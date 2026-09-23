Las ventas en supermercados volvieron a caer, pero repuntaron en mayoristas y shoppings

Se conocieron los datos oficiales que reflejan el consumo de julio. Más allá de los rebotes, en todos los sectores se acumulan caídas anuales

El INDEC dio a conocer tres informes que sirven para medir el pulso del consumo en Argentina, algo que suele estar en debate entre economistas y que habitualmente mencionan tanto Javier Milei como Luis Caputo.

En ese marco, según los datos oficiales, las ventas en los supermercados volvieron a caer en julio; mientras que en los mayoristas repuntaron, aunque el acumulado anual continúa por debajo que en el mismo período de 2025.

También crecieron las ventas mensuales en los shoppings, aunque de igual manera el acumulado está por debajo de los primeros siete meses del año pasado.

Cayeron las ventas en supermercados

En cuanto a las ventas en supermercados, en julio de 2026 el índice de ventas totales muestra una caída de 2,1% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-julio de 2026 presenta una disminución de 2,7% respecto a igual período de 2025.

En julio de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 0,7% respecto al mes anterior.

Las ventas totales a precios corrientes para julio de 2026 relevadas en la Encuesta de Supermercados aumentaron 25,8% respecto al mismo mes del año anterior, por debajo de la inflación general, que fue del 33,8% en el mismo período.

Los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron "Carnes", con 39,5%; "Verdulería y frutería", con 30,6%; "Bebidas", con 27,7%; y "Lácteos", con 25,6%.

En cuanto a los medios de pago utilizados, se destaca el crecimiento de la tarjeta de crédito para las compras en supermercados.

Las ventas en efectivo representaron el 16,6% de las ventas totales y muestra un aumento de 33,0% respecto a julio de 2025. Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito representaron el 25,9% de las ventas totales y una variación positiva de 14,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Las ventas abonadas con tarjeta de crédito representaron el 41,9% de las ventas totales y un aumento respecto a julio de 2025 de 20,5%. Por último, las realizadas mediante otros medios de pago equivalieron al 15,6% del total y mostraron una suba de 63,8% respecto al mismo mes del año anterior.

Crecieron las ventas en mayoristas y shoppings

En cuanto a los mayoristas, en julio de 2026 el índice de ventas totales a precios constantes muestra una disminución de 1,1% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-julio de 2026 presenta una caída de 2,7% respecto a igual período de 2025. En julio de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una suba de 1,2% respecto al mes anterior.

En cuanto a los precios, el informe señaló que aumentaron 26,3% respecto al mismo mes del año anterior. Los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron "Lácteos", con 35,9%; "Almacén", con 29,6%; "Verdulería y frutería", con 28,1%; y "Carnes", con 27,7%.

En cuanto a los shoppings, el índice de ventas totales a precios constantes mostró un aumento de 1,9% respecto a igual mes de 2025. El acumulado de enero-julio de 2026 presenta una disminución de 2,0% respecto a igual período de 2025. En julio de 2026, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 0,5% respecto al mes anterior

En julio de 2026, las ventas totales a precios corrientes registraron un incremento porcentual interanual de 23,0%. Para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las ventas totales a precios corrientes registraron un total de 208.798 millones de pesos, lo que representa un incremento interanual de 26,0%.

El consumo masivo no repuntó en agosto, según Scentia

Lo concreto es que, más allá del caso específico del outlet de Coto, las cadenas de supermercados suelen lanzar distintas promociones, con descuentos o financiamiento, para impulsar el consumo en un contexto de ventas retraídas. De hecho, según una consultora Scentia, el consumo masivo volvió a caer en agosto, luego de una leve recuperación en julio.

De acuerdo con un informe privado, las ventas en el conjunto de los canales comerciales retrocedieron 1,5% interanual y 0,7% mensual, mientras que en los primeros ocho meses del año acumularon una contracción del 2,7%.

El dato refleja las dificultades que todavía atraviesa el consumo interno y, particularmente, los canales tradicionales de venta. En agosto, los supermercados de cadena tuvieron la mayor caída entre estos formatos, con un descenso interanual del 3,3%.

Los mayoristas también registraron una evolución negativa, con una baja del 1,8%, mientras que los autoservicios independientes retrocedieron 1,3% frente al mismo mes de 2025.

La dinámica fue diferente en otros canales. El comercio electrónico continuó creciendo y registró una expansión del 36,9% interanual. Las farmacias también terminaron agosto con números positivos, con una mejora del 1,2% respecto del mismo mes del año pasado.

El relevamiento de Scentia mostró diferencias importantes en el comportamiento de las ventas según el canal. Mientras algunos formatos lograron sostener o incluso ampliar sus operaciones, los comercios tradicionales concentraron buena parte de los resultados negativos.

Los supermercados de cadena registraron una caída del 3,3% interanual en agosto y acumularon una baja del 4% durante los primeros ocho meses de 2026.

Dentro de este segmento, las categorías que tuvieron los mayores retrocesos fueron las bebidas. Las bebidas sin alcohol cayeron 12,1%, mientras que las bebidas con alcohol registraron una disminución del 11,9%.

Los autoservicios independientes también finalizaron el mes con una variación negativa. Sus ventas disminuyeron 1,3% frente a agosto de 2025 y acumularon una contracción del 2,7% en lo que va del año.

En este canal, el mayor impacto se observó en los productos perecederos, que registraron una caída interanual del 15,4%.

Por su parte, los mayoristas tuvieron una baja del 1,8% interanual en agosto y acumularon un retroceso del 3,2% en los primeros ocho meses de 2026.

También en este caso las bebidas sin alcohol estuvieron entre los productos más afectados, con una contracción del 23,7%. En cambio, los productos de alimentación mostraron una evolución positiva y registraron un crecimiento del 7,1%.

Los kioscos y comercios tradicionales tampoco lograron escapar de la tendencia general. Durante agosto, sus ventas cayeron 1,5% interanual, mientras que en el acumulado de los primeros ocho meses del año registraron una baja del 2,7%.