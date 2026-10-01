ARCA detalló cómo registrar la liquidación del personal de casas particulares y qué documentación corresponde entregar en cada caso

La liquidación salarial del personal de casas particulares se gestiona a través de la plataforma de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El empleador debe ingresar con Clave Fiscal y completar allí los datos correspondientes al pago.

Una vez realizada la operación, el comprobante queda disponible en formato digital. Sin embargo, la modalidad de pago y el pedido de la trabajadora pueden determinar que también sea necesario contar con una versión impresa.

Las condiciones fueron aclaradas por ARCA en la actualización de sus consultas frecuentes, donde el organismo precisó tanto el procedimiento para emitir los recibos como la forma de acceder posteriormente a ellos.

Cómo generar el recibo de sueldo del personal de casas particulares en ARCA

El trámite comienza en el servicio "Registro Especial del Personal de Casas Particulares". Allí el empleador debe identificar la relación laboral sobre la que realizará la liquidación y acceder a "Generar recibo de sueldo".

La plataforma toma los datos registrados del vínculo y solicita completar la información correspondiente al pago. Entre los campos que deben informarse se encuentran:

El período que se está liquidando, incluyendo las fechas de inicio y finalización.

La modalidad elegida para realizar el pago.

El importe de la remuneración.

La cantidad de horas trabajadas.

La liquidación también puede incorporar conceptos adicionales. Entre ellos aparecen aguinaldo, vacaciones, adicionales remunerativos o no remunerativos, observaciones y el número del comprobante de pago asociado.

Después de completar esos datos, el empleador debe confirmar la operación mediante "Generar recibo sueldo". Una vez procesada la solicitud, ARCA permite obtener el documento para su descarga.

Cuándo el comprobante debe pasar del formato digital al papel

La regla general es que el recibo se genere electrónicamente, pero existen situaciones en las que debe existir una copia impresa. Esto sucede si la remuneración se abona en efectivo o si la trabajadora solicita recibir el comprobante en papel.

En esos casos, el documento debe prepararse por duplicado. La trabajadora recibe el original y el empleador conserva la otra copia. Esta última debe estar firmada por la trabajadora.

Por el contrario, cuando el recibo se genera electrónicamente, no hace falta que el empleador lo firme. El ingreso mediante Clave Fiscal constituye el mecanismo de autenticación utilizado para realizar la operación.

El F.102/RT no sustituye al recibo

Otra de las cuestiones diferenciadas por ARCA es el papel que cumple el formulario F.102/RT.

Ese formulario está asociado al pago manual de las obligaciones correspondientes al régimen:

aportes

contribuciones

ART

Se utiliza cuando el empleador elige efectuar esos pagos mediante las entidades habilitadas.

Por lo tanto, no se trata del mismo documento que el recibo salarial. El F.102/RT acredita el cumplimiento de las obligaciones del régimen, mientras que el recibo permite documentar la liquidación y el pago de la remuneración de la trabajadora.

Cómo recuperar un recibo después de haberlo generado

La documentación emitida no queda limitada al momento de la liquidación. El empleador puede volver a consultar los comprobantes desde el portal de Casas Particulares, dentro de "Pagos y Recibos".

Las trabajadoras tienen una opción específica para acceder a sus propios documentos. Desde su perfil deben ingresar a "Mis trabajos" y luego a "Recibos de sueldo".

Desde esa sección pueden consultar y descargar los comprobantes de su relación laboral. El sistema también ofrece información sobre el historial de pagos, los aportes y contribuciones registrados y las posibles deudas o saldos pendientes vinculados con el empleo.

Qué ocurre con el Certificado de Trabajo cuando termina el vínculo

Las modificaciones en la sección de consultas frecuentes de ARCA también abarcan el Certificado de Trabajo del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este documento corresponde cuando finaliza una relación laboral. Su emisión puede realizarse digitalmente mediante el servicio Simplificación Registral.

También continúa vigente la alternativa de obtenerlo en formato físico. En ese caso, los requisitos que debe cumplir el empleador dependen de la modalidad seleccionada.

Así, ARCA establece procedimientos diferenciados para la documentación que se genera durante la relación laboral y para aquella que corresponde cuando el vínculo llega a su fin.

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