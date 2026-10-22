Ya empezó a operar el China Zorrilla, el nuevo ferry 100% de eléctrico de Buquebus

Este jueves el buque 100% eléctrico más grande del mundo realiza sus primeroso viajes entre Buenos Aires y Colonia, marcando un hito

Buquebus puso en marcha este jueves los viajes comerciales del China Zorrilla, el buque 100% eléctrico más grande del mundo, que conecta Buenos Aires con Colonia del Sacramento, en Uruguay. La embarcación se incorporó a los servicios habituales de la compañía y comenzó a realizar viajes diarios entre ambas ciudades.

La puesta en funcionamiento se produjo un día después de su presentación oficial, realizada el miércoles en Puerto Madero, y marca una nueva etapa en el transporte fluvial de pasajeros en el Río de la Plata. Con propulsión completamente eléctrica, el barco puede navegar sin emisiones directas de gases contaminantes durante su operación.

En esta primera fase, la compañía concentrará sus esfuerzos en ajustar el funcionamiento de los sistemas de navegación, propulsión, almacenamiento de energía y recarga. El objetivo es mejorar progresivamente el rendimiento energético y la eficiencia de las operaciones antes de ampliar las frecuencias.

Los horarios y las opciones disponibles para viajar se pueden consultar en el sitio oficial de Buquebus, que mantendrá en funcionamiento sus demás embarcaciones y servicios habituales para complementar la nueva alternativa.

Cómo es el China Zorrilla y qué capacidad tiene

El China Zorrilla tiene 130 metros de eslora y puede transportar hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos. La embarcación incorpora tecnología eléctrica y sistemas inteligentes destinados a coordinar la navegación y administrar el consumo de energía.

Entre sus principales características se encuentran:

Propulsión 100% eléctrica: cuenta con ocho propulsores eléctricos de chorro de agua (waterjets), que permiten navegar sin emisiones directas de gases de efecto invernadero.

Navegación inteligente: integra sistemas de navegación, propulsión y gestión energética para optimizar el consumo durante cada recorrido.

Confort a bordo: la propulsión eléctrica permite una navegación más silenciosa y con menor vibración, además de amplios espacios interiores.

Tres clases de servicio: ofrece las categorías Turista, Business y Primera, con distintas opciones para los pasajeros.

Compras a bordo: dispone de 2.300 m² de Duty Free, uno de los espacios comerciales más grandes instalados en un buque de estas características.

Conectividad: incorpora internet satelital Starlink.

Accesibilidad: cuenta con instalaciones y ascensores para facilitar el desplazamiento entre las diferentes cubiertas, además de una bodega con capacidad para 225 vehículos.

El Buquebus China Zorrilla ya comenzó a viajar entre Buenos Aires y Colonia, en Uruguay

La combinación de capacidad para pasajeros y automóviles con propulsión eléctrica convierte al buque en una incorporación relevante para la conexión entre Argentina y Uruguay. Su operación también permitirá evaluar el desempeño de esta tecnología en condiciones reales de navegación comercial.

Por qué Buquebus comenzará con una etapa de optimización

Aunque el China Zorrilla ya comenzó a transportar pasajeros, la empresa prevé una primera etapa de ajuste de sus sistemas tecnológicos. El proceso abarca desde la propulsión eléctrica y la gestión de los acumuladores energéticos hasta las estaciones de carga de alta potencia instaladas en las dos terminales.

Durante los viajes, Buquebus recopilará información sobre el consumo y el aprovechamiento de la energía para ajustar los parámetros operativos. Esos datos servirán para optimizar los ciclos de navegación y recarga y mejorar la eficiencia energética del servicio.

A medida que avance el proceso y se consoliden los parámetros previstos, la compañía incorporará nuevas frecuencias del China Zorrilla. Mientras tanto, los demás barcos continuarán operando con normalidad, de modo que los pasajeros mantengan distintas alternativas de horarios para cruzar el Río de la Plata.

La estrategia apunta a que la incorporación de la embarcación se realice de manera progresiva, con ajustes basados en la experiencia acumulada durante los primeros viajes comerciales.

Cómo fue la presentación oficial del buque en Buenos Aires

Así es por dentro el nuevo buque 100% eléctrico de Buquebus

La presentación oficial del barco se realizó el miércoles en Puerto Madero y reunió a más de 500 representantes del sector público y privado de Argentina y Uruguay. Participaron autoridades de ambos países, referentes institucionales, empresarios y proveedores nacionales e internacionales que intervinieron en distintas etapas del proyecto.

Durante el encuentro, el presidente de Buquebus, Juan Carlos López Mena, destacó el trabajo y la inversión que requirió la construcción e incorporación de la embarcación.

"Estamos muy felices de haber llegado hasta este momento. El China Zorrilla es mucho más que un nuevo buque para Buquebus: es el resultado de años de trabajo, inversión, innovación y cooperación entre empresas, instituciones y gobiernos de Argentina y Uruguay. Que hoy esté acá, en el Río de la Plata, es un orgullo enorme y también una señal de lo que nuestra región puede hacer cuando trabaja con una mirada de largo plazo".

Del lado uruguayo, el presidente de la República, Yamandú Orsi, envió un saludo para felicitar por el proyecto. También acompañaron la presentación Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería; Pablo Menoni, ministro de Turismo; Edgardo Ortuño, ministro de Ambiente; Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores, y Diego Cánepa Baccino, embajador de Uruguay en Argentina.

Por Argentina estuvieron presentes Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros, y Patricia Bullrich, senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Santilli hizo hincapié en el vínculo entre los dos países y en la inversión detrás de la nueva embarcación.

"Para todos los argentinos, esto es muy importante. Argentina y Uruguay somos países hermanos. Este camino que abrió hoy Juan Carlos López Mena lo seguimos construyendo. Muchas gracias, señor Mena, por habersela jugado por este proyecto".

Con el inicio de los viajes comerciales, el China Zorrilla comenzó a operar en una ruta clave para el turismo y la conectividad entre ambas orillas. La ampliación de sus frecuencias dependerá ahora de la evolución de la etapa inicial y de los resultados que arroje la optimización de sus sistemas energéticos.