Cuánto sale la antena de Starlink en Octubre 2026

En la Argentina, la competencia de Starlink con los proveedores de fibra óptica tradicionales de Internet se intensificó durante 2026.

El costo mensual varía según el plan, iniciando en $45.000 para el servicio Residencial Lite. Los usuarios deben elegir entre abonos fijos o itinerantes según sus necesidades de datos y ubicación.

El Kit Mini X vale $219.000, destacando por su portabilidad y bajo consumo. Es la solución perfecta para viajeros y usuarios que buscan movilidad o una alternativa económica y fácil de transportar.

El Kit Estándar V4 cuesta $499.999 y es ideal para uso fijo. Ofrece mayor potencia y estabilidad, siendo la opción recomendada para hogares o empresas que requieran una conexión de alta performance.

¿Cuánto sale la antena de Starlink en octubre de 2026? El Kit Estándar V4 de Starlink cuesta $499.999 en la Argentina. El Kit Mini X, la opción portátil, tiene un precio de lista de $219.000. A esos valores por el equipamiento hay que sumarles un abono mensual que arranca en $45.000 para el plan Residencial Lite.

Son los dos modelos de antena que la empresa SpaceX, del magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk, comercializa en el país. La diferencia de precio entre ambos supera los $280.000 si se toma el valor con descuento del Mini X. A lo largo de 2026, Starlink ajustó tarifas, lanzó nuevos dispositivos y aplicó descuentos que modificaron el mapa de costos varias veces. A continuación, el detalle de cada kit, los abonos mensuales y las claves para decidir cuál conviene.

Cuál es el precio del Kit Estándar V4 de Starlink

El Kit Estándar V4 se vende a $499.999 en la Argentina. Este kit es la opción recomendada para instalaciones fijas con mayor velocidad y cobertura ideales para hogares, oficinas o establecimientos rurales. Incluye la antena de tercera generación, un router WiFi 6 Gen 3, una base de montaje y todos los cables necesarios para la conexión. La antena mide 59 cm de largo por 38 cm de ancho y pesa 3,2 kg.

Para quienes buscan financiación, algunos comercios electrónicos ofrecen el pago en cuotas. En Mercado Libre, por ejemplo, se puede acceder a planes de hasta 6 o 9 cuotas según la tarjeta y el banco emisor. Este equipo tuvo un precio de lanzamiento cercano a los $500.000, bajó a $374.999 durante el primer trimestre de 2026 y luego volvió a ubicarse en los $499.999 actuales.

Cuánto cuesta el Kit Mini X de Starlink

El Kit Mini X se consigue en la Argentina a un precio de lista de $219.000. Esta alternativa más compacta y económica fue una de las novedades más importantes de 2026 para Starlink en el mercado local. Argentina fue el primer país del mundo en recibir el Kit Mini X, un dispositivo que combina la antena portátil Starlink Mini con un router WiFi 6 adicional para mejorar el alcance de la señal.

Durante agosto de 2026, Starlink aplicó una rebaja cercana al 30% en el precio de las antenas Mini y Mini Car Pack, que llevó el valor a $219.000 frente al precio habitual de $299.000. Aunque esa promoción tenía fecha de vencimiento el 31 de agosto, las publicaciones lo mantienen en octubre. El Kit Mini Car Pack, pensado para uso vehicular, se ofrece al mismo precio que el Mini X: $219.000 de lista con el mismo descuento.

Qué incluye cada kit y qué diferencias tienen

El Kit Estándar V4 está pensado para instalaciones permanentes. Trae la antena de mayor tamaño, con un campo de visión más amplio del cielo y mejor recepción en zonas con obstáculos. El router WiFi 6 Gen 3 que lo acompaña permite conectar múltiples dispositivos de forma simultánea y ofrece un alcance superior al del Mini.

El Kit Mini X, en cambio, apunta a un perfil de usuario diferente. Es portátil, tiene menor consumo de energía, cuenta con una entrada de alimentación de corriente continua que lo hace compatible con baterías de 12 V y 24 V, y resulta ideal para viajeros, motorhomes, cabañas o instalaciones temporales. La antena Mini integra un router WiFi, pero el kit Mini X suma un segundo router para reforzar la cobertura.

En cuanto al tamaño, la antena Mini es considerablemente más chica y liviana que la Estándar V4, lo que facilita su transporte y montaje rápido sin necesidad de herramientas especiales.

Cuánto hay que pagar de abono mensual por Starlink

Además del costo del equipo, Starlink cobra un abono mensual que varía según el plan contratado. En octubre de 2026, las opciones para usuarios residenciales y viajeros en la Argentina son las siguientes.

El plan Residencial Lite tiene un costo de $45.000 por mes. Permite velocidades de hasta 200 Mb/s, aunque los usuarios de este plan experimentan velocidades más lentas durante las horas de mayor demanda. No está disponible en todas las zonas del país.

El plan Residencial Estándar cuesta $65.000 mensuales. Ofrece datos ilimitados y velocidades más estables que la versión Lite, con un rendimiento que puede superar los 200 Mb/s en condiciones óptimas.

Para quienes necesitan conectividad en movimiento, el plan Itinerante de 100 GB sale $63.000 por mes. Incluye 100 GB de datos de alta velocidad y, una vez consumidos, datos ilimitados a velocidad reducida.

