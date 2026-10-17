Cuánto gana un trabajador de seguridad privada en octubre

Básicos por categoría, adicionales y bonos: así quedan los sueldos del sector de seguridad tras la firma del último acuerdo paritario

La Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) oficializaron el nuevo esquema de haberes correspondiente a octubre para los trabajadores enmarcados en el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07. El entendimiento paritario, que contempla las condiciones salariales para el segundo semestre del año, estableció reajustes en los básicos de convenio, montos fijos en concepto de viáticos y una gratificación extraordinaria para todo el escalafón.

Con la aplicación de las nuevas grillas, los ingresos totales conformados del personal de seguridad privada se ubicaron en un piso de $1.827.200 para la categoría inicial y alcanzaron un techo de $1.995.700 en los cargos de mayor jerarquía operativa. La estructura de cobro mensual se compone de cuatro sumas fijas principales: el sueldo básico de la especialidad, el adicional por presentismo, un viático no remunerativo de $534.000 igual para todas las ramas y una asignación extraordinaria no remunerativa de $60.000.

La negociación entre las cámaras patronales y la representación gremial contempla además cláusulas de revisión periódicas para dar seguimiento a la evolución de los costos y reajustar los valores adicionales que percibe el personal según la zona geográfica o la modalidad específica de prestación del servicio.

Escala salarial categoría por categoría para el mes de octubre

La liquidación final de haberes según la función desempeñada en los distintos puestos de trabajo se compone de los siguientes importes totales para el décimo mes del año:

Vigilador General y Controlador de Admisión: básico de $1.053.200, presentismo de $180.000, viático de $534.000 y bono no remunerativo de $60.000, alcanzando un sueldo conformado de $1.827.200.

Vigilador Bombero, Verificación de Eventos u Operador de Monitoreo: básico de $1.123.000, presentismo de $195.100, viático de $534.000 y bono de $60.000, totalizando un ingreso de $1.912.100.

Administrativo y Guía Técnico: básico de $1.155.100, presentismo de $203.000, viático de $534.000 y bono de $60.000, sumando $1.952.100 en total.

Vigilador Principal e Instalador de Sistemas Electrónicos: básico de $1.191.000, presentismo de $210.700, viático de $534.000 y bono de $60.000, fijando el tope del escalafón en $1.995.700.

Adicionales regionales y viáticos por día trabajado

A los importes fijos del convenio general se suman una serie de suplementos adicionales que dependen de la ubicación geográfica del objetivo o de las características operativas del lugar de tareas.

En el marco de la reglamentación paritaria, los adicionales por zona y día de descanso vigentes para el mes abarcan los siguientes valores: