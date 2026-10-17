Outlet de Puma: zapatillas con hasta 71% de descuento

Hay modelos urbanos y deportivos con descuentos de hasta $111.999 sobre sus valores originales. Cuáles son las ofertas destacadas y cómo comprarlas

La filial argentina de la marca deportiva Puma lanzó una agresiva renovación de su catálogo de liquidación para el mes de octubre, aplicando rebajas masivas que alcanzan hasta un 70% de descuento sobre el valor de lista en calzado seleccionado. La propuesta comercial incluye zapatillas urbanas, modelos de estilo retro y líneas técnicas de entrenamiento, con precios a partir de los $48.000 en la plataforma oficial de comercio electrónico de la firma.

A través de esta iniciativa de venta directa, la compañía busca acelerar la rotación de inventarios de temporada y ofrecer alternativas accesibles frente a los valores tradicionales del mercado minorista. En algunos de los modelos más buscados por los usuarios, las bonificaciones representan un ahorro directo de hasta $111.999 en comparación con los precios originales de lanzamiento, posicionando a la tienda virtual como un canal estratégico para el consumo masivo de indumentaria y calzado.

Además de los porcentajes de rebaja aplicados a cada par en forma individual, la tienda virtual integró promociones especiales para compras de volumen que permitan combinar varios artículos de la categoría Sale o Outlet. No obstante, desde la firma advirtieron que la disponibilidad de talles y colores es limitada y que los stocks de los artículos con mayor porcentaje de quita suelen agotarse con rapidez.

Los modelos destacados y la lista de precios de liquidación

El catálogo promocional desplegado en el portal oficial incluye opciones para hombres y mujeres en distintas líneas de diseño. El abanico de precios refleja quitas del 50%, 60% y hasta el 70% en siluetas emblemáticas de la marca alemana.

Entre las oportunidades más relevantes dentro del relevamiento comercial se destacan los siguientes pares:

Puma Super Tema unisex: $85.000, con 50% OFF.

Puma zapatillas de gamuza GV: $97.500 con 50% de rebaja.

Puma Inverse Echo: $80.000 con 60% OFF.

Puma Mostro Fey: $49.999, con 71% de descuento.

Puma Velocity NITRO 3: $87.500, con rebaja del 50%.

Puma Botines ULTRA 5 PLAY: $73.499, con 40% OFF.

Puma Botines Future 8 Match: $57.500, a mitad de precio.

Puma de trail running Fast-Trac Nitro: $125.000 con 50% OFF.

Cuotas sin interés, envíos y metodología de compra

Para concretar las operaciones y acceder a los beneficios, los usuarios deben ingresar a la sección especial de Outlet dentro de la tienda online de Puma Argentina. La plataforma permite filtrar las búsquedas por talle, color, rango de precio y tipo de uso para agilizar la identificación de las unidades en stock.

En el aspecto financiero y de logística, la empresa integró facilidades de pago que incluyen la posibilidad de abonar las compras en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito habilitadas. Asimismo, los pedidos cuyo monto total iguale o supere el piso de $199.999 cuentan con el beneficio del envío a domicilio bonificado a cualquier punto del país.

Desde la compañía remarcaron la importancia de verificar el importe final en el carrito de compras antes de confirmar la transacción, como así también revisar los términos para acumular descuentos en caso de llevar cuatro o más artículos seleccionados dentro de la misma categoría.