Compras en el exterior: qué pasa si superás los 5 envíos anuales

ARCA establece un cupo anual para ingresar productos por courier. Cómo liberar los paquetes retenidos, quién hace el contacto y qué impuestos pagar

El auge de las compras internacionales a través de plataformas globales como Amazon, Shein y Temu llevó a miles de usuarios a aprovechar el Régimen Simplificado de Envíos Personales. Sin embargo, el marco normativo administrado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) impone un tope estricto de hasta cinco compras por año calendario bajo este sistema diferenciado, por lo que superar esa cantidad altera por completo la dinámica de ingreso de los paquetes al país.

Cuando un comprador agota el beneficio de las cinco encomiendas anuales, los envíos subsiguientes pierden de forma automática las franquicias impositivas y el tratamiento simplificado. Ante esta situación, la Aduana retiene el paquete en el depósito de ingreso hasta que el destinatario resuelva el encuadre tributario correspondiente y abone las cargas correspondientes al régimen general de importación.

El procedimiento para retirar una mercadería que superó el cupo anual requiere una gestión específica coordinada a través de la empresa de transporte privado o courier interviniente, sin que existan cobros o llamadas directas por parte del organismo fiscal.

Cómo liberar el paquete y qué tributos se aplican al superar el límite

Al concretarse el sexto envío dentro del mismo año fiscal, la empresa de correo privado notifica al usuario la retención de la encomienda. A partir de ese momento, el producto deja de contar con exenciones parciales y pasa a ser gravado sobre la totalidad de su valor de compra sumado al costo del flete internacional, en lugar de aplicarse un cálculo diferencial únicamente sobre el saldo excedente.

Para nacionalizar la mercadería retenida, el comprador debe afrontar los tributos de una importación ordinaria tradicional. Esto incluye el pago de Derechos de Importación, Tasa de Estadística, Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a las Ganancias. Adicionalmente, el trámite exige estar inscripto en el registro de Importadores/Exportadores o contratar los servicios de un Despachante de Aduana matriculado.

Las alternativas disponibles para el usuario y las advertencias de seguridad

Frente a un envío retenido por haber agotado el cupo, el usuario dispone de alternativas claras. La primera es abonar la totalidad de los impuestos y honorarios para liberar el paquete hacia su domicilio. La segunda opción, aconsejable si los costos de nacionalización por régimen general superan el valor de la mercadería, consiste en solicitar el reembarco o devolución del paquete al país de origen, asumiendo los gastos de flete que fije la plataforma.

Por último, desde el organismo recaudador remarcaron una importante pauta de seguridad para evitar estafas virtuales: ARCA no realiza cobros directos, no envía enlaces de pago ni solicita transferencias bancarias a través de correo electrónico, llamadas telefónicas o redes sociales. Toda gestión o liquidación de impuestos por compras al exterior se canaliza exclusivamente a través de la firma de courier habilitada que transporta el paquete.