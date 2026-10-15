Volvieron a clausurar la Garganta del Diablo y y crece la preocupación en el Litoral

El avance de las aguas y el cierre de circuitos turísticos preocupan al sector hotelero, familias de la zona y operadores de excursiones

El Circuito Garganta del Diablo, el atractivo más emblemático de las Cataratas del Iguazú, quedó clausurado este miércoles. El caudal del río Iguazú creció sin control y obligó a las autoridades a tomar medidas preventivas inmediatas.

El cierre afecta a miles de turistas que llegan diariamente al Parque Nacional Iguazú. El fenómeno climático El Niño sigue golpeando sin tregua a toda la región del Litoral argentino.

Las provincias de Corrientes y Entre Ríos continúan bajo agua. Las inundaciones no ceden y el panorama para los próximos días genera inquietud entre las poblaciones ribereñas que ya viven con el agua a la puerta de sus casas.

Los guardaparques del Parque Nacional Iguazú informaron que el Sendero Verde también está inhabilitado para el paso de visitantes. Las condiciones meteorológicas adversas hacen imposible garantizar la seguridad en los recorridos.

La medida de cierre regirá durante toda la jornada. Los guardaparques evaluarán hora a hora la evolución del caudal para definir si se puede reabrir alguno de los circuitos en las próximas horas.

El río Iguazú alcanzó niveles de alerta en toda su extensión

El Instituto Nacional del Agua (INA) publicó un informe actualizado que enciende las alarmas. Los próximos siete días traerán más lluvias concentradas en el noreste de la Cuenca del Plata, principalmente con acumulados moderados.

El río Iguazú en la localidad de Andresito muestra el tránsito de una onda de crecida en aguas altas. El fenómeno se explica por el escenario de lluvias registrado durante los últimos días, con acumulados de precipitación abundantes que saturaron la cuenca.

Las afluencias continúan en franco ascenso. La combinación de factores climáticos genera un panorama complejo que se extenderá al menos durante la próxima semana.

Cinco ciudades del Sistema Uruguay superaron el nivel de Alerta

El tramo medio del Sistema Uruguay presenta el tránsito de una onda de crecida en aguas altas. La situación es crítica en varias localidades.

Las secciones de Alvear, La Cruz, Yapeyú, Paso de los Libres y Bonpland superaron el nivel de Alerta establecido por Defensa Civil. Los habitantes de estas localidades conviven con el riesgo permanente de nuevas evacuaciones.

El tramo inferior del río también muestra un ascenso preocupante. Las lecturas hidrométricas en Concordia, Puerto Yeruá, Colón y Concepción del Uruguay se mantienen por encima del nivel de Alerta.

El agua avanza en franja límite entre aguas altas y medias altas. La onda de crecida sigue su curso sobre el embalse sin dar señales de retroceso.

El Alto Paraná suma complicaciones al panorama hídrico

El Alto Paraná en Guairá exhibe el tránsito de una onda de crecida en aguas medias altas y altas. Los niveles superan las marcas alcanzadas en el tránsito anterior, un dato que preocupa a los especialistas.

El escenario de lluvias registrado en el sector no regulado explica este comportamiento. Las precipitaciones continúan alimentando el caudal sin darle respiro al sistema.

En la represa de Yacyretá, la afluencia evidencia un franco ascenso en aguas altas. La situación se complica por la combinación de los tránsitos en curso del río Iguazú y del Alto Paraná, más el notorio repunte de afluencia desde la cuenca propia por efecto de las lluvias en la región.

Qué esperan los expertos para los próximos días

Las previsiones numéricas de precipitación para los próximos siete días no traen buenas noticias. El INA anticipa el probable desarrollo de eventos precipitantes concentrados sobre el sector noreste de la Cuenca del Plata.

El río Paraná en el tramo Corrientes-La Paz muestra un ascenso asociado al tránsito de una onda de crecida. Las aguas se mantienen en niveles medios altos a altos por efecto del patrón observado en la descarga de Yacyretá.

Los organismos de Defensa Civil mantienen el monitoreo permanente. La evolución del fenómeno climático El Niño seguirá marcando el ritmo de las crecidas en todo el Litoral argentino durante las próximas semanas.