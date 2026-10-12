Cuenta con rebajas especiales en calzado deportivo, indumentaria para hombres y mujeres y artículos oficiales para hinchas de todas las edades

Adidas inauguró un nuevo outlet en el barrio porteño de Núñez, cerca del estadio Monumental de River Plate, con promociones en zapatillas, ropa deportiva y artículos de fútbol. El local funciona dentro del complejo comercial X-TIRO Sport · Food · Shops, sobre la avenida Guillermo Udaondo, y suma una alternativa para quienes buscan productos de la marca con precios rebajados.

Entre las ofertas que se dieron a conocer durante los primeros días de funcionamiento aparecen el 2x1 en determinados modelos de zapatillas, un 80% de descuento en la segunda unidad de productos seleccionados, botines desde $31.500 y camisetas titulares oficiales de la Selección Argentina a $149.000. Además, hay un sector de últimos pares con una rebaja directa del 30% y una variedad de prendas de River Plate.

La propuesta puede interesar tanto a quienes necesitan renovar el calzado deportivo como a quienes buscan ropa para entrenar o productos vinculados con el fútbol. Eso sí, cada promoción tiene sus propias condiciones y la disponibilidad depende del stock del establecimiento.

El outlet abre todos los días de 10 a 20, cuenta con estacionamiento propio y ofrece una hora sin cargo para quienes realicen una compra, según las condiciones informadas. También dispone de beneficios de pago con determinadas tarjetas bancarias, un aspecto que conviene revisar antes de elegir cómo abonar.

Dónde queda el nuevo outlet de Adidas en Buenos Aires

El nuevo outlet de Adidas está ubicado en avenida Guillermo Udaondo 1365, en el barrio de Núñez, Ciudad de Buenos Aires. Funciona dentro de X-TIRO Sport · Food · Shops, un complejo comercial situado a pocos metros del estadio Monumental y cerca de la avenida del Libertador.

La ubicación permite combinar la visita con otras actividades en la zona, especialmente para quienes suelen acercarse al barrio por cuestiones deportivas o comerciales. Además, la cercanía con el estadio de River Plate convierte al establecimiento en una opción para quienes buscan indumentaria de la marca y productos relacionados con el club.

El horario de atención es de lunes a domingo, de 10 a 20. De esta manera, quienes trabajan durante la semana pueden organizar una visita el sábado o el domingo, mientras que quienes prefieren evitar los días de mayor movimiento tienen la posibilidad de acercarse en otros momentos.

Otro dato que puede facilitar la recorrida es el estacionamiento del complejo. Según la información difundida, los clientes que realicen una compra en el local pueden acceder a una hora sin cargo. Antes de ir, de todos modos, es conveniente consultar cómo se acredita ese beneficio y si existen condiciones adicionales.

La dirección también resulta práctica para quienes se trasladan desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y de la zona norte del conurbano. En cualquier caso, si la idea es aprovechar una oferta puntual, lo más conveniente es verificar previamente que el producto buscado siga disponible.

Qué descuentos ofrece el outlet Adidas en zapatillas

Una de las promociones que concentra la atención es el 2x1 en determinados modelos de zapatillas. La propuesta incluye opciones urbanas y deportivas seleccionadas, con referencias desde $40.000 por unidad al llevar dos pares, de acuerdo con los precios difundidos durante los primeros días de funcionamiento.

En términos concretos, esta modalidad puede resultar interesante para quien necesita dos pares o quiere aprovechar la compra para otra persona. Sin embargo, hay un detalle que conviene tener presente: el beneficio no alcanza necesariamente a todos los modelos de la tienda y depende de los artículos incluidos en la promoción.

Por eso, antes de elegir, vale la pena comparar los diseños disponibles, los talles y el precio final. No es lo mismo encontrar dos pares que se ajusten a las necesidades de cada comprador que llevarse un segundo modelo únicamente para aprovechar el descuento.

