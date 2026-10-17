El sumo pontífice salió caminando del hospital Gemelli y saludó a la gente. Mañana rezará el Ángelus desde la ventana del apartamento papal

El papa León XIV recibió el alta médica este sábado y regresó al Vaticano después de permanecer cinco días internado en el hospital Gemelli de Roma. La decisión se tomó tras una evaluación de su evolución clínica y los últimos estudios realizados durante la mañana.

El Pontífice, de 71 años, había sido operado para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde tenía un tumor canceroso. Segùn el último parte médico, sus doctores, Luigi Carbone y Stefano Margaritora, explicaron: "A tenor de los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación del cuadro clínico, el Santo Padre es considerado apto para recibir el alta".

"Abandonará el hospital a comienzos de la tarde, y volverá al Vaticano. Mañana rezará el Ángelus desde la ventana del apartamento papal", aseguró.

Habitualmente, los papas dirigen la oración del Ángelus desde una de las ventanas del Palacio Apostólico, mirando hacia la plaza San Pedro del Vaticano. En años pasados, los pontífices Juan Pablo II y Francisco lo rezaron desde la ventana del hospital Gemelli cuando estuvieron allí ingresados.

Siguen los preparativos del viaje a Sudamérica

En paralelo, el Vaticano aseguró que continúan los preparativos para la gira que el Papa tiene previsto realizar por Sudamérica entre el 6 y el 17 de noviembre. El recorrido incluye visitas a Uruguay, la Argentina y Perú.

"Los preparativos siguen", afirmó un portavoz de la Santa Sede, en medio de las dudas sobre la posibilidad de que el viaje deba ser aplazado por motivos de salud.

Por el momento, se mantiene el cronograma previsto mientras el pontífice evoluciona favorablemente de la operación. No obstante, días atrás el cardenal Parolin recalcó que todo "dependerá de cómo van las cosas".

La recuperación y la continuidad de las actividades del Papa forman parte del seguimiento que el Vaticano realiza sobre su estado de salud.