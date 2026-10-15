Buquebus va a estrenar su nuevo ferry 100% eléctrico y sortea 500 pasajes ida y vuelta

La compañía de traslado fluvial está cada vez más cerca de inaugurar su más reciente adquisición y lanzó un sorteo para viajar gratis

La empresa de transporte fluvial Buquebus ultima los detalles operativos para el desembarco del China Zorrilla, el primer ferry de gran porte 100% eléctrico y de cero emisiones del mundo. La embarcación, diseñada para transformar la conectividad fluvial sobre el Río de la Plata, unirá de forma exclusiva las ciudades de Buenos Aires y Colonia del Sacramento. Para celebrar la inminente puesta en marcha del buque, la firma lanzó una promoción especial que otorga 500 pasajes de ida y vuelta de regalo entre sus clientes.

El buque representa un hito de innovación tecnológica en movilidad sustentable. Cuenta con capacidad para 2.100 pasajeros y 225 vehículos, alimentado por un sistema de acumuladores eléctricos de alta capacidad (ESS) cuatro veces más grande que el de cualquier otra embarcación eléctrica existente. El sistema impulsa ocho motores eléctricos a chorro de agua que eliminan el uso de combustibles fósiles, reduciendo sustancialmente el ruido, las vibraciones y el impacto sobre el medio ambiente marino.

Nuevo barco de Buquebus: cómo es el China Zorrilla

Pensado bajo un concepto de confort y conectividad de última generación, el ferry ofrece 3.000 m² de áreas de recreación distribuidas en distintos espacios y niveles:

El freeshop a bordo más grande del mundo.

Tres categorías de servicio: Turista, Business y Primera Clase, equipadas con /butacas ergonómicas.

Accesibilidad e infraestructura: Dos ascensores conectan todos los niveles del barco, incluyendo las bodegas de autos.

Servicios complementarios: Conexión a internet satelital de alta velocidad y propuesta gastronómica de primer nivel.

Para sostener la operación diaria, ambas terminales portuarias (Buenos Aires y Colonia) desarrollaron infraestructura de carga eléctrica de alta potencia que abastece las baterías de la embarcación durante las escalas interprovinciales.

Sorteo Buquebus: cómo acceder a los 500 pasajes de regalo y bases de la promoción

En el marco de su presentación, Buquebus puso en marcha una promoción válida para compras realizadas en la Argentina a través de su sitio web oficial (www.buquebus.com/ar) entre el 14 y el 16 de octubre de 2026 (o hasta agotar el stock de 500 pasajes bonificados).

Buquebus sortea 500 pasajes ida y vuelta en su nuevo buque China Zorrilla