Además del 2x1, el establecimiento tiene un sector de últimos pares con un 30% de descuento directo en modelos seleccionados. Se trata de una alternativa para quienes están dispuestos a revisar las opciones disponibles y no necesitan un diseño o un talle específico.

En este tipo de sectores, la variedad puede cambiar rápidamente. Un modelo que está disponible durante una visita podría agotarse después, mientras que la llegada o la reorganización de mercadería puede modificar las alternativas que se encuentran en exhibición.

La verdad es que, para evaluar si una promoción conviene, no alcanza con mirar el porcentaje anunciado. También hay que considerar el precio original, los modelos incluidos y la cantidad de pares que realmente se necesitan. Con esos datos, resulta más sencillo comparar las opciones y decidir qué compra se ajusta mejor al presupuesto.

Cómo funciona el descuento del 80% en la segunda unidad

Otra de las propuestas del outlet Adidas es el 80% de descuento en la segunda unidad de productos seleccionados. El beneficio alcanza determinadas prendas y artículos de calzado, aunque no implica que toda la mercadería del establecimiento esté incluida.

Entre los ejemplos difundidos figuran los camperones de invierno, que quedan a $128.000 por unidad al comprar dos prendas bajo las condiciones de la promoción.

La oferta puede ser una alternativa para quienes buscan renovar parte de su guardarropa deportivo o comprar ropa para más de una persona. Sin embargo, antes de decidir, conviene comprobar qué prendas participan y cómo se calcula el importe final de la operación.

También es importante consultar si se pueden combinar diferentes modelos, colores y talles. Estas condiciones pueden marcar la diferencia al momento de elegir, sobre todo cuando se busca aprovechar el descuento sin resignar las características de la prenda que se necesita.

El porcentaje de rebaja corresponde a la segunda unidad alcanzada por la promoción, de acuerdo con sus condiciones. Por eso, no debe interpretarse como un descuento del 80% sobre el total de la compra ni como una reducción general para todas las prendas.

Además, el stock puede limitar las combinaciones disponibles. Si una persona busca dos camperones de distintos talles, por ejemplo, tendrá que verificar que ambos estén disponibles y que la compra cumpla con los requisitos establecidos por el comercio.

En definitiva, el precio final y las condiciones de aplicación son los datos que permiten saber cuánto se paga por cada artículo. Revisarlos antes de pasar por caja ayuda a evitar confusiones y permite comparar la oferta con otras alternativas.

Botines desde $31.500 y camisetas de la Selección Argentina

El outlet también reúne productos vinculados con el fútbol, entre ellos botines desde $31.500 y camisetas titulares oficiales de la Selección Argentina a $149.000, según el relevamiento difundido durante los primeros días de funcionamiento.

En el caso de los botines, el precio de partida ofrece una referencia para quienes buscan calzado específico para jugar. De todos modos, el importe corresponde a opciones determinadas y no necesariamente se aplica a todos los modelos disponibles.

Las diferencias de diseño, las características del calzado y los talles pueden influir en la oferta. Por eso, si la búsqueda está orientada a un modelo particular, conviene consultar qué alternativas quedan en el local y cuál es su precio actualizado.

Las camisetas de la Selección Argentina también forman parte de la propuesta. El valor informado para las versiones titulares oficiales es de $149.000, aunque la disponibilidad de talles y modelos puede variar según las unidades existentes.

Para quienes buscan una camiseta para uso personal o como regalo, conocer el precio de referencia permite organizar la compra con anticipación. Aun así, es recomendable confirmar que el artículo buscado se encuentre disponible antes de trasladarse hasta el establecimiento.

Además de estos productos, la tienda comercializa ropa deportiva destinada al entrenamiento y otras actividades. La variedad concreta depende de la mercadería disponible, por lo que no todos los artículos necesariamente se encuentran en todas las tallas o versiones.

