Durante octubre, bancos y billeteras ofrecen reintegros de hasta el 100% en viajes en transporte público. Qué medios de pago y líneas están incluidos

Durante octubre, los usuarios de SUBE y transporte público pueden acceder a distintas promociones que permiten recuperar hasta el 100% del valor de algunos viajes. Los beneficios alcanzan a colectivos y subtes, aunque dependen del banco, la tarjeta o billetera utilizada y, especialmente, del método de pago elegido.

Entre las alternativas disponibles este mes aparecen promociones de Mastercard, Santander, Mercado Pago, Naranja X, Banco Macro, Ripio y BBVA, con reintegros que van del 20% al 100% y distintos topes mensuales.

Un punto clave es que en muchos casos no alcanza con tener determinada tarjeta: es necesario abonar mediante NFC, QR o dinero en cuenta, según las condiciones de cada promoción.

Mastercard ofrece 100% de reintegro en colectivos

Los usuarios de tarjetas Mastercard de débito, crédito o prepago pueden acceder durante octubre a un beneficio del 100% de reintegro en colectivos, siempre que paguen mediante NFC desde el celular.

La promoción tiene un tope de $25.000 mensuales por tarjeta y se encuentra vigente hasta el 31 de octubre. Para acceder al beneficio es necesario tener la tarjeta Mastercard vinculada al teléfono y realizar el pago mediante tecnología NFC.

BBVA Mastercard: 100% de reintegro en subtes

Los clientes de BBVA con Mastercard tienen además una promoción específica para viajar en subte. El beneficio contempla un 100% de reintegro, con un límite de $25.000 por mes, y requiere pagar mediante NFC desde el celular utilizando la Mastercard BBVA. La promoción está disponible hasta el 31 de octubre.

De esta manera, los usuarios que tengan una Mastercard BBVA pueden aprovechar un beneficio distinto al de Mastercard general, ya que en este caso la promoción está enfocada en los viajes en subte.

Santander devuelve hasta el 100% en transporte

Santander ofrece durante octubre un 50% de reintegro en colectivos y subtes para quienes paguen con QR Transporte desde la aplicación Santander o MODO, utilizando dinero en cuenta. El beneficio tiene un tope mensual de $8.000.

Para los clientes que cuentan con Sorpresa Santander, el reintegro puede alcanzar el 100%, con un límite de hasta $16.000 mensuales. La promoción está vigente hasta el 31 de octubre.

Mercado Pago: hasta 100% de devolución

Mercado Pago también tiene una promoción que permite obtener hasta 100% de reintegro en pasajes de colectivo y subte. En este caso, el pago debe realizarse mediante QR desde la aplicación de Mercado Pago y es necesario activar previamente la promoción.

El beneficio no está disponible para todas las cuentas: se ofrece únicamente a determinados usuarios. El reintegro puede alcanzar los $15.000 mensuales por cuenta y la promoción rige hasta el 31 de octubre.

Naranja X: 50% de reintegro

Naranja X mantiene durante octubre diferentes promociones para transporte, según el medio de pago utilizado. En el caso del subte, ofrece un 50% de reintegro al pagar con QR desde la aplicación utilizando dinero en cuenta.

También permite obtener un 50% de devolución en subtes, colectivos y peajes mediante pagos NFC desde el celular, tanto con débito Naranja X como con las tarjetas Visa crédito de la entidad.

Los beneficios tienen un tope mensual de $5.000 en cada modalidad y, según la promoción, la vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre.

Banco Macro: 20% de reintegro

Los clientes de Banco Macro pueden acceder a un 20% de reintegro en transporte pagando mediante QR desde MODO con dinero en cuenta. La promoción alcanza a subtes y colectivos y tiene un tope de $10.000 mensuales por usuario.

A diferencia de los beneficios que llegan al 50% o 100%, en este caso el porcentaje de devolución es menor, aunque la promoción tiene vigencia hasta el 31 de diciembre.

