Cuánto gana un empleado bancario con el aumento de octubre

Los sueldos del sector volvieron a ajustarse por Índice de Precios al Consumidor, junto con los adicionales y el bono especial del mes próximo

Tras la difusión del índice de precios al consumidor correspondiente a septiembre, que marcó una variación del 1,9%, la Asociación Bancaria ratificó la aplicación automática de la cláusula de ajuste paritario para la totalidad del sector. El mecanismo de actualización se aplica de forma directa sobre las remuneraciones mensuales brutas, normales y habituales, acumulando un incremento del 23,6% en los haberes en lo que va del año respecto de los valores vigentes a diciembre pasado.

La conducción del gremio, encabezada por Sergio Palazzo, destacó que el esquema pactado permite resguardar la capacidad de compra de los salarios frente a la evolución del costo de vida. Los incrementos alcanzan a todos los adicionales convencionales y no convencionales, absorbiendo las variaciones inflacionarias de manera automática una vez que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publica los datos oficiales.

El entendimiento entre la representación sindical y los directivos de las cámaras del sector público y privado (ABAPPRA, ADEBA y ABA), junto con el Banco Central, se liquida de manera directa sin depender de instancias administrativas de homologación. Esta dinámica de negociación permitió mantener la regularidad en la liquidación de las escalas salariales y garantizar la paz social en las entidades financieras por el capítulo paritario.

Cómo queda el haber inicial para los empleados de bancos

Con la incorporación del último ajuste, los sueldos de la actividad registraron una recomposición en sus distintas categorías operativas, marcando nuevos pisos mínimos para el personal que ingresa a la actividad.

El detalle de la conformación salarial y las asignaciones extraordinarias comprende las siguientes cifras de referencia:

Salario básico: $2.552.560,34 para la categoría de entrada

Participación en las ganancias (ROE): suma $73.786,55 adicionales al haber mensual.

Salario conformado inicial: alcanza un total bruto de $2.626.346,89 para la primera categoría.

Adicionales de convenio: al conformado básico se le deben adicionar los rubros por antigüedad, título, presentismo y fallo de caja según corresponda a cada puesto.

Bono por el Día del Bancario y la negociación que viene

El último acuerdo homologado también actualizó un beneficio sumamente esperado por el personal del sector: el histórico bono por el Día del Bancario, que se celebra cada 6 de noviembre. Con la nueva base de cálculo indexada, el monto mínimo a cobrar por este concepto quedó fijado tras esta última suba en $2.275.519,25.

En tanto, para el último trimestre, que abarca los meses de octubre, noviembre y diciembre, las partes acordaron dar continuidad al mismo mecanismo de ajuste automático en función de las cifras oficiales de inflación que informe el organismo de estadística.

Asimismo, la conducción del gremio y las cámaras del sector financiero pautaron una reunión de revisión para mediados de enero. En ese encuentro analizarán el comportamiento de la economía y evaluarán la continuidad de la modalidad paritaria implementada durante los últimos períodos.