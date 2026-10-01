ARCA actualizó el trámite para empleadas domésticas: cómo generar el recibo de sueldo
La liquidación salarial del personal de casas particulares se gestiona a través de la plataforma de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El empleador debe ingresar con Clave Fiscal y completar allí los datos correspondientes al pago.
Una vez realizada la operación, el comprobante queda disponible en formato digital. Sin embargo, la modalidad de pago y el pedido de la trabajadora pueden determinar que también sea necesario contar con una versión impresa.
Las condiciones fueron aclaradas por ARCA en la actualización de sus consultas frecuentes, donde el organismo precisó tanto el procedimiento para emitir los recibos como la forma de acceder posteriormente a ellos.
Cómo generar el recibo de sueldo del personal de casas particulares en ARCA
El trámite comienza en el servicio "Registro Especial del Personal de Casas Particulares". Allí el empleador debe identificar la relación laboral sobre la que realizará la liquidación y acceder a "Generar recibo de sueldo".
La plataforma toma los datos registrados del vínculo y solicita completar la información correspondiente al pago. Entre los campos que deben informarse se encuentran:
El período que se está liquidando, incluyendo las fechas de inicio y finalización.
- La modalidad elegida para realizar el pago.
- El importe de la remuneración.
- La cantidad de horas trabajadas.
La liquidación también puede incorporar conceptos adicionales. Entre ellos aparecen aguinaldo, vacaciones, adicionales remunerativos o no remunerativos, observaciones y el número del comprobante de pago asociado.
Después de completar esos datos, el empleador debe confirmar la operación mediante "Generar recibo sueldo". Una vez procesada la solicitud, ARCA permite obtener el documento para su descarga.
Cuándo el comprobante debe pasar del formato digital al papel
La regla general es que el recibo se genere electrónicamente, pero existen situaciones en las que debe existir una copia impresa. Esto sucede si la remuneración se abona en efectivo o si la trabajadora solicita recibir el comprobante en papel.
En esos casos, el documento debe prepararse por duplicado. La trabajadora recibe el original y el empleador conserva la otra copia. Esta última debe estar firmada por la trabajadora.
Por el contrario, cuando el recibo se genera electrónicamente, no hace falta que el empleador lo firme. El ingreso mediante Clave Fiscal constituye el mecanismo de autenticación utilizado para realizar la operación.
El F.102/RT no sustituye al recibo
Otra de las cuestiones diferenciadas por ARCA es el papel que cumple el formulario F.102/RT.
Ese formulario está asociado al pago manual de las obligaciones correspondientes al régimen:
- aportes
- contribuciones
- ART
Se utiliza cuando el empleador elige efectuar esos pagos mediante las entidades habilitadas.
Por lo tanto, no se trata del mismo documento que el recibo salarial. El F.102/RT acredita el cumplimiento de las obligaciones del régimen, mientras que el recibo permite documentar la liquidación y el pago de la remuneración de la trabajadora.
Cómo recuperar un recibo después de haberlo generado
La documentación emitida no queda limitada al momento de la liquidación. El empleador puede volver a consultar los comprobantes desde el portal de Casas Particulares, dentro de "Pagos y Recibos".
Las trabajadoras tienen una opción específica para acceder a sus propios documentos. Desde su perfil deben ingresar a "Mis trabajos" y luego a "Recibos de sueldo".
Desde esa sección pueden consultar y descargar los comprobantes de su relación laboral. El sistema también ofrece información sobre el historial de pagos, los aportes y contribuciones registrados y las posibles deudas o saldos pendientes vinculados con el empleo.
Qué ocurre con el Certificado de Trabajo cuando termina el vínculo
Las modificaciones en la sección de consultas frecuentes de ARCA también abarcan el Certificado de Trabajo del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Este documento corresponde cuando finaliza una relación laboral. Su emisión puede realizarse digitalmente mediante el servicio Simplificación Registral.
También continúa vigente la alternativa de obtenerlo en formato físico. En ese caso, los requisitos que debe cumplir el empleador dependen de la modalidad seleccionada.
Así, ARCA establece procedimientos diferenciados para la documentación que se genera durante la relación laboral y para aquella que corresponde cuando el vínculo llega a su fin.
Nuevo aumento para empleadas domésticas en octubre: cuánto cobran por hora y por mes
El personal de casas particulares tendrá nuevos salarios mínimos desde octubre de 2026, a partir de un incremento del 1,7% sobre los valores vigentes en septiembre. La actualización alcanza tanto a quienes cobran por hora como a quienes perciben una remuneración mensual y contempla diferencias según la categoría y la modalidad de trabajo.
El ajuste fue establecido por la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, publicada en el Boletín Oficial el 3 de septiembre. La norma fijó un cronograma de aumentos para agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Para octubre, el porcentaje definido es del 1,7%.
La misma resolución estableció una suma no remunerativa por única vez que fue abonada junto con los salarios de agosto. El monto fue de $20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más, $11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas y $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales.
Ese importe se incorpora de manera progresiva al salario básico. En septiembre se incorporó el 25%, en octubre se suma otro 50% y en noviembre se incorpora el 25% restante. De esta forma, la escala salarial de octubre combina el incremento porcentual del mes con la segunda etapa de incorporación de aquella suma.
Cuánto cobran las empleadas domésticas en octubre de 2026
Los salarios mínimos establecidos por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares dependen de las tareas realizadas y de si la persona trabaja con retiro o sin retiro.
Para octubre, los valores oficiales quedan establecidos de la siguiente manera:
- Supervisores
- Con retiro: $4.805,82 por hora y $599.514,52 mensuales.
- Sin retiro: $5.215,59 por hora y $661.702,46 mensuales.
- Personal para tareas específicas
- Con retiro: $4.580,80 por hora y $560.776,33 mensuales.
- Sin retiro: $4.973,38 por hora y $618.187,89 mensuales.
- Caseros
- Sin retiro: $4.337,53 por hora y $548.429,23 mensuales.
- Asistencia y cuidado de personas
- Con retiro: $4.337,53 por hora y $548.429,23 mensuales.
- Sin retiro: $4.801,52 por hora y $605.050 mensuales.
- Personal para tareas generales
- Con retiro: $4.064,08 por hora y $498.582,06 mensuales.
- Sin retiro: $4.337,53 por hora y $548.429,23 mensuales.
Estos importes corresponden a los salarios mínimos establecidos para octubre. La escala distingue entre las diferentes categorías y modalidades previstas por el régimen.
En el caso del personal mensualizado, los valores de referencia corresponden a una jornada de 48 horas semanales. Para quienes trabajan menos de 24 horas semanales, el cálculo se realiza tomando el valor horario correspondiente a la categoría y multiplicándolo por las horas trabajadas. Cuando la prestación supera las 24 horas y es inferior a las 48 horas semanales, debe utilizarse la proporción correspondiente sobre el salario mensual de la escala.