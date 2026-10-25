AUH: de cuánto es el aumento confirmado para noviembre de 2026 y cuánto se cobra

ANSES actualiza los montos de las asignaciones y beneficios sociales en noviembre de 2026, con nuevos importes y fechas de pago para los titulares

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) definió los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para noviembre de 2026. La actualización modifica los ingresos de las familias que reciben la prestación y también alcanza a otros beneficios sociales.

AUH de ANSES: cuánto se cobra por hijo en noviembre

El aumento será del 1,93%, en línea con la inflación de septiembre. Con esta suba, el monto bruto de la AUH llegará a $159.611 por hijo. Sin embargo, el pago mensual directo equivale al 80% de la prestación, mientras que el 20% restante queda sujeto a las condiciones previstas para su cobro.

Los valores estimados para noviembre son:

Monto bruto por hijo: $159.611.

$159.611. Pago directo del 80%: $127.688,80.

$127.688,80. Retención del 20%: $31.922,20.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto bruto de noviembre asciende a $519.699, con un pago directo del 80% de $415.759,20.

Qué pasa con el 20% retenido de la AUH

La parte retenida se acumula y puede cobrarse una vez cumplidos los requisitos correspondientes. Para ello, se deben acreditar los controles de salud y la escolaridad de los chicos, según las condiciones que establece ANSES.

El organismo también implementó cambios en la validación de estos requisitos. Determinados controles podrán verificarse digitalmente, sin necesidad de presentar la Libreta AUH en papel en esos casos.

Cuáles son las fechas de cobro de la AUH en noviembre de 2026

ANSES organiza el calendario de pagos según la terminación del DNI del titular. Para noviembre, las fechas informadas son las siguientes:

DNI terminado en 0: 9 de noviembre.

DNI terminado en 1: 10 de noviembre.

DNI terminado en 2: 11 de noviembre.

DNI terminado en 3: 12 de noviembre.

DNI terminado en 4: 13 de noviembre.

DNI terminado en 5: 16 de noviembre.

DNI terminado en 6: 17 de noviembre.

DNI terminado en 7: 18 de noviembre.

DNI terminado en 8: 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: 20 de noviembre.

Los beneficiarios pueden consultar su liquidación y verificar la fecha de acreditación a través de Mi ANSES, con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en noviembre

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente a las personas que cumplen con los requisitos del programa. Los importes varían según la cantidad de hijos que integran el grupo familiar:

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres hijos o más: $149.425.

Al sumar el pago directo de la AUH y la Tarjeta Alimentar, los ingresos mensuales por ambos conceptos quedan de la siguiente manera:

Familias con un hijo: $199.938,80 ($127.688,80 de AUH y $72.250 de Tarjeta Alimentar).

Familias con dos hijos: $368.676,60 ($255.377,60 de AUH y $113.299 de Tarjeta Alimentar).

Familias con tres hijos: $532.491,40 ($383.066,40 de AUH y $149.425 de Tarjeta Alimentar).

Los totales no incluyen otros adicionales y suponen que todos los hijos considerados cumplen con las condiciones para cobrar la AUH.

Complemento Leche: cuánto se paga en noviembre

El Complemento Leche del Plan de los Mil Días también se actualiza y llegará a $60.203 en noviembre. Está destinado a titulares que cumplen los requisitos del programa y tienen niños de hasta 3 años.

Por ejemplo, una familia con un hijo menor de 3 años que cobra la AUH, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche podrá reunir $260.141,80 por esos tres conceptos: $127.688,80 por el pago directo de la AUH, $72.250 de la Tarjeta Alimentar y $60.203 del Complemento Leche.

El monto final depende de los beneficios que correspondan a cada hogar y de las condiciones establecidas por ANSES.