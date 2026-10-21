Zapatillas Adidas desde $60.000 con descuentos de 80% y 70% en tiendas físicas y web

Adidas tiene 5 tiendas físicas con preciso de outlet y una digital donde ofrece fuertes descuentos en zapatillas, camisetas y otros artículos

El outlet digital de Adidas también ofrece importantes descuentos, del 20% al 70%.

Núñez, el más reciente, destaca con 2x1 en zapatillas y hasta 80% de descuento en segunda unidad.

En Buenos Aires hay varias tiendas físicas oficiales de Adidas que ofrecen precios y descuentos de outlet. El más nuevo es el de Núñez, con promociones de apertura, y hay otros cuatro en Recoleta, Palermo, Floresta y Villa Urquiza. También hay fuertes descuentos del 30% al 70% en el outlet digital de la marca.

Los outlets de Adidas que se pueden visitar

1. Núñez — X-Tiro

Es el outlet más nuevo de Adidas y publica promociones de 2x1 en zapatillas y hasta 80% de descuento en la segunda unidad de productos seleccionados, con promociones en zapatillas, ropa deportiva y artículos de fútbol.

Entre las ofertas que se dieron a conocer durante los primeros días de funcionamiento aparecen botines desde $31.500 y camisetas titulares oficiales de la Selección Argentina a $149.000. Además, hay un sector de últimos pares con una rebaja directa del 30% y una variedad de prendas de River Plate.

Ubicado en Av. Guillermo Udaondo 1365 cerca del estadio de River en el barrio de Nuñéz, el local funciona dentro del complejo comercial X-TIRO Sport · Food · Shops

Horario publicado: todos los días, de 10 a 20.

2. Recoleta — Recoleta Urban Mall

En eloutlet de Adidas en Recoleta Urban Mall, se publicaron descuentos del 30% en productos seleccionados, ncluidas camisetas de Boca y River

También se informaron cuotas sin interés sujetas a monto y tarjeta.

Dirección: Vicente López 2050, primer piso.

Horario: todos los días, de 12 a 22.

3. Palermo — Distrito Arcos

Se publicaron ofertas de segunda unidad con 80% de descuento y promociones especiales en pares seleccionados.

La tienda oficial confirma que vende ropa, zapatillas y accesorios a precios de outlet

Dirección: Paraguay 4979

Horario: lunes a domingo de 10 a 21

4. Floresta

Outlet con saldos, últimas unidades, ropa deportiva y zapatillas de distintas colecciones.

La tienda de Floresta ofrece saldos, últimas unidades y colecciones variadas de ropa urbana, ropa deportiva y zapatillas Adidas con grandes descuentos. Se encuentran prendas de las líneas Originals y Sportswear.

Dirección: Av. Rivadavia 8986.

Horario: de 10 a 20 y domingos de 10 a 19.

5. Villa Urquiza

Tiene remeras, pantalones y otros artículos a precios de outlet. Los comentarios de su sitio en Google indican que no parece un outlet sino más bien una tienda común..

Dirección: Av. Triunvirato 4251.

Horario: de 10 a 20 y domingos de 10 a 19.

Qué ofertas ofrece el outlet digital de Adidas

En el outlet oficial de Adidas se publican zapatillas y botines con descuentos de entre el 20% y el 70%, según los productos que aparecen en el catálogo al 21 de octubre de 2026. La disponibilidad puede variar según el talle, el color y el stock.

Las zapatillas NY 90 para mujer, de la línea Originals, cuestan $89.999, frente a un precio original de $149.999, lo que representa un descuento del 40%. Están disponibles en tres colores.

Las zapatillas de running Pureboost 5 para mujer, de la línea Performance, se ofrecen a $151.999, con un precio original de $189.999 y una rebaja del 20%. Hay tres colores disponibles.

Entre los modelos para hombre, las zapatillas Response Super, de la línea Performance, cuestan $83.999, frente a los $119.999 originales, con un descuento del 30%. La publicación indica dos colores disponibles.

Las Rapidmove 2 para hombre, también de la línea Performance, se venden a $89.999, con un precio original de $149.999 y una rebaja del 40%.

Las zapatillas adidas VL Court 3.0 para hombre, de la línea Sportswear, tienen un precio de $77.999, frente a los $129.999 originales, con un descuento del 40%. El catálogo indica cinco colores disponibles.

Las Run 60s 2.0 para hombre, de la línea Sportswear, cuestan $69.999, frente a los $99.999 originales, con una rebaja del 30%.

También aparecen las Runfalcon 2.0 para hombre, de la línea Performance, a $59.999, con un precio original de $119.999, lo que equivale a un descuento del 50%.

En calzado de fútbol, el outlet ofrece los botines Predator Club Sala para niños, diseñados para cancha cubierta, a $28.999, frente a los $94.999 originales, con un descuento del 65%.

Además, los botines Copa Pure 3 Elite para terreno firme, de la línea Performance, se publican a $119.999, frente a un precio original de $399.999, con una rebaja del 70%.

De esta manera, se pueden conseguir zapatillas de Adidas con descuentos de hasta 80% en la compra de la segunda unidad en algunos outlets físicas de la marca y de hasta 70% en la página web.