Cuánto cuesta una remodelación integral de tu casa: influencer mostró todos los gastos

En medio de un contexto de suba de precios de la construcción, un usuario que muestra procesos de flipping en redes sociales blanqueó gastos

En un contexto económico donde los costos de la construcción registran constantes incrementos en insumos y mano de obra, muchos propietarios y compradores perdieron la noción exacta de cuánto dinero se necesita para encarar reformas en el hogar. La decisión de mudarse a una casa, departamento o PH que requiera arreglos estructurales o una puesta en valor integral suele generar incertidumbre financiera debido a las desviaciones de presupuesto que acontecen durante las obras.

Para echar luz sobre esta problemática, el creador de contenido detrás de @flipxtrem —una cuenta en redes sociales que supera el millón de seguidores mostrando el proceso de comprar propiedades deterioradas, remodelarlas y revenderlas a un valor superior— compartió un desglose detallado con los números reales de su última gran transformación.

Bajo el proyecto denominado "La casa de las pulgas", la cuenta de house flipping exhibió la reconstrucción extrema de un PH que presentaba serios problemas de distribución, como contar con el baño en el patio exterior y ambientes oscuros sin terminar. Pese a las especulaciones de sus seguidores sobre si el costo de la obra había superado el valor de compra del inmueble, el emprendedor desmintió esa versión y detalló que la reforma integral demandó una inversión total de 55.000 dólares entre materiales y mano de obra, que fue detallando.

Cuánto cuesta hacer arreglos en casa: desmontar, demoler y reconstruir, los imprevistos más caros

El mayor desafío financiero de la remodelación estuvo centrado en la redistribución de los metros cuadrados del inmueble. Para ampliar el volumen principal de la vivienda, los responsables debieron demoler por completo una estructura existente para levantarla desde cero con ladrillos, nueva losa y techo de chapa.

Demolición y obra gruesa: Entre derribar muros, retiro de escombros, levantamiento de paredes y techado nuevo, se generó un gasto extra no planificado de 20 millones de pesos (aproximadamente USD 13.000).

Entre derribar muros, retiro de escombros, levantamiento de paredes y techado nuevo, se generó un gasto extra no planificado de (aproximadamente USD 13.000). Trabajos de herrería y carpintería: La sustitución de antiguas aberturas por ventanales de vidrio repartido en el living, cocina y dormitorios demandó una inversión de 6 millones de pesos.

La sustitución de antiguas aberturas por ventanales de vidrio repartido en el living, cocina y dormitorios demandó una inversión de Nueva escalera: Se retiró una antigua estructura de hierro y se construyó una escalera de mampostería revestida en madera por 3 millones de pesos.

Costos para remodelar: cocina, baños en suite y restauración de pisos históricos

Los ambientes húmedos y los acabados interiores representaron otra parte sustancial del presupuesto de la reforma. La cocina, que presentaba un diseño obsoleto, fue reconvertida de forma integral incorporando equipamiento moderno:

Muebles de cocina: Módulos de guardado a medida por 2 ,5 millones de pesos.

Módulos de guardado a medida por 2 Mesada y electrodomésticos: Mesada de cuarzo blanco por 1,5 millones de pesos, más horno y anafe empotrados por $750.000.

Mesada de cuarzo blanco por 1,5 millones de pesos, más horno y anafe empotrados por Revestimientos y pisos: Solo en materiales para los pisos del patio, cocina y planta alta se destinaron 1,5 millones de pesos. Asimismo, la restauración, pulido y plastificado de los pisos originales de pinotea del living —junto con la madera agregada— requirió 2,6 millones de pesos.

Antes y después de una obra de remodelación

En la planta alta, donde originalmente existía un único espacio rústico, la obra permitió construir dos dormitorios en suite. En lo que respecta a sanitarios, vanitories, griferías, azulejos estilo subway, mamparas y espejos, el costo en materiales para los baños alcanzó los 4,5 millones de pesos, sumados a otros 2 millones de pesos destinados a la fabricación de placares integrados.

A pesar de que el presupuesto final sufrió desvíos por imprevistos estructurales, el especialista en flipping remarcó que la inversión valió la pena al haber multiplicado exponencialmente el valor comercial y la habitabilidad de la propiedad de cara a su futura venta en el mercado inmobiliario.