Los disturbios afectan París y otras ciudades de Francia. Gobiernos europeos ya difundieron recomendaciones para turistas ante nuevos incidentes

Quienes tienen previsto viajar a Francia en las próximas semanas deberán prestar atención a las novedades sobre las protestas y a las recomendaciones de sus gobiernos.

Las movilizaciones dejaron enfrentamientos, saqueos y daños en distintos puntos del país, mientras que en París hubo complicaciones para circular por zonas céntricas y llegar a algunos atractivos turísticos, entre ellos el Museo del Louvre.

Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido difundieron advertencias o consejos para sus ciudadanos. Aunque las recomendaciones varían, el mensaje común es:

Evitar las concentraciones

Seguir las indicaciones policiales

Contemplar posibles interrupciones en el transporte

Autoridades británicas alertaron sobre el riesgo de nuevos episodios de violencia

Qué deben tener en cuenta quienes viajan a Francia

Las autoridades británicas advirtieron que las manifestaciones, las huelgas y los bloqueos estudiantiles pueden derivar en episodios violentos sin previo aviso. Por eso, aconsejaron mantenerse alejados de las concentraciones, respetar las instrucciones de la policía y prever cambios en los servicios de transporte público.

El Reino Unido no desaconsejó oficialmente viajar a Francia. Esa distinción puede tener consecuencias para quienes decidan cancelar sus vacaciones: según la advertencia británica, los seguros de viaje convencionales podrían no cubrir la cancelación motivada por el temor a los disturbios si no existe una recomendación oficial de evitar los desplazamientos.

Otros países adoptaron medidas diferentes. Según informó Reuters, Alemania alertó sobre la posibilidad de nuevos incidentes, mientras que Italia recomendó registrar la presencia de sus ciudadanos mediante los canales oficiales para facilitar su localización ante una emergencia.

Polonia mantuvo su evaluación general sobre la seguridad de los viajes a Francia, aunque pidió evitar los lugares donde se desarrollen manifestaciones.

París, entre los bloqueos y la actividad turística

La capital francesa concentra buena parte de la preocupación por el impacto de las protestas en los desplazamientos. La Plaza de la República, la Plaza de la Bastilla y la Plaza de la Nación estuvieron entre los sectores con mayores focos de tensión. Son lugares habituales en los itinerarios de quienes visitan la ciudad.

Un hombre pinta la palabra "Eliseo" tras los disturbios durante las protestas por el costo de vida

El efecto sobre la vida cotidiana también se observa en las imágenes difundidas en redes sociales. Algunos videos muestran a turistas que avanzan con sus valijas mientras se despliegan operativos policiales; otros registran a personas que permanecen en las terrazas de los bares, con las manifestaciones como telón de fondo.

Las protestas se extendieron a otras ciudades

La tensión también alcanzó a Marsella, Lyon, Lille, Burdeos y Limoges, con saqueos, daños en comercios y ataques contra edificios públicos y espacios vinculados con el turismo. Entre los principales episodios registrados se encuentran:

Marsella : miles de personas participaron en disturbios y saqueos que afectaron zonas comerciales y céntricas, especialmente en las inmediaciones de comisarías de la policía municipal. También hubo ataques contra el ayuntamiento, donde grupos de manifestantes utilizaron barreras metálicas para intentar derribar las puertas.

: miles de personas participaron en disturbios y saqueos que afectaron zonas comerciales y céntricas, especialmente en las inmediaciones de comisarías de la policía municipal. También hubo ataques contra el ayuntamiento, donde grupos de manifestantes utilizaron barreras metálicas para intentar derribar las puertas. Lyon : la oficina de turismo resultó dañada y un grupo de unos 50 manifestantes intentó saquear una tienda de artículos deportivos.

: la oficina de turismo resultó dañada y un grupo de unos 50 manifestantes intentó saquear una tienda de artículos deportivos. Lille : el ayuntamiento fue blanco de ataques y los manifestantes intentaron derribar sus puertas con barreras metálicas.

: el ayuntamiento fue blanco de ataques y los manifestantes intentaron derribar sus puertas con barreras metálicas. Burdeos : la residencia oficial del representante local del Ministerio del Interior fue objeto de actos vandálicos.

: la residencia oficial del representante local del Ministerio del Interior fue objeto de actos vandálicos. Limoges: un incendio atribuido a manifestantes destruyó la aguja y gran parte del tejado del ayuntamiento, en uno de los episodios más graves registrados durante las protestas.

Las imágenes de vehículos incendiados, comercios saqueados y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad se multiplicaron durante el fin de semana. La posibilidad de nuevos incidentes mantiene en alerta a las autoridades, que intentan contener la violencia.

Un empleado municipal limpia la fuente Bartholdi tras los disturbios

Por qué se movilizan miles de personas

Las protestas se originaron en el descontento por el costo de vida y los problemas del sistema educativo público. En las convocatorias participan sindicatos, organizaciones estudiantiles y activistas que buscan reactivar el movimiento de los "chalecos amarillos".

Las estimaciones sobre la concurrencia difieren: las autoridades contabilizaron más de medio millón de participantes en todo el país, mientras que los organizadores elevaron la cifra a 800.000 personas.

Las manifestaciones derivaron en saqueos, vandalismo y enfrentamientos que se prolongaron durante el fin de semana y continuaron hasta la mañana de este lunes. El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó la ola de violencia como "sin precedentes".

Mientras el Gobierno intenta controlar los disturbios, los sindicatos preparan nuevas movilizaciones para noviembre.

Para los viajeros, las recomendaciones oficiales implican:

Revisar la información disponible antes de salir

Evitar las zonas de protesta

Verificar posibles alteraciones en el transporte

La situación puede variar entre ciudades y barrios, por lo que resulta importante consultar las indicaciones de las autoridades durante la estadía.