Volvió un dulce de leche del siglo pasado y la marca sacó un nuevo alfajor al mercado

Se trata una histórica empresa con más de 100 años que busca reinsertarse en el mercado y elaboró un alfajor relleno de su tradicional dulce de leche

El universo de las golosinas y los productos lácteos en la Argentina registró el regreso de uno de sus nombres más emblemáticos. La Vascongada, la histórica firma fundada a principios del siglo pasado que marcó a varias generaciones de consumidores, retornó formalmente a las góndolas con la receta original de su dulce de leche en pote y el lanzamiento de un nuevo producto diseñado para el segmento de consumo masivo: el alfajor Choco Shock.

Nacida en 1908 de la mano del inmigrante vasco Pedro Uthurralt en Merlo, provincia de Buenos Aires, La Vascongada se consolidó como una de las grandes lácteas del país, destacándose por ser pionera en el yogur en frasco de vidrio y creadora de marcas clásicas como la leche chocolatada Vascolet. Tras su vuelta a los kioscos durante 2026 con sus versiones tradicionales de chocolate negro y blanco, la empresa amplía su portfolio con una propuesta de mayor gramaje orientada al público que busca alfajores con abundante relleno.

Nuevo alfajor de La Vascongada: cómo es el Choco Shock

Bajo la premisa "Lo bueno siempre vuelve", el nuevo Choco Shock Recargado busca posicionarse en los kioscos de barrio y tiendas virtuales dentro del segmento de productos de mayor porte:

Mayor gramaje: Presenta un peso neto de 70 gramos por unidad.

Masa doble cacao: Elaborado con tapas de galleta con doble chocolate.

Corazón abundante: Contiene un volumen superior de relleno del histórico dulce de leche de la marca.

Cobertura: Bañado en chocolate negro semiamargo.

La Vascongada: el regreso del dulce de leche de 1908

El elemento distintivo de la línea de alfajores radica en su ingrediente principal: el dulce de leche La Vascongada. Elaborado bajo la receta original creada en 1908, el producto también volvió a comercializarse de forma individual en pote plástico de 400 gramos a pedido de los consumidores.

Actualmente, tanto la línea de dulce de leche familiar como el nuevo alfajor Choco Shock y las versiones clásicas se encuentran disponibles en la red de kioscos de barrio, comercios minoristas y a través de la tienda oficial de la marca en Mercado Libre.