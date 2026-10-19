¿Nuevo centro comercial en CABA?: autorizan expansión a un espacio que busca transformarse

El Gobierno de la Ciudad levantó el pulgar para que un hipermercado pueda ampliarse a un centro comercial con pequeños locales y hasta lavadero

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó la prefactibilidad urbanística para reconvertir el emblemático predio comercial ubicado en la avenida Franklin D. Roosevelt 5701 (esquina Ceretti, con salida a Cullen), en el barrio porteño de Villa Urquiza. La resolución, publicada a través de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) abre el camino para que el histórico hipermercado de la zona —que funcionó previamente bajo las marcas Norte y Carrefour— transforme sus instalaciones en un centro de compras integral.

La iniciativa contempla adecuar una superficie total de 17.184,18 metros cuadrados para sumar galerías minoristas, espacios gastronómicos y de servicios, adaptando el uso del suelo a las normativas del Código Urbanístico vigente. Si bien la figura de "centro de compras" no está permitida de manera generalizada para nuevas radicaciones en dicha comuna residencial, el organismo porteño encuadró el proyecto bajo la figura de "uso no conforme", un mecanismo de excepción previsto para emprendimientos preexistentes que reducen su área comercial declarada (que anteriormente alcanzaba los 21.578,38 metros cuadrados) y buscan optimizar su propuesta de negocios.

Nuevo centro comercial en Villa Urquiza: qué locales, servicios y propuestas gastronómicas funcionarán en el predio

El plan estratégico del hipermercado busca diversificar la oferta en un contexto de transformación del consumo minorista, replicando el formato de paseo comercial que opera en otras sucursales de la capital y el conurbano. De acuerdo con las resoluciones oficiales, el supermercado continuará funcionando como la actividad comercial principal, mientras que el resto de los rubros se incorporarán de forma complementaria:

Locales comerciales y servicios: Espacios independientes para farmacia, óptica, indumentaria deportiva y urbana, bazar, librería, papelería, relojería, joyería, venta de rodados, bicicletas, plantas y semillas.

Espacios independientes para farmacia, óptica, indumentaria deportiva y urbana, bazar, librería, papelería, relojería, joyería, venta de rodados, bicicletas, plantas y semillas. Gastronomía y elaboración de alimentos: Sectores destinados a rotisería, venta de comida para llevar, panadería, pastas frescas y elaboración de masas, los cuales funcionarán como servicios anexos a la tienda principal.

Sectores destinados a rotisería, venta de comida para llevar, panadería, pastas frescas y elaboración de masas, los cuales funcionarán como servicios anexos a la tienda principal. Servicios al automotor: Habilitación para la continuidad de un lavadero de vehículos dentro del predio.

El predio del Carrefour de Villa Urquiza será transformado en un pequeño centro comercial

Cada comercio que opere de manera independiente dentro de la galería deberá gestionar su correspondiente autorización de actividad económica de forma individual ante las autoridades de la Ciudad.

Exigencias de movilidad, estacionamiento y ciclorrodados para el nuevo centro comercial en Villa Urquiza

En materia de movilidad e impacto urbano, la evaluación técnica concluyó que la reconversión no generará efectos desfavorables sobre el entorno de Villa Urquiza. No obstante, el Gobierno de la Ciudad fijó una serie de requisitos obligatorios para mantener la operatividad del establecimiento:

Estacionamiento vehicular: Conservar como mínimo la capacidad previa de plazas para autos y los sectores destinados a maniobras de carga y descarga de mercaderías.

Espacio para bicicletas: Adecuar y reservar el 10% de la superficie total del estacionamiento para la guarda exclusiva de bicicletas y movilidad sustentable.

El dictamen favorable de factibilidad urbanística permite avanzar con las presentaciones administrativas correspondientes, sin que esto implique la autorización automática para obras edilicias que no se encuentren debidamente registradas ante la municipalidad.