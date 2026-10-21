Monotributo ARCA: cómo regularizar deudas y evitar la baja automática

El organismo fiscal permite consultar saldos pendientes y cuotas en marcha. Cuándo caduca la inscripción y los pasos para pagar

Los trabajadores independientes y pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado deben afrontar todos los meses el pago de la cuota del Monotributo, una obligación fiscal que vence habitualmente el día 20 de cada período. Incluso en aquellos meses en los que no se registre facturación ni actividad comercial activa, la obligación se mantiene vigente, por lo que el retraso en el cumplimiento genera recargos automáticos e intereses resarcitorios sobre los montos adeudados.

Frente al cierre del año calendario, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó cuáles son los canales habilitados para consultar el estado de la cuenta corriente, saldar los importes pendientes y acceder a planes de facilidades de pago. Regularizar las obligaciones acumuladas resulta indispensable no solo para frenar la suma de intereses punitorios, sino también para evitar la sanción de baja de oficio del padrón de contribuyentes.

El organismo fiscal mantiene herramientas digitales de autogestión para que los Monotributistas puedan consolidar capital e intereses mediante transferencias directas, billeteras virtuales o financiamiento en cuotas.

Cómo consultar la deuda acumulada y generar un Volante Electrónico de Pago

Para conocer en detalle la deuda consolidada del Monotributo, el usuario debe ingresar al sitio web oficial del organismo utilizando su Clave Fiscal y dirigirse al servicio denominado Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos (CCMA). Dentro de esta plataforma, la herramienta calcula automáticamente el capital impagado junto con los intereses resarcitorios correspondientes a la cantidad de días de demora transcurridos desde el vencimiento original.

Una vez verificado el saldo, la plataforma permite generar de manera inmediata un Volante Electrónico de Pago (VEP) por el total adeudado o por los períodos específicos que se deseen cancelar. La liquidación puede abonarse a través de homebanking, código QR mediante billeteras virtuales autorizadas o desde la propia aplicación móvil oficial de la agencia de recaudación.

El riesgo de la baja automática y las opciones para financiar la deuda

Uno de los riesgos centrales de prolongar la morosidad radica en la baja de oficio del régimen. De acuerdo con las reglamentaciones vigentes comunicadas por ARCA, acumular diez meses consecutivos sin abonar la cuota mensual dispara la exclusión automática del padrón. Esta sanción impide continuar emitiendo comprobantes de venta o facturación electrónica de servicios hasta tanto no se subsane el saldo pendiente.

Asimismo, desde el organismo advierten que el solo pago de la deuda acumulada no genera la rehabilitación inmediata en el Monotributo. El contribuyente debe realizar el trámite formal de reingreso y solicitar nuevamente el alta en el régimen simplificado para volver a operar legalmente.

Para aquellos usuarios que no disponen de la liquidez necesaria para cancelar el saldo en un pago único, la agencia fiscal ofrece la alternativa de ingresar al servicio denominado Mis Facilidades. A través de este sistema, se pueden consolidar los períodos adeudados y acceder a planes de pago financiados en cuotas mensuales, sujeto a los requisitos y tasas de interés aplicables al momento de la adhesión.