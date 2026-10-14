El Niño impulsa crecidas en el Litoral y evacúan ganado de campos que quedan bajo el agua

Las crecidas del Uruguay y el Paraná complican campos y caminos rurales. Los productores trasladan animales y se preparan para nuevas subas del agua

Las inundaciones en el Litoral complican la actividad ganadera, con caminos rurales anegados y menos superficie disponible para los animales. Mientras el río Uruguay ya supera los niveles de evacuación en algunas localidades, crece la preocupación por el avance del Paraná.

Ante el riesgo de nuevas subas, los productores trasladan hacienda desde los campos más expuestos hacia terrenos altos y organizan embarcaderos para facilitar la salida de animales desde las islas. Las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño mantienen la incertidumbre sobre la evolución de los ríos en las próximas semanas.

En Villa Paranacito, Entre Ríos, el productor ganadero y forestal José Peter advirtió que las inundaciones ya afectan a los campos sin defensas y obligan a reducir la cantidad de animales: "Los campos abiertos (sin protección contra inundaciones) ya se llenaron y la mayoría ya ha sacado o achicado su plantel de animales".

La preparación también alcanza a los establecimientos que cuentan con defensas. "Los que tenemos diques también estamos alivianando, para que cuando llegue el momento más crítico, no nos agarre con toda los animales en el lote.

Además, hay que tener en cuenta que los caminos rurales son bajos y se inundan antes que los campos con dique, por lo que después entramos en un cuello de botella y hay que sacar todo por barco. Por ahora veníamos con algunas creciditas, pero ahora viene en serio y a esto se sumó el Paraná", concluyó.

Inundaciones en el Litoral: cuándo llegará la crecida del Paraná y qué temen los productores

En las islas del Ibicuy, el vicepresidente de la Sociedad Rural de Victoria, Emiliano Merzbacher, advirtió que la evolución de los ríos ya modificó la forma en que los productores organizan la salida de animales. En declaraciones a Clarín, explicó que la entidad dispone de varios puertos para facilitar los movimientos de hacienda.

"La situación está bastante complicada con la altura del río Iguazú y en Corrientes, que nos afecta muchísimo. Veníamos manejando y sacando hacienda con tranquilidad, pero, a partir de la semana pasada, la gente se alarmó. Por suerte, tenemos varios puertos disponibles que hizo la Sociedad Rural y de esa forma se está pudiendo trabajar de otra manera, con más tranquilidad y turnos para sacar los animales".

El principal temor es el efecto que tendrán las aguas que avanzan desde la cuenca superior. Merzbacher estimó que el caudal llegará a la zona dentro de unas tres semanas y advirtió que nuevas precipitaciones podrían agravar el panorama.

"En 20 días va a llegar el agua de arriba y mucha. También estamos a merced de las lluvias teniendo en cuenta el Niño, porque apura mucho las cosas. Hoy estamos con los ríos casi a medio metro que se desbordan. Ya hay algunas zonas inundadas, pero si cae un aluvión de 100 mm se va a complicar muchísimo más", dijo el productor.

La inquietud también se extiende al norte de la provincia de Buenos Aires. La Sociedad Rural de San Pedro difundió la semana pasada un comunicado para alertar sobre las posibles subas y recomendar precauciones. Su presidente, Lisandro Gordó, señaló que calculan que el aumento del nivel registrado en Iguazú podría llegar a San Pedro en un plazo de 25 a 30 días.

"La magnitud del problema que vamos a tener es difícil de prever, porque hay que ver cuando pase el pico del agua por acá cómo está el río Uruguay y si hay sudestada. Lo peor es que se dé esta combinación".

La entidad ya trabaja con el municipio y otros organismos para organizar la recepción de animales que deban abandonar los campos. "Hoy recibimos llamadas de algunos productores que están empezando a sacar hacienda. La rural estuvo trabajando con el municipio y otros organismos para tener lugar en donde bajarla y ya tenemos tres desembarcaderos", concluyó Gordó.

