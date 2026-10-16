El costo de la construcción se desaceleró en septiembre y subió por debajo del IPC

El Índice del Costo de la Construcción aumentó 1,5% el mes pasado, luego de haber registrado una suba del 2,5% en agosto. Los rubros que la impulsaron

El costo de la construcción en el Gran Buenos Aires aumentó 1,5% en septiembre de 2026 respecto del mes anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De esta manera, este rubro se desaceleró con respecto al 2,5% que había registrado en agosto y creció por debajo de la inflación minorista el mes pasado, que fue del 1,9%.

Así, acumula un alza interanual del 31,3%, mientras que en los primeros nueve meses del año la suba fue del 23,9%, en ambos casos en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El incremento mensual estuvo impulsado por las subas en los tres componentes del Índice del Costo de la Construcción (ICC): la mano de obra avanzó 1,6%, los gastos generales aumentaron 1,5% y los materiales registraron una variación del 1,3%.

Dentro de los materiales, los ítems que más aumentaron fueron Vidrios 4,6%, artefactos a gas 2,9% y cables y conductores de media y baja tensión 2,9%.

Cómo evolucionaron los componentes del costo de la construcción

Además, el INDEC señaló que el capítulo de mano de obra incorporó el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), firmado el 21 de septiembre de 2026 y homologado el 29 de septiembre. El entendimiento se aplica desde septiembre a las categorías laborales comprendidas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75.

La actualización salarial también tuvo impacto en los gastos generales, debido a que ese capítulo incluye el ítem correspondiente al sereno, cuya remuneración está contemplada en el acuerdo.

Por su parte, los gastos generales reflejaron actualizaciones tarifarias en distintos servicios. Entre ellas, se incorporaron los nuevos valores de las tarifas eléctricas para las distribuidoras Edenor y Edesur, aprobados por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) desde septiembre, en el marco de las revisiones tarifarias integrales de ambas empresas.

El indicador también contempló una actualización de los valores de todos los conceptos vinculados con la conexión de gas, autorizada por el organismo regulador.

Finalmente, el capítulo de gastos generales incluyó los nuevos valores de agua y cloacas, aprobados mediante la Resolución de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

Cuánto cobra un trabajador de la construcción en noviembre

Tal como informa el INDEC, la mano de obra fue el rubro que más subió en septiembre. De hecho, el sueldo y salario de los trabajadores de la construcción se actualiza en noviembre de 2026 tras el último acuerdo de la UOCRA. Así, quienes tienen un empleo en el sector tendrán nuevos valores según la categoría y el tipo de tarea que realizan.

Para quienes trabajan en la Zona A, la escala establece un valor básico de $5.696 por hora para los ayudantes. En las categorías superiores, el importe aumenta hasta alcanzar los $7.828 por hora para un oficial especializado.

Los valores básicos correspondientes a noviembre quedan de la siguiente manera:

Ayudante: $5.696 por hora.

$5.696 por hora. Medio oficial: $6.188 por hora.

$6.188 por hora. Oficial: $6.697 por hora.

$6.697 por hora. Oficial especializado: $7.828 por hora.

En el caso de los serenos, la remuneración se establece con una modalidad mensual. Para la Zona A, el básico de noviembre es de $1.034.783.

Estos importes corresponden a los salarios básicos de convenio. La remuneración efectiva de cada trabajador puede ser diferente de acuerdo con los adicionales y las condiciones previstas para cada puesto y zona.

El nuevo esquema salarial llega en un contexto de presión sobre los costos de la actividad. En agosto, el costo directo de construcción alcanzó un récord de $2.383.862,97 por m², según APYMECO.

Cómo quedó el aumento de la UOCRA

El incremento acordado para este tramo de la paritaria se distribuyó en tres etapas consecutivas. La primera actualización correspondió a septiembre, mientras que las siguientes se aplicaron en octubre y noviembre.

Los porcentajes establecidos fueron:

1,9% en septiembre

en septiembre 1,8% en octubre

en octubre 1,7% en noviembre

Al aplicarse de manera acumulativa, las tres subas representan un incremento del 5,51% sobre los salarios básicos del convenio durante el período.

Esto significa que los valores de noviembre no surgen de sumar directamente los tres porcentajes, sino de aplicar cada aumento sobre el salario que resulta de la actualización anterior.

Por eso, para determinar el sueldo de noviembre no se deben sumar directamente los tres porcentajes. Cada actualización se calcula sobre el salario que surge de la etapa anterior.

Por ejemplo, el básico de un ayudante de Zona A pasó de $5.502 en septiembre a $5.601 en octubre, para llegar a $5.696 en noviembre.

En el caso del oficial, la escala avanzó de $6.468 a $6.585 entre septiembre y octubre y alcanzó los $6.697 en noviembre. Para un oficial especializado, el recorrido fue de $7.561 a $7.697 y finalmente a $7.828.