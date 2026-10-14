Día de la Madre: cuánto se gasta y los regalos más elegidos

Las familias argentinas se encuentran en pleno momento de compras para el Día de la Madre, la segunda fecha comercial más relevante del año para el comercio minorista. De acuerdo con un relevamiento elaborado por la consultora Focus Market, el gasto promedio estimado se ubica en $55.800 por regalo, en un escenario donde los consumidores combinan la búsqueda de promociones con una marcada inclinación por las opciones presenciales para agilizar la elección del obsequio.

La celebración, que tendrá lugar este domingo 19 de octubre, se presenta como una oportunidad esperada para dinamizar las ventas en un contexto económico complejo. Según datos recientes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la actividad minorista mostró en septiembre un leve repunte interanual del 0,5%, aunque registró una contracción del 1,2% frente al mes anterior y acumula un retroceso del 2,1% en los primeros nueve meses del año.

Esta coyuntura impulsa a los comercios a desplegar ofertas y opciones de financiamiento en cuotas sin interés para captar la demanda, especialmente en rubros de consumo masivo y servicios, buscando revertir la desaceleración del sector.

Los regalos más elegidos: el auge de las experiencias

El informe técnico de Focus Market revela una transformación en las pautas de consumo, donde los obsequios vivenciales le ganan terreno a los bienes durables o productos tradicionales. La preferencia por regalar momentos o actividades de esparcimiento encabeza cómodamente el listado de intención de compra.

El ranking de los artículos y servicios más demandados se distribuye de la siguiente manera:

Experiencias (desayunos a domicilio, cenas y días de spa): 39% de las elecciones.

Perfumería, cosmética, estética y belleza: 17% de la preferencia.

Indumentaria y prendas de vestir: 12% del total proyectado.

Informática, tecnología y electrodomésticos: 9% de las menciones.

Flores, plantas, calzado y marroquinería: completan el margen restante del mercado.

Dónde prefieren comprar los consumidores

En cuanto a los canales de venta elegidos, el comercio de cercanía logra consolidarse como el punto estratégico favorito para hacer rendir el presupuesto, superando tanto a los grandes centros de compras como a las plataformas digitales.

Las opciones elegidas por los usuarios para realizar las transacciones se reparten de la siguiente forma:

Centros comerciales de barrio y negocios de cercanía: encabezan las intenciones con el 33%.

Comercio electrónico (compras online): se ubica en segundo lugar con el 25% de las elecciones.

Shoppings y grandes centros comerciales: representan el 21% de las preferencias.

Outlets y locales con descuento: concentran el 11% del volumen de compra.

Supermercados e hipermercados: absorben el 10% restante.

Dentro del segmento digital, los marketplaces concentran el 40% de las operaciones, seguidos por las tiendas online directas (24%), Instagram (19%) y Facebook (5%), confirmando la vigencia de las redes sociales como vidrieras para los emprendimientos locales.