplican los descuentos.

A continuación, algunos de los electrodomésticos que entran en la promoción 2x1 de Carrefour:

Freidora de aire Mandine 6L: $159.800

Cafetera de filtro Bluesky: $47.800

Exprimidor eléctrico de jugo: $39.800

Sandwichera Mandine 3 en 1: $91.800

Cortabarba recargable Nalk and Rey: $45.900

Aspiradora stick 2 en 1 Klindo: $211.900

Plancha a vapor Carrefour Home: $99.800

Aspiradora Klindo sin bolsa: $163.866

Balanza de baño: $39.566

Licuadora personal Mandine: $102.900

Freidora Mandine aceite doble: $162.900

Algunos electrodomésticos que Carrefour vende 2x1

El consumo en supermercados no repunta

Los datos del INDEC, Scentia y la Cámara Argentina de Comercio muestran que el gasto de los hogares sigue debilitado. Las ventas en supermercados cayeron en julio, el consumo masivo volvió a retroceder en agosto y el indicador que elabora la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró una nueva baja interanual, en un escenario en el que los ingresos familiares todavía enfrentan dificultades para recomponerse.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las ventas en supermercados retrocedieron un 2,1% interanual en julio y un 0,7% respecto de junio. Con ese resultado, acumularon una caída del 2,7% durante los primeros siete meses de 2026 frente al mismo período de 2025.

Las cifras de Scentia, correspondientes a agosto, mostraron una dinámica similar. Las ventas de consumo masivo disminuyeron un 0,7% mensual y un 1,5% en la comparación con agosto del año pasado. De esta manera, el indicador acumuló una contracción del 2,7% entre enero y agosto.

El panorama se completa con los datos de la CAC, cuyo Indicador de Consumo (IC) volvió a terreno negativo en agosto, después del crecimiento que había registrado en julio. La evolución de los distintos relevamientos refleja que la mejora de algunos segmentos todavía no alcanza para consolidar una recuperación generalizada del gasto de los hogares.

La CAC registró una nueva caída del consumo en agosto

El Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios mostró una caída interanual del 1,1% en agosto de 2026. En la comparación con julio, la serie desestacionalizada registró una baja del 0,8%, es decir, una vez descontados los efectos estacionales propios de cada mes.

El indicador mide mensualmente la evolución del consumo de los hogares en bienes y servicios finales y complementa otros datos utilizados para seguir el desempeño del comercio y la actividad económica.

Desde la entidad señalaron que la serie desestacionalizada continúa oscilando en niveles relativamente bajos en términos históricos y que, pese a las variaciones mensuales, se mantiene en valores similares a los observados desde fines de 2024.

En concreto, el nivel de agosto se ubicó un 2,1% por debajo del máximo alcanzado a comienzos de 2025.

El dato confirma que el consumo todavía no consigue sostener una tendencia de crecimiento. Si bien algunos rubros muestran avances interanuales, otros registran retrocesos que compensan esas mejoras y mantienen al indicador general en terreno negativo.

La evolución de los precios es uno de los factores centrales para entender el comportamiento del consumo. En agosto, la inflación fue del 1,7%, por debajo del 2,1% registrado en julio, aunque se mantuvo en torno al 2% mensual desde mayo.

En la comparación interanual, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento del 33,5% entre agosto de 2025 y agosto de 2026.

La desaceleración de la inflación puede contribuir a mejorar los ingresos reales de las familias, siempre que los salarios y otros recursos de los hogares logren avanzar por encima de los precios. Sin embargo, una menor velocidad de aumento de los precios no implica, por sí sola, una recuperación inmediata del poder adquisitivo.

La CAC advirtió que el ingreso disponible de los hogares retrocedió en términos interanuales durante los últimos meses. No obstante, aclaró que la comparación se realiza contra meses de 2025 en los que ya se había producido una recuperación de los ingresos en términos de nivel, después del fuerte deterioro de 2024.

En ese contexto, la continuidad de la desaceleración inflacionaria aparece como un factor relevante para impulsar una eventual recuperación de los ingresos reales y, con ella, de la capacidad de consumo. Por ahora, los datos muestran que ese proceso todavía no se traduce en una mejora sostenida de las ventas y del gasto de las familias.