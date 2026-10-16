Sueldos de empleados de Comercio en octubre: cuánto cobra cada categoría con el aumento

Los empleados de comercio cobran con el último aumento de la paritaria. ¿Cuáles son los sueldos por categoría y cuándo se revisarán otra vez?

os trabajadores mercantiles cobran en octubre los salarios correspondientes al último tramo del aumento del 5,7% acordado en la paritaria. ¿Cuánto percibe cada categoría? Los montos, los adicionales que pueden sumarse al sueldo y cuándo volverán a revisar los salarios.

Los empleados de comercio reciben durante los primeros días de octubre de 2026 los salarios correspondientes a la última actualización de la paritaria del sector. El acuerdo firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) estableció un incremento total del 5,7%, distribuido en tres subas mensuales del 1,9% cada una. Los porcentajes se calculan sobre los salarios básicos de junio y no tienen carácter acumulativo.

La actualización alcanza a las distintas categorías contempladas en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que comprende al personal de maestranza, administración, cajas, tareas auxiliares y ventas. Como ocurre con cada liquidación, el monto depende de la función que desempeña cada trabajador y de los conceptos que correspondan en su recibo de sueldo.

Para quienes trabajan con jornada reducida, el ingreso mínimo informado es de $1.175.696. En las jornadas completas, los salarios establecidos para octubre varían según la categoría laboral y las condiciones previstas en el convenio.

Además, hay un punto que conviene tener en cuenta al revisar los importes: el salario de referencia no siempre coincide con el dinero que finalmente se acredita en la cuenta bancaria. La antigüedad, el presentismo y otros conceptos aplicables pueden modificar la liquidación mensual.

Cuánto cobran los empleados de comercio en octubre de 2026

La escala salarial de octubre establece remuneraciones específicas para cada categoría del sector mercantil. Los importes informados permiten conocer cuánto corresponde a cada función, aunque el total puede variar según los adicionales que perciba cada empleado.

Los valores se distribuyen en cinco grupos principales: maestranza, administrativos, cajeros, auxiliares y vendedores. Dentro de cada uno existen categorías diferenciadas, con montos que responden a la clasificación laboral establecida en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Sueldos de maestranza en octubre

El personal de maestranza cuenta con tres categorías salariales. Los importes previstos para octubre de 2026 son los siguientes:

Maestranza A: $1.303.900

Maestranza B: $1.307.292

Maestranza C: $1.319.176

Las diferencias entre las categorías se reflejan en los montos de la escala. Para saber qué salario corresponde cobrar, cada trabajador debe revisar la clasificación que figura en su documentación laboral y en el recibo de sueldo.

Cuánto cobra el personal administrativo

Los empleados administrativos cuentan con seis categorías, desde la A hasta la F. La escala salarial de octubre establece los siguientes importes:

Administrativo A: $1.316.632

Administrativo B: $1.321.729

Administrativo C: $1.326.821

Administrativo D: $1.342.103

Administrativo E: $1.354.836

Administrativo F: $1.373.514

La categoría que corresponde a cada empleado depende de las funciones que desempeña y del encuadre laboral aplicable. Por eso, antes de comparar salarios, conviene verificar qué clasificación tiene reconocida cada persona.

En este grupo, el Administrativo F tiene asignado un salario de $1.373.514, mientras que para el Administrativo A el importe es de $1.316.632. La diferencia entre ambos valores forma parte de la escala prevista para el sector.

Escala salarial de los cajeros

El personal de cajas también cuenta con una clasificación propia, dividida en tres categorías. Los salarios establecidos para octubre son los siguientes:

Cajero A: $1.320.875

Cajero B: $1.326.821

Cajero C: $1.334.462

El monto correspondiente depende de la categoría reconocida para cada trabajador. A esa remuneración pueden sumarse los adicionales contemplados en el convenio, siempre que se cumplan las condiciones previstas para su liquidación.

Por eso, al revisar el recibo de sueldo, no alcanza con identificar el importe de la escala. También hay que comprobar si se incorporaron los conceptos que corresponden según la situación laboral de cada empleado.

Cuánto cobran los auxiliares y auxiliares especializados

La escala mercantil distingue entre el personal auxiliar y los auxiliares especializados. Cada grupo tiene sus propias categorías y remuneraciones para el mes de octubre.

Los importes son los siguientes:

Auxiliar A: $1.320.875

Auxiliar B: $1.329.365

Auxiliar C: $1.357.383

Auxiliar Especializado A: $1.331.067

Auxiliar Especializado B: $1.346.346

Las diferencias responden a la clasificación prevista en el convenio. Para determinar cuánto debe cobrar cada empleado, es necesario comprobar la categoría que figura en su documentación laboral.

En este grupo, el salario de los auxiliares se distribuye entre las categorías A, B y C, mientras que el personal especializado cuenta con dos niveles. Esa distinción permite identificar el importe de referencia correspondiente a cada puesto.

Sueldos de los vendedores en octubre de 2026

Los vendedores cuentan con cuatro categorías dentro de la escala salarial. Los montos establecidos para octubre son los siguientes:

Vendedor A: $1.320.875

Vendedor B: $1.346.349

Vendedor C: $1.354.836

Vendedor D: $1.373.514

La remuneración varía según la categoría asignada. En octubre, el Vendedor D tiene establecido un salario de $1.373.514, mientras que para el Vendedor A el importe es de $1.320.875.

Además, como sucede con el resto del personal mercantil, el monto final puede cambiar por la aplicación de adicionales y por las condiciones particulares de la jornada laboral. Por eso, dos trabajadores que se desempeñan en el área de ventas pueden recibir importes diferentes si sus situaciones laborales no son iguales.

Cómo se compone el sueldo de los empleados de comercio

Los importes de la escala salarial sirven como referencia para conocer las remuneraciones correspondientes a cada categoría. Sin embargo, la liquidación individual puede incluir otros conceptos que modifican el total.

Entre los factores que inciden en el recibo de sueldo se encuentran la categoría laboral, la extensión de la jornada y los adicionales establecidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. También deben considerarse los descuentos legales y los demás conceptos que correspondan en cada caso.

La diferencia se nota, por ejemplo, cuando se comparan dos trabajadores de una misma categoría: si uno cumple una jornada reducida y el otro trabaja a tiempo completo, sus remuneraciones pueden ser distintas. Lo mismo puede ocurrir cuando tienen diferente antigüedad o cuando corresponde aplicar adicionales específicos.

En el caso de quienes trabajan con jornada reducida, el ingreso mínimo informado es de $1.175.696. Para interpretar ese monto, es necesario tener en cuenta la cantidad de horas trabajadas y las condiciones que correspondan al vínculo laboral.

La verdad es que revisar únicamente el total acreditado puede dejar algunas dudas sin resolver. Para entender cómo se llegó a esa cifra, conviene comprobar la categoría, la jornada, los adicionales y los descuentos detallados en el recibo.

Qué adicionales se suman al salario mercantil

Además de los importes establecidos en la escala, los empleados de comercio pueden percibir adicionales previstos en el convenio colectivo. Entre ellos se encuentran los correspondientes a la antigüedad y al presentismo, dos conceptos que pueden incidir en la remuneración mensual.

Su aplicación depende de las condiciones laborales de cada trabajador y de las disposiciones vigentes. Por eso, el cálculo debe realizarse a partir de los conceptos que correspondan en cada liquidación.

Adicional por antigüedad

El adicional por antigüedad equivale al 1% por cada año trabajado. Se calcula sobre los conceptos remunerativos y no remunerativos alcanzados por la normativa, con excepción de las asignaciones extraordinarias otorgadas por única vez.

En términos prácticos, la cantidad de años de servicio reconocidos influye en el importe que corresponde por este concepto. Un empleado con mayor antigüedad puede percibir un adicional superior al de otro trabajador de la misma categoría que lleve menos tiempo en el puesto.

Para comprobar la liquidación, hay que revisar los años de antigüedad registrados y los conceptos que integran la base de cálculo. Ambos elementos inciden en el resultado final.

Adicional por presentismo

El presentismo continúa vigente y está regulado por el artículo 40 del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

Este concepto también puede modificar el total del recibo de sueldo. Su liquidación debe ajustarse a las condiciones establecidas en el convenio y a la situación de cada empleado durante el período correspondiente.

De ahí que los importes publicados para cada categoría no siempre coincidan con el total que cobra cada trabajador. La remuneración final depende de los conceptos aplicables, además de los descuentos que correspondan.

Qué pasará con la suma fija de $120.000

El acuerdo salarial mantiene una suma fija no remunerativa de $120.000. Según el cronograma previsto, su incorporación a los salarios básicos se realizará en seis cuotas mensuales de $20.000, desde diciembre de 2026 hasta mayo de 2027.

El esquema contempla una incorporación progresiva durante seis meses consecutivos. El proceso comenzará en diciembre y finalizará en mayo del año próximo.

Este concepto debe distinguirse del incremento del 5,7% distribuido en tres tramos mensuales del 1,9%. Se trata de componentes diferentes del acuerdo salarial, con plazos de aplicación propios.

Mientras que el aumento porcentual corresponde a la actualización acordada para el trimestre anterior, la incorporación de la suma fija se extenderá durante los meses siguientes, de acuerdo con el cronograma establecido.

Para conocer cómo impactarán estos importes en los próximos recibos, será necesario observar la liquidación de cada período y las condiciones previstas en el acuerdo. La incorporación gradual modificará la composición de los salarios básicos a medida que se cumplan las cuotas estipuladas.

Cuándo volverán a negociar los salarios de empleados de comercio

La paritaria mercantil tendrá una nueva instancia de revisión durante octubre de 2026. Las partes acordaron volver a reunirse para evaluar la evolución de los ingresos y analizar posibles actualizaciones frente al contexto económico.

La convocatoria abre una nueva etapa de discusión sobre los salarios del sector. Sin embargo, la revisión prevista no significa que ya exista un porcentaje de aumento adicional ni que se haya definido una nueva escala salarial.

Hasta que se anuncien modificaciones, los importes de octubre se rigen por la actualización acordada y por los conceptos contemplados en el convenio colectivo.

Lo que ocurra en los próximos meses dependerá de las decisiones que adopten las partes durante la negociación y de la aplicación del cronograma de incorporación de la suma fija de $120.000.

Para seguir la evolución de los ingresos, los trabajadores deberán prestar atención a tres cuestiones: el salario correspondiente a su categoría, los adicionales que integran la liquidación y los cambios que puedan surgir de una nueva revisión paritaria.

Los sueldos de octubre reflejan el último tramo del incremento acordado para el trimestre anterior. A partir de ahora, la negociación prevista para este mes y la incorporación progresiva de la suma fija marcarán los próximos pasos de la actualización salarial mercantil.