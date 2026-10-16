Abre el primer Decathlon en la Ciudad de Buenos Aires: dónde está y qué vende

La tercera tienda de la marca multideportiva ya fue inaugurada en uno de los shoppings más importantes de la Capital: este sábado abre sus puertas

La cadena francesa de indumentaria y artículos deportivos Decathlon continúa acelerando su plan de crecimiento en el país y concreta su desembarco oficial en la Capital Federal. Tras realizar una jornada de preapertura exclusiva con autoridades de la marca, directivos de IRSA, invitados y representantes del grupo operador, este sábado 17 de octubre abre sus puertas al público la primera sucursal porteña de la firma, ubicada en el Abasto Shopping.

El megamercado deportivo está situado en el segundo piso del centro comercial, con acceso directo por la entrada de la calle Agüero. Con una superficie total de 2.470 metros cuadrados, se trata del tercer establecimiento de la compañía en el mercado nacional —operada por el Grupo One—, sumándose al local inaugural en el complejo Al Río (Vicente López) y a la tienda abierta en la provincia de Córdoba.

Abre Decathlon en el Abasto: qué productos y marcas se podrán encontrar en la tienda

El catálogo de la nueva sucursal abarca artículos, calzado, indumentaria y equipamiento para más de 65 disciplinas deportivas, orientados tanto a principiantes como a deportistas de alto rendimiento. Las categorías con mayor exhibición están agrupadas en tres ejes principales:

Montaña y Aire Libre: Productos para hiking, trekking y elementos de camping.

Fitness y Entrenamiento: Equipamiento para musculación, CrossFit, yoga, gimnasia y entrenamiento funcional.

Deportes de Agua: Indumentaria y accesorios para natación, buceo y deportes acuáticos.

Asimismo, el local cuenta con las reconocidas marcas exclusivas de la firma europea, desarrolladas en sus centros de investigación globales: Quechua (montaña y trekking), Domyos (fitness), Rockrider (ciclismo de montaña), Kipsta (deportes colectivos como fútbol), Tribord (deportes acuáticos), Kalenji (running), Oxelo (patinaje y movilidad urbana), Artengo (deportes de raqueta) y Btwin (ciclismo urbano).

Beneficios por la apertura, premios y actividades deportivas en Decathlon Abasto

Para la jornada inaugural de este sábado 17, Decathlon y el Abasto Shopping prepararon un evento festivo que combinará juegos, desafíos deportivos, clases en vivo y música. Además, se mantendrán vigentes beneficios especiales para los clientes:

Gift Cards de regalo: Los primeros 200 visitantes que ingresen al local recibirán tarjetas de compra con montos de entre $40.000 y $200.000, válidas para utilizar de forma exclusiva durante el día del estreno.

Estación deportiva: Hasta el domingo 18 de octubre continuará funcionando la estación interactiva en la Plaza del Zorzal del shopping, donde el público puede participar por órdenes de compra.

Decathlon en Argentina: Inversión, puestos de trabajo y el plan de expansión en el país

El desembarco en la Ciudad de Buenos Aires generó 53 nuevos puestos de trabajo directos para el staff de la tienda. La incorporación se enmarca en el proyecto a largo plazo trazado por Grupo One (encabezado por Manuel Antelo y Pedro Aguirre Saravia), que prevé una inversión superior a los 100 millones de dólares, la creación de 750 empleos y la apertura de más de 20 grandes tiendas en los próximos cinco años.

En relación con los siguientes pasos de la empresa, la cadena confirmó que su próximo hito comercial tendrá lugar en el interior del país con la inauguración del local en el shopping Portal Rosario durante el mes de noviembre.