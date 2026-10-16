Cómo reclamar la devolución del dinero por los pasajes cancelados de Flybondi

La aerolínea pidió el concurso preventivo tras casi dos meses sin operar. Qué opciones tienen quienes pagaron vuelos que no se realizaron

Flybondi pidió la apertura de un concurso preventivo de acreedores después de atravesar casi dos meses sin operar vuelos comerciales. La presentación de FB Líneas Aéreas S.A., la sociedad que opera la marca, ingresó el 2 de octubre y quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 24, a cargo del juez Guillermo Mario Pesaresi.

La situación abrió otro frente para la compañía: los pasajeros que pagaron por vuelos cancelados y todavía esperan la devolución del dinero. Cabe recordar que durante 2026 Flybondi canceló alrededor de 2.400 vuelos, que afectaron a unos 383.000 pasajeros.

Cómo reclamar por un pasaje cancelado de Flybondi

Habitualmente, ante un incumplimiento de una aerolínea, el primer paso consiste en reunir la documentación de la compra y de la cancelación. Lo recomendable es conservar el comprobante de pago, la confirmación de la reserva, el número de vuelo, los correos electrónicos y mensajes enviados por la aerolínea, y cualquier constancia de los reclamos previos.

Quienes pagaron con tarjeta pueden consultar con el banco o la entidad emisora si corresponde impugnar el consumo por tratarse de un servicio no prestado. La posibilidad de revertir el pago depende de las características de la operación y de la evaluación de la entidad.

Un detalle a tener en cuenta es que no se trata de una devolución automática ni está garantizada por el simple hecho de que el vuelo se haya cancelado. Otra alternativa es presentar un reclamo ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El organismo recibe denuncias por cancelaciones, demoras y otros incumplimientos vinculados con el transporte aéreo. El trámite es gratuito y requiere tanto los datos del pasajero como la información del vuelo.

Sin embargo, en el caso de Flybondi la situación cambia. Según Leticia Pelle, abogada especialista en derechos del consumidor, detallaron a Mundo Gremial que los usuarios se enfrentan a un cambio en la naturaleza jurídica del reclamo, incrementando el riesgo del cobro.

Ante este escenario, Pelle señaló dos alternativas: consultar si es posible revertir el pago a través de la entidad financiera o, si esa vía no prospera, verificar formalmente la deuda en el concurso preventivo.

Quienes compraron los pasajes con tarjeta de crédito o débito pueden consultar al banco emisor o a la administradora si corresponde impugnar el consumo por tratarse de un servicio no prestado, tal como mencionamos anteriormente.

Esta alternativa puede tener más posibilidades cuando la operación es reciente y todavía existe margen para revertir el cobro, aunque el resultado depende de la evaluación de la entidad y no está garantizado.

Si el reintegro bancario no prospera o el pasaje se pagó mediante transferencia o efectivo, la alternativa es presentarse en el expediente judicial y verificar el crédito ante la sindicatura que designe el juez. Para ello, será necesario reunir los comprobantes de compra, la información de la reserva, los datos del vuelo y las constancias de cancelación.

Para la especialista, el gran dilema es que, ante este tipo de servicio, el debate que se suele dar es si se está ante un pasajero o un consumidor para saber qué aplicar y el fuero competente. Además, con este conflicto, la persona también pasa a ser acreedor, lo que se transforma en un obstáculo para opciones anteriormente mencionadas como la ANAC.

De hecho, la abogada advierte que, cuando el juez habra el concurso, la empresa no podrá devolverle el dinero a nadie por fuera del expediente aunque lo quisiera. Además, aclara que, en la actualidad, los pasajes cancelados ya no son tomados en cuenta como un servicio a reprogramar, sino como una deuda en pesos congelada por la Justicia.

Otro aspecto que advirtió la especialista es el efecto de la inflación sobre el dinero que los pasajeros buscan recuperar. Si quedan encuadrados como acreedores quirografarios —es decir, acreedores comunes, sin una garantía específica ni un privilegio aplicable—, deberán esperar el desarrollo del proceso para conocer las condiciones de un eventual cobro.

En ese período, la inflación puede reducir el poder adquisitivo del importe que finalmente reciban. Según Pelle, este hecho expone el riesgo de la compra anticipada de pasajes cuando se enfrenta a una cesación de pagos.

Es decir, el usuario paga por un servicio que todavía no recibió y, si la empresa entra en una crisis financiera, puede quedar en la misma posición que otros acreedores sin una garantía específica de recuperar lo abonado.

La crisis también tuvo consecuencias sobre la estructura de la compañía. Según los datos difundidos, Flybondi pasó de concentrar el 17% del tráfico de cabotaje a apenas el 0,1%, mientras su flota operativa se redujo de 13 aviones a tres. A esto se suman más de 900 desvinculaciones, salarios impagos y acuerdos de retiro voluntario incumplidos.

Con el concurso preventivo se buscará ordenar las deudas, pero, de momento, no hay un plan público para preprogramar vuelos ni reactivar rutas, lo que deja a la empresa y a sus pasajeros en una situación complicada.