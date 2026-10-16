Las empleadas domésticas tienen nuevos valores salariales en octubre de 2026. Cuánto cobran por hora y por mes según su categoría y modalidad

Las empleadas domésticas tienen nuevos valores de referencia para los salarios de octubre de 2026. Los montos mínimos varían según la categoría laboral, la modalidad de contratación y la cantidad de horas trabajadas. Además, los empleadores deben calcular los adicionales que correspondan por antigüedad y zona desfavorable.

La actualización se enmarca en la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares y alcanza tanto a las remuneraciones por hora como a los sueldos mensuales. Estos importes establecen los pisos salariales que deben respetarse en las distintas actividades comprendidas en el régimen de trabajo en casas particulares.

Al momento de liquidar los haberes, los empleadores deben identificar la categoría de la trabajadora, determinar si presta servicios con retiro o sin retiro y verificar qué adicionales corresponden según su situación laboral. Cada concepto debe quedar discriminado en el recibo de sueldo.

Cuánto cobra una empleada doméstica por hora en octubre de 2026

Los valores mínimos por hora dependen de las tareas que realiza la trabajadora. El régimen contempla distintas categorías, entre ellas tareas generales, asistencia y cuidado de personas, caseros, tareas específicas y supervisores.

También establece una diferencia entre las modalidades con retiro y sin retiro. La primera comprende a quienes se retiran del domicilio del empleador al finalizar su jornada. En la segunda, la trabajadora reside en el lugar donde presta servicios.

De acuerdo con los valores informados para octubre, los salarios mínimos por hora son los siguientes:

Personal para tareas generales: $3.914,64 por hora con retiro y $4.185,94 sin retiro.

Asistencia y cuidado de personas: $4.185,94 por hora con retiro y $4.641,90 sin retiro.

Caseros: $4.185,94 por hora.

Personal para tareas específicas: $4.422,54 por hora con retiro y $4.809,80 sin retiro.

Supervisores: $4.645,33 por hora con retiro y $5.049,58 sin retiro.

Estos importes corresponden a las remuneraciones mínimas de cada categoría. Si la trabajadora percibe un salario superior por acuerdo con el empleador, la actualización de los pisos salariales no implica que deba reducirse su remuneración.

La categoría laboral se determina en función de las tareas que efectivamente se realizan. Por ese motivo, antes de calcular el salario, es necesario identificar qué actividad desarrolla la empleada doméstica y qué condiciones establece el régimen para encuadrarla.

Las 5 categorías que definen cuánto cobra cada empleada doméstica

El régimen de casas particulares distingue cinco categorías laborales. Cada una contempla funciones específicas y tiene sus propios valores de referencia.

El personal para tareas generales comprende actividades de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento del hogar y otras tareas domésticas habituales. Es una de las categorías más frecuentes dentro del sector.

La categoría de asistencia y cuidado de personas incluye a quienes prestan servicios de acompañamiento y atención de personas que requieren cuidados. La remuneración mínima depende de la modalidad de contratación, con importes diferenciados para quienes trabajan con retiro y sin retiro.

Los caseros, por su parte, son quienes realizan tareas vinculadas al cuidado y la conservación de una vivienda en la que habitan durante la relación laboral. Para esta categoría se establece un valor mínimo por hora y una remuneración mensual específica.

El personal para tareas específicas comprende actividades que requieren determinados conocimientos o habilidades, como las vinculadas con la cocina. En estos casos, los mínimos salariales también cambian según la modalidad de trabajo.

Por último, los supervisores son quienes coordinan o controlan las tareas realizadas por dos o más personas dentro del hogar. Esta categoría cuenta con valores mínimos superiores a los establecidos para otras actividades.

La correcta clasificación permite determinar el salario básico que debe utilizarse en la liquidación mensual o en el pago por hora.

Cuánto cobra una empleada doméstica por mes en octubre

Las trabajadoras contratadas bajo la modalidad mensual tienen remuneraciones mínimas que varían según la categoría y la modalidad con retiro o sin retiro.

Para octubre de 2026, los valores mensuales informados son los siguientes:

Personal para tareas generales: $480.247,85 con retiro y $529.261,78 sin retiro.

Asistencia y cuidado de personas: $529.261,78 con retiro y $584.936,09 sin retiro.

Caseros: $529.261,78 mensuales.

Personal para tareas específicas: $541.402,49 con retiro y $597.854,36 sin retiro.

Supervisores: $579.493,14 con retiro y $640.641,55 sin retiro.

Estos importes constituyen las remuneraciones mínimas de referencia para las trabajadoras comprendidas en cada categoría y modalidad de contratación.

