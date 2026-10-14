Prohiben en Argentina la venta de unos populares juguetes para chicos

Defensa del Consumidor retiró del mercado los artículos de la marca Pinch Family tras detectar dosis tóxicas de un componente químico

La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación prohibió la comercialización en todo el territorio nacional de una serie de populares juguetes infantiles de la marca Pinch Family. La medida fue formalizada este miércoles mediante la Disposición 804/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de que rigurosos ensayos técnicos constataran la presencia de sustancias químicas en niveles sensiblemente superiores a los parámetros máximos permitidos por la legislación sanitaria.

La restricción alcanza a los muñecos de textura blanda conocidos masivamente en el mercado como Squishy o Squeezy, importados desde China y distribuidos en múltiples formatos, modelos y presentaciones. Según precisa el texto oficial, la prohibición rige para todas las unidades que no posean las certificaciones de seguridad requeridas, disponiéndose además que comerciantes, distribuidores e importadores deberán proceder a la destrucción y al desecho seguro de manera inmediata.

La intervención estatal se fundamentó en un pormenorizado informe técnico elaborado por el laboratorio de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), entidad acreditada por el Organismo Argentino de Acreditación. Tras evaluar diversas muestras del producto denominado Squeezy Pinch Family, los especialistas determinaron que el artículo representa un riesgo potencial para la salud de los más chicos, recomendándose el retiro del mercado de toda la línea comercial.

Una sustancia química por encima de los límites permitidos

El detonante de la sanción fue el hallazgo de concentraciones elevadas de bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP), un compuesto orgánico utilizado habitualmente en la industria plástica como agente plastificante para otorgarle flexibilidad y suavidad a los materiales sintéticos.

Los análisis de laboratorio sobre estos juguetes blandos arrojaron los siguientes resultados y exigencias normativas:

Nivel detectado en las muestras: presencia de la sustancia química DEHP en una concentración superior al 0,2% del peso total del material.

Límite legal permitido: la Resolución 583/2008 del Ministerio de Salud fija un tope máximo del 0,1% de peso para garantizar que el producto no sea nocivo.

Origen e identificación: artículos fabricados en China que se comercializan bajo la firma Pinch Family en diversas variantes y presentaciones.

Ausencia de etiquetado: la normativa advirtió que muchas partidas carecían de rotulado con advertencias ni información de seguridad traducida al español.

Pinch Family, los productos chinos prohibidos en Argentina.

Riesgos para la salud y la recomendación de Salud

A partir de las conclusiones del informe emitido por la CAIJ, el Ministerio de Salud de la Nación emitió una recomendación expresa para retirar de forma preventiva todos los productos confeccionados con el mismo material, origen y línea de fabricación. Las autoridades enfatizaron la importancia de verificar que los artículos infantiles cuenten con el sello de certificación de seguridad correspondiente antes de ser adquiridos.

El DEHP es considerado una sustancia tóxica en altas concentraciones cuando entra en contacto prolongado con la piel o es ingerido accidentalmente, un factor crítico en productos destinados a la primera infancia. Por este motivo, el organismo nacional ordenó el cese de ventas inmediato en locales físicos y plataformas de comercio electrónico, instando a las cadenas comerciales a retirar la totalidad del stock disponible.