ANSES: cuánto se cobra por la AUH en octubre, tras el último aumento

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá en octubre de 2026 un aumento del 1,66%,. Cuánto se cobra y cuánto retiene ANSE y hasta qué fecha

Los montos para hijos con discapacidad son mayores. Además, hay otros beneficios extra.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá en octubre de 2026 un aumento del 1,66%, por lo que el monto bruto general llegará a $156.588 por hijo. Vale tener presente que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no deposita ese importe completo todos los meses: el 80% se cobra de manera directa y el 20% restante queda retenido.

Por lo tanto, el pago mensual en mano será de $125.270,40 por hijo para quienes se encuentran en la zona general. En cambio, los titulares que viven en la Zona 1, que incluye a las provincias patagónicas y otras áreas determinadas, tendrán un monto diferencial de $162.852,80 por hijo.

¿Cuánto se cobra en mano por la AUH en octubre de 2026?

Con la actualización de octubre, la AUH general queda establecida en $156.588 brutos. De ese total, ANSES retiene $31.317,60, equivalente al 20%, y deposita directamente $125.270,40.

El esquema se aplica por cada hijo alcanzado por la prestación. De esta manera, una familia con dos hijos cobra directamente $250.540,80, mientras que una con tres recibe $375.811,20, sin contar otros beneficios que puedan corresponder, como la Tarjeta Alimentar.

Además, para determinados menores que tienen sus controles de salud acreditados mediante los mecanismos previstos por ANSES, puede existir un tratamiento diferente de la retención. La liquidación concreta puede consultarse en Mi ANSES, dentro del detalle de los cobros.

En la Zona General, la AUH bruta de octubre será de $156.588. Con la retención del 20%, el pago directo queda en $125.270,40, mientras que $31.317,60 quedan acumulados para su posterior acreditación cuando se cumplan las condiciones correspondientes.

En la Zona 1, el monto bruto asciende a $203.566 por hijo. El 20% retenido representa $40.713,20 y el importe que se deposita mensualmente es de $162.852,80. Esta diferencia alcanza a Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

Qué pasa con el 20% retenido: Libreta AUH ANSES y cuándo se libera el monto

La AUH funciona con un esquema en el que el 80% se paga mensualmente y el 20% se acumula. Para acceder al monto retenido, la familia debe acreditar las condiciones vinculadas con controles de salud, vacunación y escolaridad mediante la Libreta AUH, según el mecanismo vigente.

Para octubre de 2026, quienes presentaron la Libreta durante agosto pueden recibir el acumulado correspondiente al período anterior, de acuerdo con la liquidación realizada por ANSES. El monto depende de la cantidad de hijos y de los meses durante los cuales se cobró la prestación.

La normativa también avanzó hacia un sistema de validación automática de determinadas condiciones mediante cruces de información entre organismos públicos. Sin embargo, para las liquidaciones de octubre, la información disponible indica que el pago del acumulado corresponde a quienes realizaron la presentación requerida durante agosto.

AUH por hijo con discapacidad: cuánto se cobra en octubre 2026

La AUH por hijo con discapacidad también tendrá un aumento del 1,66% en octubre. El monto bruto será de $509.863, de los cuales $101.972,60 quedan retenidos y $407.890,40 se cobran directamente.

En la Zona 1, el monto bruto para esta prestación llegará a $662.823. Luego de descontar el 20%, el pago directo será de $530.258,40 por hijo, una cifra significativamente superior a la AUH general debido al diferencial por zona.

A estos montos pueden sumarse otros beneficios según la situación familiar, como la Tarjeta Alimentar, que en octubre permanece en $72.250 para un hijo, $113.299 para dos y $149.425 para tres o más hijos. Para niños de hasta 3 años también puede corresponder el Complemento Leche, que en octubre asciende a $59.063.