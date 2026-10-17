El cirujano que operó al Papa León XIV dio el visto bueno para el viaje a la Argentina

Stefano Margaritora es el doctor que se encargó de la cirugía en Roma y sostuvo que no hay motivos clínicos para suspender la gira por Sudamérica

El médico Stefano Margaritora, director de la Unidad Operativa Compleja de Cirugía Torácica del Policlínico Agostino Gemelli IRCCS de Roma y responsable de intervenir quirúrgicamente al papa León XIV por un adenocarcinoma pulmonar, confirmó que no existen impedimentos de salud para que el Pontífice realice su esperada gira por Sudamérica. El especialista médico remarcó el cuadro favorable del obispo de Roma tras el procedimiento y ratificó que el Santo Padre se encamina hacia una recuperación óptima.

En declaraciones vertidas al medio oficial Vatican News, el catedrático brindó precisiones sobre los plazos biológicos de la poscirugía y la evolución del paciente. Margaritora explicó que si se lo trata como a una persona normal, tras este tipo de intervención se consideran un par de semanas para lograr una recuperación física verdaderamente completa, detallando que León XIV podría estar recuperado dentro de unos diez días más. En esa línea, concluyó que en cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión que tendrá lugar en aproximadamente tres semanas, no existen motivos clínicos por los que no se pueda realizar, al tiempo que definió al jerarca de la Iglesia católica como un paciente ideal.

El cirujano detalló el estado de salud con el que el Papa abandonó el centro asistencial y regresó a su residencia oficial. Margaritora indicó que en el momento del alta hospitalaria el papa León se encontraba en unas condiciones clínicas absolutamente satisfactorias, con análisis de sangre completamente normales y una función cardíaca en orden. Asimismo, agregó que la reexpansión del pulmón posterior a la operación está siguiendo los plazos previstos habitualmente, por lo que en términos generales su estado es muy bueno.

Durante la entrevista, el profesional reveló que el hallazgo del tumor en el sistema respiratorio se produjo de manera involuntaria durante un chequeo general. El médico relató que el descubrimiento del adenocarcinoma pulmonar fue absolutamente fortuito, ya que al realizarle unas pruebas rutinarias del abdomen se descubrió en el tórax, en las bases pulmonares, una pequeña mancha. El especialista profundizó que la detección ocurrió debido a que el diafragma tiene una forma similar a la de un paracaídas y normalmente se visualizan las bases del pulmón, reconociendo que si aquella pequeña mancha hubiera estado un poco más arriba, no se habría visto.

Margaritora remarcó que la cirugía torácica se trató de un procedimiento de rutina dentro de la especialidad y ponderó el compromiso mostrado por el Sumo Pontífice a lo largo del proceso de rehabilitación. El médico expresó la satisfacción del equipo de salud del Policlínico Gemelli al observar que el Santo Padre se implicó en cuerpo y alma durante el posoperatorio, tal como hacen las personas más motivadas tras someterse a este tipo de intervenciones. Con el alta médica concedida, León XIV ya se reincorporó a la Santa Sede y retomó su agenda oficial encabezando la oración del Ángelus en el Vaticano.