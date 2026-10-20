Descuentos de hasta el 50% y cuotas en ropa infantil: cómo aprovechar

Una reconocida firma de indumentaria para chicos relanzó sus promociones en tiendas online y locales físicos para renovar el guardarropa de temporada

La cadena de indumentaria infantil Cheeky desplegó un paquete integral de promociones y herramientas de financiación orientadas a dinamizar las ventas en el segmento de indumentaria para niños y bebés. La propuesta comercial combina rebajas directas en la tienda virtual, esquemas de bonificación por volumen en sucursales físicas y planes de pago en cuotas sin interés. La iniciativa busca acompañar el presupuesto familiar en un contexto signado por la cautela en el gasto de los hogares y la necesidad de renovar las prendas ante el cambio de temporada.

Las acciones promocionales contemplan distintas modalidades de compra que se adaptan tanto al canal de comercio electrónico como a la red de locales convencionales y establecimientos tipo outlet en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Para garantizar la transparencia de los beneficios, la empresa detalló los códigos de catálogo participantes, los plazos de vigencia de cada beneficio y las condiciones particulares de la logística de distribución para el interior del país.

Esta estrategia de la marca responde a la búsqueda del sector textil por sostener el volumen de operaciones y la rotación de stock. A través de alternativas como el pago en cuotas y las bonificaciones en la segunda unidad, las familias cuentan con opciones concretas para planificar la compra de indumentaria estival con costos reducidos sobre los precios de lista.

Descuentos en la tienda online y cuotas sin interés

El canal de venta por internet concentra uno de los beneficios centrales de la campaña, facilitando el acceso a la colección de verano desde cualquier punto del país sin necesidad de desplazarse hacia una sucursal.

Los aspectos centrales de la propuesta digital comprenden las siguientes pautas:

Porcentaje de rebaja: se aplica un 25% de descuento directo en el carrito de compras sobre productos seleccionados de la temporada estival.

Financiación: la tienda ofrece 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y la alternativa de abonar en 6 cuotas sin interés mediante la plataforma Go Cuotas.

Vigencia y condiciones: la promoción rige para operaciones realizadas en el sitio oficial y no es acumulable con otras ofertas, aunque sí permite sumar puntos del programa de fidelización de la marca.

Opciones en locales físicos y liquidación en outlets

Para los consumidores que prefieren realizar sus compras de manera presencial, la empresa habilitó beneficios especiales según el tipo de comercio y la línea de producto elegida.

Las alternativas disponibles en las sucursales participantes se estructuran bajo las siguientes condiciones: