Bono para empleados bancarios en noviembre: cuánto se cobra

El beneficio anual que percibe el personal financiero registró un nuevo aumento alineado con la inflación y deberá liquidarse antes del 6 de noviembre

El gremio de la Asociación Bancaria ratificó la actualización del monto correspondiente a la compensación extraordinaria que el personal financiero percibe cada año en conmemoración del Día del Bancario. Este pago anual, considerado uno de los beneficios adicionales más relevantes dentro de la actividad, se ajusta periódicamente en función del acuerdo paritario alcanzado entre la representación sindical y las distintas cámaras del sector público y privado.

Dado que la metodología salarial del rubro contempla la aplicación de ajustes automáticos según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, la cifra prevista originalmente como piso para esta asignación fue absorbiendo los incrementos acumulados a lo largo del 2026. Tras conocerse el dato inflacionario de septiembre, el esquema de haberes sumó un alza acumulada del 23,6% en lo que va del año respecto de los sueldos vigentes a diciembre pasado.

Montos confirmados para el bono y el haber básico

Con el último aumento confirmado esta semana, el monto mínimo que se pagará por el bono tuvo un incremento de septiembre a octubre de $42.344. De esta forma el piso mínimo garantizado para la primera categoría de la escala ascendió a $2.275.519,25.

Su pago debe hacerse efectivo antes del próximo 6 de noviembre, fecha en la que se conmemora la jornada del trabajador financiero y en la cual las entidades bancarias no prestan atención al público.

Cómo quedaron los sueldos iniciales para los bancarios y próxima paritaria

Para los cobros de los primeros días de noviembre, los saldos que se depositarán quedaron definidos de la siguiente manera:

Sueldo básico inicial: la categoría de entrada quedó fijada en $2.552.560,34 brutos.

Participación en las ganancias (ROE): suma $73.786,55 al haber mensual del trabajador.

Salario conformado inicial: alcanza un total de $2.626.346,89 para los empleados que recién ingresan a la actividad.

Además, para lo que resta del año, el sindicato y las patronales acordaron sostener el mismo esquema de actualización automática para el último trimestre (octubre, noviembre y diciembre), aplicando los porcentajes de inflación que difunda el organismo de estadística para corregir tanto las escalas salariales como los conceptos adicionales del convenio colectivo y en enero de 2027 volverán a juntarse para definir la próxima paritaria.