Ripio Card también tiene descuento en transporte

Otra alternativa es Ripio Card, que ofrece un 50% de descuento en transporte mediante pagos con la tarjeta a través de NFC desde el celular. El beneficio alcanza a subtes y colectivos. El límite mensual depende de la categoría del usuario.

Cuánto se puede ahorrar con las promociones

El porcentaje de reintegro no es el único dato que hay que mirar. El ahorro efectivo también depende del tope mensual, de la cantidad de viajes que realice cada usuario y de las condiciones específicas de cada promoción.

Por ejemplo, una promoción del 100% con un límite de $15.000 no significa que todos los viajes del mes sean gratuitos. Una vez alcanzado ese monto, los consumos posteriores dejan de generar devolución bajo ese beneficio.

Lo mismo ocurre con las promociones del 50%: el usuario recupera solamente la mitad del valor del viaje hasta alcanzar el límite establecido.

Por eso, antes de pagar conviene comprobar cuatro cuestiones: qué medio de pago se exige, si hay que activar la promoción, qué transporte está incluido y cuál es el tope mensual.

Las promociones de transporte de octubre, en resumen

Mastercard: 100% de reintegro en colectivos pagando con tarjeta de débito, crédito o prepaga mediante NFC. Tope de $25.000 mensuales por tarjeta. Vigencia hasta el 31 de octubre.

BBVA Mastercard: 100% de reintegro en subtes pagando con Mastercard BBVA mediante NFC. Tope de $25.000 mensuales. Vigencia hasta el 31 de octubre.

Santander: 50% de reintegro en subtes y colectivos pagando con QR Transporte. Tope de $8.000, que puede llegar a $16.000 con Sorpresa Santander.

Mercado Pago: hasta 100% de reintegro en subtes y colectivos pagando con QR. Requiere activar la promoción y está disponible para determinados usuarios. Tope de hasta $15.000 mensuales.

Naranja X: 50% de reintegro en distintas modalidades para subtes, colectivos y peajes. Tope de $5.000 mensual en cada beneficio.

Banco Macro + MODO: 20% de reintegro en subtes y colectivos pagando con QR y dinero en cuenta. Tope de $10.000 mensuales.

Ripio Card: 50% de descuento en subtes y colectivos mediante NFC. El tope depende de la categoría del usuario.

El nuevo valor del boleto de colectivo y subte en la Ciudad

Las promociones cobran relevancia en un contexto de actualización tarifaria del transporte.

En las 27 líneas de colectivos porteñas, el boleto mínimo para recorridos de hasta 3 kilómetros pasa de $887,99 a $920,48. El pasaje de subte, en tanto, aumenta de $1.753 a $1.817.

El nuevo cuadro tarifario para los colectivos de la Ciudad quedará establecido de la siguiente manera:

De 0 a 3 kilómetros: $920,48 .

De 3 a 6 kilómetros: $1.022,81 .

De 6 a 12 kilómetros: $1.101,59 .

De 12 a 27 kilómetros: $1.180,44 .

Los pasajeros que paguen mediante tecnología NFC o tarjetas bancarias tendrán una tarifa calculada sobre un valor promedio entre los distintos tramos. También continuarán los descuentos para usuarios frecuentes, con rebajas del 20%, 30% y 40% según la cantidad de viajes realizados durante el mes. Se mantendrán, además, los beneficios de la Tarifa Social y las franquicias para jubilados, estudiantes y docentes.

En la provincia de Buenos Aires, los colectivos de jurisdicción provincial y local también actualizarán sus precios. Para los recorridos en el conurbano bonaerense, los valores serán los siguientes:

De 0 a 3 kilómetros: $1.206,39 .

De 3 a 6 kilómetros: $1.357,18 .

De 6 a 12 kilómetros: $1.507,98 .

De 12 a 27 kilómetros: $1.809,58 .

Por su parte, las líneas de colectivos que dependen del Gobierno nacional mantendrán, por el momento, el boleto mínimo de $742,81.