Nueva línea de subte F: cuándo comenzarán las obras y cuál será su recorrido

El Gobierno de la Ciudad avanzó con la licitación para construir un trazado de 10 kilómetros y 12 estaciones que conectará el sur con el norte porteño

La Ciudad de Buenos Aires dio un paso decisivo en materia de infraestructura pública al poner en marcha el proceso de licitación para la construcción de la esperada Línea F de subterráneos. La obra contempla una inversión presupuestada en u$s1.500 millones y proyecta la ejecución de un trazado de 10 kilómetros de extensión con 12 estaciones para conectar el sur con el norte porteño. La gestión comunal prevé adjudicar el megaproyecto antes de que finalice el año, con el objetivo de arrancar las tareas en enero y completar la totalidad del tendido en un plazo de seis años.

El ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, Pablo Bereciartua, ratificó que dos consorcios integrados por firmas nacionales e internacionales presentaron sus propuestas técnicas y económicas para adjudicarse la ejecución de los trabajos. La iniciativa, calificada por las autoridades locales como "la licitación de obra pública más grande del país", supera en volumen presupuestario a emprendimientos emblemáticos como el Paseo del Bajo. Para garantizar su sustentabilidad en el tiempo, el esquema de financiamiento plurianual obtuvo un respaldo contundente en la Legislatura porteña con la aprobación de 55 de los 60 legisladores.

La traza proyectada buscará aliviar la saturación de las líneas actuales de transporte masivo, mejorando la integración de la red subterránea existente con las principales terminales ferroviarias del Área Metropolitana. El emprendimiento apunta a transformar la movilidad cotidiana de miles de pasajeros que actualmente dependen del transporte colectivo de superficie.

Dónde estará la Línea F y por dónde empezarán las obras

El itinerario integral de la Línea F recorrerá la Capital Federal desde el barrio de Barracas hasta la zona norte en Palermo. La traza facilitará múltiples combinaciones con las líneas A, B, C, D, E y H, optimizando la conectividad en nodos estratégicos como Constitución.

En relación al cronograma de desarrollo en el territorio, la planificación oficial establece las siguientes prioridades y sectores de intervención:

Inicio en el sur: los primeros frentes de obra se instalarán de forma prioritaria en los barrios de Barracas y Constitución.

Conexión intermodal: permitirá vincular la cabecera sur con la estación del Ferrocarril Roca en Constitución y la zona norte con el Ferrocarril San Martín en Palermo.

Integración urbana: las tareas contemplan la remodelación de accesos e intervenciones urbanísticas para reordenar el espacio público en torno a las futuras paradas.

Así será el recorrido de la Línea F.

Uso de tuneladora y plazos de construcción

Una de las particularidades técnicas de la obra radicará en la utilización de una máquina tuneladora para la perforación subterránea, método constructivo que acelerará los tiempos y minimizará el impacto operacional sobre la superficie de las avenidas.

Las proyecciones técnicas expuestas por el Ministerio de Infraestructura detallan los siguientes parámetros operativos: