Starlink permitirá vender internet por hora a vecinos: cómo funciona

La iniciativa de SpaceX permite a los usuarios compartir su conexión satelital con vecinos y cobrar una comisión en zonas sin cobertura

La compañía de internet satelital Starlink, propiedad de la firma SpaceX, oficializó el lanzamiento a escala global de "Starlink for Communities", un programa diseñado para comercializar acceso a la red por períodos breves. La propuesta habilita a los propietarios de antenas a revender conectividad a vecinos y miembros de su comunidad a través de pases fraccionados por hora, día, semana o mes, abriendo la posibilidad de generar ingresos adicionales al tiempo que se abastece a zonas con escasa infraestructura de telecomunicaciones.

La iniciativa apunta de manera directa a pequeñas localidades, parajes rurales y barrios periféricos donde el tendido tradicional de fibra óptica no está disponible o presenta costos de instalación elevados. En estos entornos, el pago de un abono mensual individual suele representar un obstáculo económico, por lo que la contratación de pases temporales se posiciona como una solución de consumo accesible y adaptada a las necesidades puntuales de cada hogar.

La plataforma administrativa opera de manera automatizada, liberando al titular del equipo de la gestión de cobros o del desarrollo de sistemas informáticos propios. La tecnología desarrollada por la empresa garantiza la privacidad del tráfico de datos de cada usuario y contempla herramientas de administración de ancho de banda para asegurar la estabilidad del servicio durante los picos de demanda simultánea.

Cómo es el sistema para vender internet entre vecinos

El mecanismo operativo se apoya en la instalación de un kit satelital en un punto estratégico del barrio, complementado con repetidores Wi-Fi de exterior o sistemas de red en malla (mesh) para expandir el alcance de la señal.

El proceso de conexión para los usuarios finales se ejecuta mediante los siguientes pasos:

Detección de red: los vecinos identifican la red Wi-Fi comunitaria desde teléfonos móviles, computadoras o dispositivos del hogar.

Portal de pago: al conectarse, el sistema redirige automáticamente al usuario a una plataforma digital donde se despliegan los pases disponibles.

Elección del plan: la persona selecciona la duración del acceso deseado (por horas, jornadas completas o meses).

Transacción digital: el pago se liquida de forma inmediata mediante tarjetas de crédito, débito u otros medios electrónicos habilitados.

Habilitación instantánea: la plataforma valida la operación y libera el acceso a internet por el tiempo contratado sin intervención manual del anfitrión.

Soporte técnico y capacidad de la red satelital

La infraestructura técnica de este programa aprovecha la constelación de satélites de órbita terrestre baja de SpaceX, lo que permite registrar niveles de latencia sensiblemente menores a los de la tecnología satelital convencional, situándose entre los 25 y 50 milisegundos. Estas velocidades facilitan la realización de videollamadas, la transmisión de contenidos en alta definición y la navegación fluida.

En cuanto a la capacidad operativa del equipamiento, las especificaciones del programa señalan que una sola antena tiene la solvencia técnica para sostener entre 100 y 150 conexiones activas en simultáneo. Si la demanda en la comunidad se incrementa, el propietario del equipo puede incorporar módulos de amplificación adicionales para extender el radio de cobertura a más manzanas.

El nuevo lanzamiento no tiene fecha para su efectivización en Argentina, pero los usuarios locales ya tienen la opción de postularse mediante el formulario de inscripción para aquellos que quieran comercializar su conexión mediante nodos comunitarios.