Qué productos de River Plate se pueden encontrar

La oferta del outlet incluye artículos oficiales de River Plate, un punto que puede interesar especialmente a quienes buscan indumentaria del club. Entre los productos mencionados se encuentran camisetas, camperas, chombas y prendas de entrenamiento.

La presencia de estos artículos amplía las opciones para quienes se acercan al establecimiento en busca de ropa deportiva. También permite consultar por productos vinculados con el equipo sin limitar la visita a las zapatillas o a las prendas de uso cotidiano.

Sin embargo, hay una diferencia importante entre encontrar productos oficiales del club y que esos artículos participen de todas las promociones. La inclusión de una camiseta o una campera en el catálogo del local no significa que automáticamente tenga el 2x1 o el descuento en la segunda unidad.

Por eso, quienes busquen una prenda específica deberían consultar los modelos y talles disponibles, además de preguntar si existe alguna oferta aplicable. La cercanía con el Monumental facilita la referencia geográfica, pero no garantiza que el stock incluya todos los productos que un hincha pueda estar buscando.

La disponibilidad también puede cambiar con el movimiento de las ventas. Si la intención es comprar una camiseta determinada o una prenda de entrenamiento en un talle particular, comprobar su existencia antes de salir puede ahorrar tiempo.

Horarios, estacionamiento y medios de pago

El outlet Adidas de Núñez abre todos los días de 10 a 20. El horario permite organizar una visita durante la semana o aprovechar el fin de semana para recorrer las distintas secciones y consultar las promociones disponibles.

El complejo X-TIRO Sport · Food · Shops cuenta con estacionamiento propio. Según las condiciones informadas, quienes realicen una compra en el local pueden acceder a una hora sin cargo. Es conveniente verificar cómo se aplica el beneficio y si se requiere presentar el comprobante de compra.

A esto se suman beneficios de pago con determinadas tarjetas bancarias. La información disponible no detalla todas las entidades participantes ni las condiciones de cada alternativa, por lo que es necesario consultar en el establecimiento qué tarjetas están habilitadas, si existen cuotas y cuáles son las restricciones vigentes.

Este punto merece atención porque el medio de pago puede modificar el costo final de una compra. Una promoción sobre el producto y un beneficio bancario no siempre son acumulables, de modo que conviene confirmar si se pueden utilizar en la misma operación.

También es recomendable preguntar por las condiciones particulares del 2x1 y del descuento en la segunda unidad antes de seleccionar los artículos. Así, el comprador puede comparar el precio de las prendas, el descuento aplicable y las opciones de financiación sin depender únicamente de los porcentajes anunciados.

Qué tener en cuenta antes de comprar en el outlet Adidas

Las promociones del nuevo outlet están sujetas a la selección de productos, las condiciones comerciales y la disponibilidad de mercadería. Los precios difundidos durante los primeros días de funcionamiento sirven como referencia, pero pueden cambiar con el tiempo.

Antes de acercarse, conviene comprobar si el modelo buscado participa de las ofertas, qué talles quedan y cuál es el precio vigente. Lo mismo ocurre con las camisetas de la Selección Argentina, los botines y la indumentaria de River Plate: los valores informados no garantizan que todos los artículos estén disponibles de manera permanente.

En el caso del 2x1, es importante revisar qué pares se pueden combinar y cuánto cuesta la compra completa. Para el descuento del 80% en la segunda unidad, el dato central es identificar los productos alcanzados y confirmar cómo se aplica la rebaja.

También vale la pena consultar los medios de pago habilitados y las condiciones del estacionamiento. Son detalles que pueden facilitar la visita y ayudar a calcular el gasto total antes de tomar una decisión.

El nuevo outlet de Adidas funciona en avenida Guillermo Udaondo 1365, en Núñez, dentro del complejo X-TIRO Sport · Food · Shops. Con horario de 10 a 20 todos los días, estacionamiento propio y promociones en zapatillas, ropa deportiva y artículos de fútbol, el local suma una alternativa para quienes buscan productos de la marca con precios rebajados en la Ciudad de Buenos Aires.