El plan Itinerante Ilimitado tiene un precio de $87.500 mensuales y permite navegar sin límite de datos en cualquier ubicación dentro de la cobertura del servicio.

Starlink también ofrece un modo de espera para quienes quieren mantener la cuenta activa sin usar el servicio de manera continua. Esta opción permite enviar mensajes de emergencia y reactivar la conexión con facilidad por una tarifa mensual menor.

Para empresas, los planes escalan hasta los $3.760.000 por mes, según el tipo de cobertura y la capacidad requerida.

Conviene más la antena Estándar o la Mini

La decisión de compra entre los dos modelos se reduce al presupuesto inicial y al tipo de uso que se le quiera dar al servicio.

El Kit Estándar V4, a $499.999, es la mejor opción para quien busca una instalación fija con el máximo rendimiento. La antena más grande capta mejor la señal, el router independiente de mayor potencia cubre más superficie y las velocidades de descarga superan los 250 Mb/s según las especificaciones técnicas. Es la alternativa indicada para hogares con varios dispositivos conectados, oficinas remotas o establecimientos agropecuarios.

El Kit Mini X a $219.000 conviene para quienes priorizan la portabilidad o tienen un presupuesto más ajustado. Las velocidades máximas de descarga son superiores a 200 Mb/s, suficientes para streaming en alta definición, videollamadas y navegación general. Es ideal para viajeros, usuarios de motorhomes o como conexión alternativa a precio promocional.

La diferencia de precio entre ambos kits supera los $200.000. Para muchos usuarios, esa brecha justifica empezar con el equipo más económico y evaluar si el rendimiento resulta suficiente para sus necesidades.

Dónde se compra la antena de Starlink en la Argentina

Las antenas de Starlink se pueden adquirir a través de varios canales en la Argentina.

El sitio web oficial de Starlink es la vía directa. Desde allí se elige el plan, se compra el equipo y se coordina el envío. El pago se realiza en pesos argentinos.

es la vía directa. Desde allí se elige el plan, se compra el equipo y se coordina el envío. El pago se realiza en pesos argentinos. La tienda oficial de Starlink en Mercado Libre es otro canal con alta visibilidad. Allí suelen aparecer los descuentos más marcados. Además, la plataforma ofrece opciones de financiación con tarjeta de crédito y envío gratuito en muchos casos.

es otro canal con alta visibilidad. Allí suelen aparecer los descuentos más marcados. Además, la plataforma ofrece opciones de financiación con tarjeta de crédito y envío gratuito en muchos casos. Comercios electrónicos como Frávega .

. En Mercado Libre también se encuentran revendedores que ofrecen kits con accesorios adicionales, como soportes con ventosas para vehículos, cables adaptadores de 12 V a 220 V y otros complementos. Los precios de estos combos no oficiales pueden llegar a $579.600 o más, por lo que conviene verificar que se trate de un vendedor autorizado antes de concretar la compra.

Qué velocidades ofrece cada antena de Starlink

La antena Estándar V4 de alta velocidad ofrece velocidades de descarga superiores a 250 Mb/s, según la ficha técnica oficial de Starlink. En condiciones reales y según reportes de usuarios en la Argentina, las velocidades suelen ubicarse entre 100 y 250 Mb/s, con picos que pueden superar los 400 Mb/s en zonas con baja congestión.

La antena Mini, presente tanto en el Kit Mini original como en el Kit Mini X, alcanza velocidades máximas de descarga superiores a 200 Mb/s. En la práctica, los usuarios reportan velocidades de entre 80 y 200 Mb/s, un rango suficiente para la mayoría de las actividades cotidianas. La diferencia de velocidad entre los dos modelos se explica por el tamaño de la antena, que ofrece mayor superficie de recepción, y la potencia del sistema de procesamiento interno.

Starlink aclara en su sitio web que las velocidades pueden variar según la ubicación, la hora del día, la cantidad de usuarios en la zona y las condiciones climáticas. El servicio promete un tiempo de actividad superior al 99,9% y baja latencia, dos factores relevantes para videojuegos en línea y videollamadas.

Qué novedades presentó Starlink en la Argentina durante 2026

El 2026 fue un año de expansión para Starlink en el mercado argentino. La novedad más destacada fue el lanzamiento del Kit Mini X, con Argentina como primer mercado global para este producto. El dispositivo amplió las opciones de conectividad portátil y consolidó al país como una plaza prioritaria para la empresa de Musk.

En el plano global, SpaceX avanzó con el despliegue de los satélites Starlink V3, de nueva generación. El 28 de septiembre de 2026, el cohete Starship llevó 26 satélites V3 a órbita en su decimocuarto vuelo de prueba, el primero en el que logró alcanzar la órbita y desplegar carga de forma exitosa. La constelación V3 está diseñada para alcanzar los 100.000 satélites, con capacidad de conexión superior a la actual.

Además, SpaceX adquirió licencias de espectro de 800 MHz de la empresa Grain por unos 8.000 millones de dólares, un movimiento que podría llevar a Starlink a competir de forma directa con operadores de telefonía móvil en los Estados Unidos, con potencial impacto en otros mercados.

En la Argentina, la competencia de Starlink con los proveedores de fibra óptica tradicionales se intensificó durante 2026. El servicio dejó de ser una opción exclusiva para zonas rurales y se posicionó como alternativa en centros urbanos, con precios que buscan captar a usuarios que necesitan estabilidad en la conexión frente a las fluctuaciones de los proveedores terrestres.