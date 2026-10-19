Los chalecos amarillos marcharán el 24 de octubre, mientras estudiantes bloquearon el Louvre y agricultores cortaron una autopista cerca de Lyon

El sábado 24 de octubre será la próxima fecha de movilización para los chalecos amarillos en Francia. La coordinación del movimiento anunció una jornada denominada Acte II y difundió, a través del sitio 17octobregiletjaune.net, un mapa con varias decenas de acciones previstas en distintos puntos del país.

La convocatoria llega después de un fin de semana con manifestaciones e incidentes y en medio de nuevas protestas protagonizadas por estudiantes y agricultores. El costo de vida y la pérdida de poder adquisitivo continúan entre los reclamos que atraviesan el escenario social francés.

Estudiantes bloquearon el Museo del Louvre en Francia durante una jornada de protestas

La jornada de este lunes 19 de octubre tuvo uno de sus episodios más visibles en París. Estudiantes de escuelas de arte bloquearon los accesos al Museo del Louvre e impidieron su apertura en el horario habitual. La acción buscó expresar solidaridad con las movilizaciones de estudiantes secundarios.

Los manifestantes dejaron un panfleto cerca del establecimiento con una frase que reivindicaba el bloqueo: "Estamos orgullosos de anunciar que estamos bloqueando el museo más grande del mundo".

La dirección del museo aclaró que la institución no era el destinatario directo de los reclamos. Según su explicación, los participantes la utilizaban como una "caja de resonancia" para amplificar sus demandas.

Tractores en la A47 y prohibición de concentraciones en Marsella

Fuera de París, el conflicto tuvo consecuencias sobre la circulación y el uso del espacio público. En Chasse-sur-Rhône, cerca de Lyon, una veintena de tractores bloqueó la autopista A47. Ante la interrupción del tránsito, las autoridades reclamaron a los agricultores que dejaran libre al menos un carril para los vehículos.

En Marsella, la respuesta oficial fue restringir las concentraciones. La prefectura de policía prohibió las manifestaciones y reuniones entre las 12 y las 20 de este lunes. La decisión se tomó tras los hechos de violencia y los saqueos ocurridos el sábado en la ciudad.

El movimiento que surgió en 2018 vuelve a convocar

Los chalecos amarillos adquirieron protagonismo en Francia a partir de 2018, cuando comenzaron a movilizarse por el costo de vida y el deterioro del poder adquisitivo. La nueva convocatoria busca extender las acciones a distintas regiones, de acuerdo con el mapa difundido por sus organizadores.

Por ahora, el anuncio fija el sábado 24 de octubre como fecha de la próxima jornada, pero la convocatoria se conoce en un contexto de protestas simultáneas. Los bloqueos de estudiantes, las acciones de los agricultores y las restricciones dispuestas en Marsella muestran que el malestar social continúa expresándose en distintos frentes.

Macron condenó los disturbios y anunció nuevas medidas de seguridad

El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó los episodios de violencia registrados el sábado y afirmó que "no hay nada que justifique" los ataques contra edificios públicos. En un mensaje televisado el domingo, cuestionó los destrozos y sostuvo que los responsables deberán responder ante la Justicia.

Según los balances oficiales citados tras los incidentes, hubo más de 2.000 detenidos y más de 600 policías, gendarmes y bomberos resultaron heridos. Uno de los hechos más graves ocurrió en Limoges, donde un incendio provocó el derrumbe parcial del ayuntamiento histórico.

Macron también distinguió entre quienes se manifestaron pacíficamente por el costo de vida y las demandas educativas y los grupos que protagonizaron hechos violentos. Además, habilitó a las autoridades regionales a prohibir concentraciones en zonas donde se prevean nuevos disturbios.

Como parte de la respuesta oficial, el primer ministro Sébastien Lecornu convocaría durante la semana a representantes políticos, sindicatos y delegados estudiantiles para trabajar en propuestas frente al conflicto. El Gobierno también previó reuniones con los alcaldes de París, Marsella y Lyon para revisar las medidas de seguridad urbana.