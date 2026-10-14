Empleada doméstica, ARCA lanzó Recibo Asistido: qué es y cómo se usa

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha una importante actualización en el régimen de liquidación de haberes para el personal de casas particulares. La medida quedó formalizada mediante la Resolución General 5912/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en las pautas fijadas por la Ley de Modernización Laboral 27.802 y las reformas a la Ley 26.844. El objetivo central de esta normativa es erradicar gradualmente el soporte en papel, bajar los costos burocráticos y agilizar la relación laboral dentro del sector.

La novedad principal que introduce la regulación es la implementación del denominado "Recibo Asistido", un módulo inteligente ubicado en el servicio web "Personal de Casas Particulares". A través de esta plataforma, el sistema calcula de forma automática todos los conceptos salariales aplicables a cada empleada doméstica, combinando la información suministrada por el empleador con las bases de datos vigentes del organismo recaudador.

Desde ARCA aclararon que la generación automática del documento no exime al empleador de su responsabilidad legal. En el texto oficial, el organismo remarcó que la puesta a disposición de los cálculos efectuados por el sistema no libera a la parte empleadora de la obligación de revisar y rectificar los montos si correspondiese, como así tampoco de detallar la totalidad de los adicionales que integren la remuneración.

Paso a paso: cómo generar el nuevo recibo de sueldo

El procedimiento operativo para confeccionar la liquidación se realiza de manera íntegramente digital a través del sitio oficial del organismo. Los empleadores deben completar una serie de pasos secuenciales dentro del sistema institucional:

Acceso con Clave Fiscal: ingresar al portal con una Clave Fiscal que posea Nivel de Seguridad 2 o superior. La validación electrónica de la identidad actúa como requisito de autenticidad, por lo que ya no resulta obligatoria la firma digital o manuscrita en el documento virtual.

Carga de los datos operativos: seleccionar al trabajador registrado e indicar el período a liquidar, la modalidad de pago adoptada, el total de horas trabajadas en el mes y el haber base fijado para la categoría.

Revisión y edición de conceptos: el sistema mostrará la liquidación calculada de forma automática. El usuario puede aceptar el saldo propuesto o rechazarlo para corregir montos manualmente. Además, se pueden incluir adicionales o descuentos desde un menú desplegable preconfigurado.

Confirmación final: tras verificar cada uno de los ítems resultantes, se valida la transacción mediante la solapa "Generar recibo de sueldo".

Aportes voluntarios y consulta para los trabajadores

Un aspecto operativo clave de la normativa especifica que, cuando la remuneración se abone en dinero en efectivo o el empleado lo requiera expresamente, el comprobante generado deberá imprimirse en dos ejemplares. El documento original se entregará al personal, mientras que el duplicado firmado servirá como constancia de conformidad de pago para el empleador.

Por su parte, los trabajadores de casas particulares cuentan con la opción de ingresar al portal de ARCA con su propia Clave Fiscal para revisar e imprimir su historial de recibos, constancias de aportes de la seguridad social y el estado de su cuenta corriente.

Asimismo, la resolución modificó el esquema de aportes voluntarios para quienes cumplan jornadas de 16 horas semanales o más. A partir de ahora, el trabajador podrá abonar mediante el formulario F. 575/RT la diferencia necesaria para acceder a las prestaciones de la obra social bajo el Programa Médico Obligatorio (PMO) e incorporar a su grupo familiar directo, destinándose un 15% de ese importe al Fondo Solidario de Redistribución.