Buquebus va a estrenar su nuevo ferry 100% eléctrico y sortea 500 pasajes ida y vuelta
La empresa de transporte fluvial Buquebus ultima los detalles operativos para el desembarco del China Zorrilla, el primer ferry de gran porte 100% eléctrico y de cero emisiones del mundo. La embarcación, diseñada para transformar la conectividad fluvial sobre el Río de la Plata, unirá de forma exclusiva las ciudades de Buenos Aires y Colonia del Sacramento. Para celebrar la inminente puesta en marcha del buque, la firma lanzó una promoción especial que otorga 500 pasajes de ida y vuelta de regalo entre sus clientes.
El buque representa un hito de innovación tecnológica en movilidad sustentable. Cuenta con capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos, alimentado por un sistema de acumuladores eléctricos de alta capacidad (ESS) cuatro veces más grande que el de cualquier otra embarcación eléctrica existente. El sistema impulsa ocho motores eléctricos a chorro de agua que eliminan el uso de combustibles fósiles, reduciendo sustancialmente el ruido, las vibraciones y el impacto sobre el medio ambiente marino.
Nuevo barco de Buquebus: cómo es el China Zorrilla
Pensado bajo un concepto de confort y conectividad de última generación, el ferry ofrece 3.000 m² de áreas de recreación distribuidas en distintos espacios y niveles:
- El freeshop a bordo más grande del mundo.
- Tres categorías de servicio: Turista, Business y Primera Clase, equipadas con /butacas ergonómicas.
- Accesibilidad e infraestructura: Dos ascensores conectan todos los niveles del barco, incluyendo las bodegas de autos.
- Servicios complementarios: Conexión a internet satelital de alta velocidad y propuesta gastronómica de primer nivel.
Para sostener la operación diaria, ambas terminales portuarias (Buenos Aires y Colonia) desarrollaron infraestructura de carga eléctrica de alta potencia que abastece las baterías de la embarcación durante las escalas interprovinciales.
Sorteo Buquebus: cómo acceder a los 500 pasajes de regalo y bases de la promoción
En el marco de su presentación, Buquebus puso en marcha una promoción válida para compras realizadas en la Argentina a través de su sitio web oficial (www.buquebus.com/ar) entre el 14 y el 16 de octubre de 2026 (o hasta agotar el stock de 500 pasajes bonificados).
- Mecanismo de acceso: Por cada compra realizada en la web igual o superior a $620.000, el titular de la operación obtiene una orden de emisión por un (1) pasaje de ida y vuelta a Colonia a bordo del China Zorrilla, bonificado al 100% (con tasas e impuestos incluidos).
- Envío de la orden: La orden de compra se enviará al correo electrónico del comprador entre el 19 y el 23 de octubre de 2026.
- Período de canje: La orden deberá canjearse por el pasaje definitivo sin cargo entre el 26 de octubre y el 20 de noviembre de 2026.
- Fechas habilitadas para viajar: Los pasajes de regalo podrán utilizarse para viajar entre el 15 de noviembre de 2026 y el 30 de abril de 2027 (sujeto a disponibilidad al momento de reservar y exceptuando fechas de alta demanda como feriados, fines de semana largos y recesos festivos detallados en las bases del sitio web).