En el río Paraná, los registros muestran una situación desigual según el tramo. En Iguazú, uno de sus principales afluentes, la altura llegó a 24,3 metros, mientras que aguas abajo el nivel se encuentra en la categoría "medio alto". La expectativa es que el caudal avance hacia la desembocadura del Río de la Plata y provoque nuevas subas en las próximas semanas.

Río Uruguay: niveles por encima de la evacuación en Corrientes

Según los registros del Instituto Nacional del Agua (INA) de este lunes, el río Uruguay ya supera el nivel de evacuación en Paso de los Libres. En otras localidades de Corrientes y Entre Ríos, las alturas también se acercan a ese umbral:

Paso de los Libres (Corrientes): 9,26 metros, frente a un nivel de evacuación de 8,5 metros.

Santo Tomé (Corrientes): 10,52 metros, con un nivel de evacuación de 12,5 metros.

Concordia (Entre Ríos): 11,5 metros, frente a un nivel de evacuación de 12,5 metros.

Marco Grisetti, presidente de la Sociedad Rural de Santo Tomé, explicó que el río crece entre uno y dos centímetros por hora debido a las lluvias registradas en Brasil y Misiones. Aunque los afluentes de la parte alta se habían estabilizado, anticipó que las precipitaciones recientes podían provocar otra crecida.

"Si bien todos los afluentes en el nacimiento del Uruguay están estabilizados, por las lluvias de estos dos días va a haber una crecida mayor. Santo Tomé y los pueblos cercanos esperan su estado de alerta a los 12 metros, por lo que, si sigue así, para mañana se estarán evacuando algunos sectores bajos", aseveró.

Las complicaciones no se limitan a las márgenes del río. En los esteros del Iberá, el agua acumulada amenaza con dificultar tanto el traslado de ganado como las tareas forestales. Grisetti describió el estado de los cursos de agua de la zona: "La crecida y las lluvias hicieron que todos los arroyos y bañados estén casi al límite de desbordarse y eso va a dificultar la entrada y salida de hacienda, como así también a las forestaciones".

El dirigente rural advirtió además que la continuidad de las precipitaciones podría extender el impacto hacia otras áreas de la provincia. "Los campos están con mucha agua en los esteros o alrededor de estos. Si siguen las lluvias así, van a estar todos muy afectados en el centro de la provincia. En los campos más bajos ya se está llevando la hacienda para lugares más altos y si bien todavía no estamos en el momento más crítico, si sigue lloviendo así, en cuestión de una semana cambia todo", finalizó.

En Paso de los Libres, Marcelo Carbonell, expresidente de la Sociedad Rural local e integrante de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), indicó que el río se encontraba estabilizado en torno a los 9,30 metros, aunque con personas evacuadas. También mencionó una señal favorable: el descenso del nivel en la cuenca superior, a la altura de Misiones.

Sin embargo, advirtió que el nivel actual dificulta el drenaje de los cursos de agua que desembocan en el Uruguay. "De todas maneras, el río está muy alto y esto comienza a complicar los desagües de todos los arroyos y los ríos que forman parte de la cuenca del Uruguay, porque al estar tan alto el río no tienen drenaje, se empiezan a taponar y comienzan a salir de su cauce todo lo que son los ríos y arroyos que desembocan en el río Uruguay".

Para el dirigente, las crecidas actuales anticipan un período que podría complicarse con la llegada de nuevas lluvias durante el verano. "El comienzo de lo que es el efecto Niño, y empezamos un poco complicados y no queremos imaginarnos lo que puede suceder más adelante en el verano. La situación hoy es que hay muchos campos anegados cercanos a los arroyos y eso le va sacando superficie ganadera. Todavía no tenemos una gran complicación con mucha cantidad de lluvia, que es lo que se prevé de aquí en adelante, sí lo habrá", concluyó.