La diferencia entre los salarios con retiro y sin retiro responde a las condiciones previstas para cada régimen. Por eso, no alcanza con identificar la actividad que desarrolla la empleada doméstica: también es necesario determinar si reside en el domicilio donde trabaja.

En los casos de contratación mensual, el empleador debe verificar que el sueldo básico respete el mínimo correspondiente. A ese importe se agregan los adicionales aplicables, que deben calcularse de acuerdo con las condiciones de la relación laboral.

Los valores mensuales tampoco deben confundirse con los montos por hora. Cada modalidad de remuneración tiene su propia escala y debe utilizarse según la forma en que se haya establecido la contratación.

El adicional por antigüedad que suma hasta 5% al salario básico

Además del salario básico, las empleadas domésticas tienen derecho al adicional por antigüedad cuando corresponde. Este concepto equivale al 1% de la remuneración por cada año de antigüedad computable y se calcula de manera acumulativa tomando como punto de partida septiembre de 2020.

Por ejemplo, si una trabajadora reúne cinco años de antigüedad computable, el adicional representa el 5% de la base salarial sobre la que corresponde efectuar el cálculo. El importe final dependerá de la remuneración aplicable a su categoría y modalidad de contratación.

Este concepto debe incorporarse a la liquidación junto con el salario básico. El empleador debe identificarlo por separado en el recibo para que quede registrado cuánto corresponde a la remuneración principal y cuánto al adicional.

La antigüedad forma parte de los conceptos que deben revisarse al preparar el pago mensual. Por eso, aunque dos trabajadoras pertenezcan a la misma categoría y tengan la misma modalidad de contratación, pueden percibir importes diferentes si sus años de antigüedad computable no coinciden.

Qué empleadas domésticas cobran el adicional por zona desfavorable

El régimen también contempla un adicional por zona desfavorable para las trabajadoras que prestan servicios en determinadas regiones del país.

Según los valores informados, este adicional equivale al 31% de la remuneración mínima correspondiente a la categoría laboral. Entre las jurisdicciones alcanzadas se encuentran Chubut y otras provincias patagónicas, de acuerdo con las condiciones previstas por la normativa aplicable.

Para calcularlo, se debe identificar el salario mínimo de referencia que corresponde a la trabajadora y aplicar el porcentaje establecido. El resultado se incorpora a la liquidación como un concepto diferenciado.

La aplicación de este adicional depende del lugar donde se desarrolla la relación laboral y de las condiciones que establece el régimen. Por eso, los empleadores deben comprobar si corresponde incluirlo antes de cerrar el recibo de sueldo.

Cuando una trabajadora tiene derecho tanto al adicional por antigüedad como al correspondiente a zona desfavorable, ambos conceptos deben contemplarse en la liquidación. La determinación de los importes debe realizarse conforme a las reglas aplicables a cada adicional.

Cómo debe liquidarse el sueldo de las empleadas domésticas

La liquidación salarial requiere identificar la categoría, la modalidad de contratación y los adicionales que correspondan. Con esos datos, el empleador puede determinar el importe que debe abonar por el período trabajado.

El procedimiento incluye la identificación del salario mínimo aplicable, la verificación de la antigüedad computable y la comprobación de si corresponde el adicional por zona desfavorable. También deben registrarse por separado los conceptos que integran el pago.

El recibo de sueldo digital permite discriminar el salario básico y los adicionales de la remuneración. Esta separación facilita la identificación de cada importe y deja constancia de los conceptos incluidos en la liquidación.

Los empleadores deben prestar atención a las diferencias entre las escalas por hora y las mensuales, ya que los importes dependen de la modalidad de contratación. También deben verificar que la categoría asignada coincida con las tareas efectivamente realizadas.

Qué deben tener en cuenta los empleadores en octubre

Para calcular los salarios de octubre de 2026, el primer paso es consultar la remuneración mínima correspondiente a la categoría de la empleada doméstica. Después, se debe determinar si el pago se realiza por hora o por mes y si la modalidad de trabajo es con retiro o sin retiro.

A continuación, corresponde revisar los adicionales que puedan aplicarse: la antigüedad se calcula a razón del 1% por cada año computable, mientras que el adicional por zona desfavorable alcanza el 31% de la remuneración mínima en las jurisdicciones contempladas por la normativa.

La liquidación debe reflejar estos conceptos de manera diferenciada. De esta forma, el recibo permite identificar el salario básico y los importes adicionales que integran el pago.

Los valores de octubre funcionan como pisos salariales para las categorías comprendidas en el régimen de casas particulares. Para determinar el monto final que debe cobrar cada trabajadora, es necesario considerar las condiciones particulares de su contratación y los adicionales que correspondan en cada caso.