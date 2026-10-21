El Papa León XIV retomó su actividad : qué pasa con su visita a la Argentina

El Sumo Pontífice encabezó la audiencia general en Plaza San Pedro, tras ser operado. Las novedades de su salud y la expectativa por su viaje al país

El Vaticano vivió una jornada de gran trascendencia institucional y religiosa con el retorno del Papa León XIV a la actividad pública masiva. Apenas cuatro días después de haber recibido el alta médica en el Policlínico A. Gemelli de Roma, donde fue sometido a una compleja intervención quirúrgica por la extirpación del lóbulo inferior de su pulmón derecho debido a un adenocarcinoma, el Sumo Pontífice encabezó la habitual audiencia general en la plaza de San Pedro frente a miles de fieles y peregrinos.

Al retomar su ciclo de catequesis centrado en la Constitución pastoral Gaudium et spes, el Santo Padre dedicó las primeras palabras de su alocución a expresar su gratitud por las muestras de afecto y las cadenas de oración organizadas en todo el mundo durante su internación. La reaparición del Pontífice marca una etapa clave en su proceso de recuperación posoperatoria y devuelve dinamismo a la agenda internacional de la Santa Sede.

De acuerdo con reportes brindados por la Oficina de Prensa del Vaticano, la reanudación de las actividades oficiales del Papa es seguida con absoluta atención por la diplomacia internacional y las autoridades eclesiásticas locales, en momentos en que se analizan los compromisos de su agenda apostólica previstos para los próximos meses, donde está pautada su histórica visita a Argentina en noviembre próximo.

Qué pasa con la visita del Papa a la Argentina

La reaparición pública de León XIV volvió a encender las expectativas en la Argentina respecto a su viaje al país durante el mes próximo. Aunque el delicado cuadro de salud del Pontífice y su reciente operación de pulmón mantuvieron en duda la concreción de la gira en las últimas semanas, desde los sectores oficiales y eclesiásticos confirmaron que los preparativos del protocolo de viaje continúan en marcha.

En el plano local, las autoridades gubernamentales señalaron que las reuniones de coordinación técnica con el Vaticano no se interrumpieron y que el país se encuentra completamente a disposición de la determinación final que adopte la Santa Sede. En la misma línea, voceros de la Conferencia Episcopal Argentina y figuras como Monseigneur Colombo expresaron el deseo de la comunidad de recibir al Papa en suelo nacional, aun cuando la prioridad absoluta radica en garantizar la plena recuperación física del Santo Padre antes de afrontar trayectos internacionales de larga distancia.

De esta manera, el escenario de la visita papal para el penúltimo mes del año permanece en evaluación médica permanente, mientras la logística diplomática continúa activa a la espera de la confirmación oficial desde Roma.

El detalle del cronograma de actividades del Papa en Argentina

El itinerario oficial previsto para la visita apostólica del Papa León XIV a la Argentina comprende cuatro días, desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre de 2026, combinando actividades oficiales en la Ciudad de Buenos Aires, una escala pastoral en la provincia de Córdoba y una misa central en Luján antes de partir hacia Perú.

El cronograma detallado día por día contempla las siguientes actividades:

Domingo 8 de noviembre (Buenos Aires)

16:30: Arribo del vuelo papal procedente de Montevideo al Aeroparque Jorge Newbery y recepción oficial.

17:00: Visita y ofrenda floral en el Monumento al General San Martín (Plaza San Martín).

17:20 a 18:20: Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y encuentro privado con el presidente Javier Milei.

18:30: Reunión con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad (CCK).

Lunes 9 de noviembre (Buenos Aires y Claypole)

09:15: Visita al Pequeño Cottolengo Argentino de Don Orione en la localidad bonaerense de Claypole.

11:30: Celebración de una masiva Santa Misa en el Monumento de los Españoles (Palermo).

16:10: Encuentro con referentes del mundo del trabajo, sindicatos y movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA).

17:30: Encuentro ecuménico e interreligioso con líderes de distintas confesiones en el Palacio San Martín.

18:45: Celebración de las Vísperas y momento de oración junto al episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

19:45: Cena privada con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

Martes 10 de noviembre (Córdoba y Buenos Aires)

07:30: Partida en avión desde Aeroparque rumbo a la provincia de Córdoba.

10:00: Presidencia de una Santa Misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

15:15: Encuentro pastoral con obispos, sacerdotes, consagrados y seminaristas en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción (Córdoba).

16:55: Vuelo de regreso hacia la Ciudad de Buenos Aires.

20:15: Vigilia multitudinaria con los jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Miércoles 11 de noviembre (Buenos Aires y Luján)

08:00: Visita pastoral al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires (Cárcel de Devoto).

10:00: Celebración de la Santa Misa central frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

13:30: Ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

14:00: Despegue del vuelo papal con destino a Lima, Perú.

Foto: Vatican Media